Cuba impone tarifa adicional de 50 pesos por paquetes enviados desde el exterior

Los destinatarios en Cuba de paquetería procedente del exterior deberán pagar un costo adicional de 50 pesos cubanos (CUP) para poder recibir los envíos por parte de las agencias distribuidoras en la isla, según una reciente normativa gubernamental.

La medida dispuesta por la Aduana General de la República de Cuba (AGR) entró en vigor el pasado 20 de junio y establece el cobro de una "tarifa de manipulación aduanal" a los consignatarios de paquetes, incluyendo los enviados como ayuda humanitaria desde Estados Unidos, de acuerdo con una comunicación oficial obtenida por CiberCuba.

"Actualización de las tarifas... En adición, a partir del día 20 de junio a los consignatarios les comienzan a cobrar los costos de Aduana que serían $50 CUP por bolsa, más los aranceles si son aplicables", indica el texto del documento enviado a agencias y aerolíneas de carga en Estados Unidos.

Documento obtenido por CiberCuba.

La decisión afecta sensiblemente los cargamentos de ayuda humanitaria que fueron autorizados por la administración de Joe Biden desde mediados del pasado año ante la crisis de alimentos y medicinas en Cuba. Los despachos con carga humanitaria en vuelos fletados comprenden paquetes de 3.3 libras de peso, a un costo que oscilaba entre $25 y $35 dólares por unidad.

Varios usuarios se han sorprendido esta semana al enterarse de la noticia del cobro adicional a la hora de recibir la entrega procedente de Estados Unidos, según comprobó CiberCuba, que tuvo acceso a las facturas con el nuevo arancel.

"Es algo con lo que me he desayunado cuando me entregaron el paquete", dijo un usuario desde La Habana, quien pidió no ser identificado. "No es para bien en este momento que tanto necesitamos de ayuda de nuestras familias".

Es el segundo cambio en la tarifa aduanal para el envío de paquetes a Cuba en el presente año. Desde el pasado 20 de enero, la AGR aplicó un gravamen de $5 dólares a cada remitente por concepto de manipulación, gestión del intermediario aéreo y entrega en el destino, con la intención de que no tuviera que ser abonado por el destinatario en Cuba.

Pero el nuevo gravamen de 50 CUP por "manipulación aduanal", sin previo aviso, no elimina los $5 dólares ya incorporados para los envíos desde Estados Unidos, lo que se convierte en un impuesto añadido.

Aerovaradero opera como el único intermediario aéreo de Cuba para mover toda la carga proveniente de Estados Unidos y entregarla a la Aduana General. Con posterioridad, se entregan a las entidades a las que vaya consignado el cargamento para su distribución a los destinatarios.

La fase final de entrega puede corresponder a Cubanacán Express, Palco, Cubapack, Correos de Cuba y otras empresas autorizadas. La población ha manifestado con insistencia sus quejas por el demorado y deficiente servicio de distribución de la paquetería a domicilio.

Hasta el momento de la autorización del Departamento del Transporte (DOT), en julio de 2021, para las operaciones de vuelos fletados desde Florida con carga humanitaria a La Habana y otros aeropuertos cubanos, toda la paquetería por vía aérea hacia Cuba se transportaba a través de compañías de Panamá y Canadá, o en los equipajes de las llamadas "mulas", empleadas por las agencias para los envíos de mercancías variadas.

La luz verde del DOT permitió de inmediato a las aerolíneas de carga Skyway Enterprises y IBC Airways iniciar unos 10 vuelos fletados semanales con destino a ocho aeropuertos cubanos. La ayuda de emergencia comprendió alimentos, medicinas, productos de aseo y suministros sanitarios, así como carga diplomática hacia La Habana, y abrió las compuertas a una importante contribución de familiares, organizaciones humanitarias y grupos religiosos en momentos de cierre de los vuelos comerciales por la pandemia.

El gobierno cubano otorgó permisos a las compañías CUBAMAX e INVICTA para la transportación de carga entre Miami y La Habana. Cada vuelo trasladaba unas tres toneladas de provisiones.

Sin embargo, el volumen de los vuelos de carga ha disminuido considerablemente durante los últimos meses, debido, entre otros factores, a la reapertura del tráfico aéreo, la reanudación de las visitas familiares desde EE.UU. y la exención de pago de aranceles para la importación de alimentos, medicinas y productos de aseo que decretó el gobierno cubano a partir de julio de 2021.

Actualmente aterrizan en Cuba semanalmente entre cuatro y cinco vuelos con carga humanitaria.

Un correo electrónico de CiberCuba a INVICTA para comentar sobre el asunto no fue respondido.

Múltiples agencias, viajeros y familiares en Estados Unidos están aprovechando la moratoria arancelaria de la AGR para llevar a Cuba cargamentos de productos básicos, sin costo adicional en los equipajes.

El negocio de los envíos de las agencias a través de las "mulas" está en plena reanimación en Estados Unidos, con el incentivo del aumento de vuelos fletados y la inminente reanudación de los viajes de las aerolíneas comerciales a los aeropuertos provinciales este verano.

Pero el panorama de las demoras en las entregas a los consignatarios prevalece como talón de Aquiles del servicio a través de las entidades estatales cubanas como Aerovaradero y Correos de Cuba.

La falta de combustible para el transporte y la crisis de apagones está causando serias demoras en las entregas, con graves afectaciones en las operaciones en La Habana.

Recientemente, la empresa estatal Correos de Cuba detuvo la distribución de 10 contenedores de paquetería enviada por superficie alegando impagos de la agencia Xpress Multiservices, lo que perjudicó a cientos de clientes en espera de hasta siete meses para recibir los insumos.