Cuqui La Mora se reencuentra con su madre en Punta Cana: "Que el próximo sea en una Cuba libre"

La humorista cubana Aleanis Jaúregui, conocida como Cuqui La Mora, se reencontró con su madre en Punta Cana, después de tres años sin poder estar juntas.

"Tres años de espera para darte un abrazo, espero que el próximo sea en una Cuba libre. Te amo mamá", dijo la artista en su cuenta de Instagram.

Cuqui compartió un emotivo video en el que quedó grabado el emotivo momento en que madre e hija se abrazan en lo que parece ser un hotel del famoso balneario dominicano.

"Reencuentro con mi madrecita querida después de tres largos años, en Punta Cana. Tengo fe de que el dolor de tantos cubanos por la lejanía termine pronto. Patria y Vida", expresó.

La comediante dio las gracias a la agencia de viajes Soy tu viaje, por "la paciencia y la oportunidad de este reencuentro tan deseado".

La actriz logró materializar su sueño como lo hacen muchos cubanos que residen en Estados Unidos y tienen a sus familiares en Cuba, pero no pueden reunirse en ninguno de los dos países. Entonces les pagan un viaje turístico a otro lugar donde puedan coincidir, como República Dominicana, Jamaica, etcétera.

Aleanis llegó a Miami en 2018 procedente de Panamá, con una visa de tres meses. Al año siguiente, logró llevar con ella a su hija legalmente desde Cuba.

Finalmente, en 2021 obtuvo la residencia definitiva en Estados Unidos.

La humorista mantiene desde hace años una postura frontal contra la dictadura cubana, y en una ocasión aseguró que el hecho de tener a su familia en la Isla le da más fuerza para denunciar lo que sucede allí.

Hace unos días, denunció que una mujer que reside en Cuba acostumbra a insultarla en las redes sociales, diciéndole que es una mediocre y acusándola de venderse para poder vivir en Estados Unidos.

"Esta señora tan ignorante que no representa todo el pueblo cubano, por suerte, que da lástima, insiste en atacarme constantemente y me pregunto: ¿Pensarán igual sus familiares que vienen en libertad y le ponen megas para que los gaste en eso? (...) Usted, señora, me da pena y mucha risa de solo imaginarla escribiendo esto, toda indignada, dando el paso al frente como toda una revolucionaria muerta de hambre", le respondió la artista.

