Adolescente embarazada sin hogar en La Habana teme que su hija nazca en la calle

Melani López Montero, una adolescente cubana de 16 años con seis meses de embarazo y en situación de calle en La Habana, afirmó que teme que su bebé nazca sin una vivienda donde brindarle protección.

En declaraciones al medio independiente Cubanet la joven relató que en junio pasado salió de Moa, en Holguín, para reencontrarse con su madre y sus dos hermanas menores de edad en La Habana, pero al llegar encontró que estas vivían "de un llega y pon en otro".

Meses después salió embarazada y decidió separarse del grupo ante la terrible situación en que vive su mamá; pero el padre de la bebé la abandonó y debe pasar las noches en casa de amigos que le permiten pernoctar temporalmente.

Dice que solo desea que su hija nazca saludable, pues ella pasa hambre, come una vez al día y tiene anemia, por lo que tiene riesgo de parto prematuro.

Le preocupa que tras el parto tenga que vivir en la calle y no pueda alimentar a la recién nacida: "No pido más que algo temporal donde estar con mi hija, aunque sea un casucho debajo de un puente; y una jodida libreta para coger sus cositas", señaló.

La madre, Almarai López Moreno, explicó que es difícil encontrar renta en la capital del país con dos menores de edad, y para colmo tampoco nadie quiso rentarles cuando Mélani se sumó al grupo y comenzó a notársele la barriga.

Embarazada nadie acepta alquilarle un espacio, y pasa las noches en casa de amigos que le brindan refugio temporal, pero luego le piden que se vaya por temor a que el bebé nazca en la vivienda y no puedan sacarla luego, relata Cubanet.

La joven agrega que también se le dificulta comprar comida, tiene anemia y come una vez al día. Aunque ha solicitado al gobierno de San Miguel del Padrón una libreta de abastecimiento o una tarjeta temporal que le permita comprar sus alimentos normados, no lo ha conseguido.

También denunció que no ha recibido seguimiento médico ni la dieta que indican los doctores a las embarazadas.

"En el Consultorio del Médico de la Familia la doctora nunca está, o se va y ponen una nueva que tampoco aparece", lamentó.

En el policlínico Pedro Pí, en San Miguel del Padrón, solo ha recibido atención cuando ha necesitado hacerse un ultrasonido y ser revisada por un ginecólogo.

Dijo al medio independiente que en una de las pocas consultas a las que pudo asistir le propusieron internarse en el Hospital Universitario Ginecobstétrico de Diez de Octubre, pero ella se rehusó por miedo, luego de que en enero fallecieron 10 bebés prematuros en esa instalación.

"Son cosas que pasan, pero no quiero arriesgarme. Sobre todo, porque soy consciente de que en las condiciones en que estoy haciendo el embarazo mi hijo puede nacer prematuro, o con problemas", argumentó.

La crisis de la vivienda y la pobreza en Cuba afectan especialmente a las mujeres. Este miércoles también trascendió el caso de una mujer y su anciana madre que viven en extrema pobreza en el municipio Songo La Maya, en Santiago de Cuba, sin ayuda del estado y manteniéndose con una pensión de 1,500 pesos en medio de la actual inflación.

También una madre residente en Santa Clara pidió ayuda en redes sociales para sus tres hijos, que llevan días alimentándose únicamente de agua con azúcar y pan de la bodega.

Asimismo otra madre cubana con siete hijos, denunció que lleva casi cinco años pidiendo ayuda al gobierno para la construcción de una vivienda sin recibir respuesta.

"No he recibido ayuda de ningún tipo. El único salario que entra en mi hogar es el mío y no he sido bien atendida en mi municipio ni en la provincia", escribió Maite en una carta de denuncia que envió al medio de prensa oficialista Juventud Rebelde.