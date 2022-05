Yo Sí Te Creo en Cuba cuestiona selectividad en excarcelaciones a manifestantes del 11J

La plataforma YoSíTeCreo en Cuba cuestionó la selectividad de las autoridades cubanas en las excarcelaciones de manifestantes del 11J ocurridas esta última semana.

“Las autoridades han sido selectivas de a quién excarcelar y cuándo, lo que tiene un efecto muy negativo en un suceso que fue masivo y debería, por tanto, tener una solución masiva”, declaró el grupo en su perfil de Facebook, tras conocerse la excarcelación de los jóvenes Andy García Lorenzo, Jonathan Torres Farrat, Brandon David Becerra, Rowland Castillo, además de Lázaro Noel Urgellés Fajardo, Kendry Miranda Cárdenas y Kevin Damián Frómeta Castro.

También la plataforma de acompañamiento a las víctimas de violencia machista en la isla aclaró que “nos llena de alegría ver las fotos de las personas detenidas por el estallido social del 11J, que han podido reunirse esta semana con sus seres queridos. ¡Esas fotos de familia no debieron romperse jamás! Un solo minuto de encuentro es un regalo para las familias que, al fin, luego de casi un año, tienen a ese integrante de vuelta”.

No obstante, exponen, “la felicidad de esas madres, hermanas y esposas que no han dejado de luchar, no debería ser temporal”.

“Vemos con preocupación que, si injustas fueron las condenas a las y los manifestantes del 11J, muy injustos también han sido los cambios de medida realizados por las autoridades desde los meses posteriores a los hechos”, argumenta la plataforma.

El grupo reiteró que “las autoridades han sido selectivas de a quién excarcelar y cuándo, lo que tiene un efecto muy negativo en un suceso que fue masivo y debería, por tanto, tener una solución masiva. Los cambios de medida mantienen a las personas con privación de libertad, ya sea con trabajo correccional, régimen de la casa al trabajo o rebaja de años de cárcel”.

En ese sentido, ejemplificaron con el caso de la manifestante Lázara Karenia González Fernández, quien fue puesta en libertad en abril último, está embarazada y en la última semana le fue ratificada en el juicio de apelación su condena de tres años de trabajo correccional con internamiento.

Asimismo, dijeron, que “según análisis preliminares que nos adelanta Justicia 11J, el grupo que ha tenido más excarcelaciones parece ser las personas menores de 21 años. Sin embargo, alertan que muy pocas mujeres han recibido cambios de medidas”.

La plataforma recuerda, además, que son casi mil las personas presas políticas en Cuba, según cálculos de los grupos de acompañamiento como Cubalex y Justicia 11J, “aunque deben ser más dada la falta de transparencia y el no reconocimiento de esa categoría por la parte oficial”.

“Esto nos coloca de nuevo frente al debate legal y ciudadano de pensar o no en la amnistía como la solución para este tipo de conflicto. La amnistía, que debía ser batallada por la ciudadanía como todo en un sistema totalitario, hubiera traído una solución igualitaria para todas las personas afectadas”, sostiene la plataforma.

Por último, apuntan que “como sociedad y activismo, lo sucedido hasta hoy con las personas presas políticas por el 11J nos deja la gran lección de lo mucho que debemos aprender a escucharnos y crecer en la cultura jurídica por la democracia”.

Además, reiteraron su compromiso con las familias y personas detenidas “hasta lograr la libertad definitiva y la justicia, que solo llegará con reparaciones”.