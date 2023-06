Palabras de un jubilado en cafetería de La Habana: "Ni un jugo me puedo tomar"

Un joven cubano denunció la dura realidad que viven los ancianos en Cuba, y afirmó que los actuales precios de los alimentos impiden a muchos de ellos tomarse un jugo en una cafetería estatal.

En una publicación de Facebook el internauta identificado en Facebook como Yasma Tattooart relató que encontró a un anciano en una cafetería que no pudo tomarse una bebida porque le faltaban cinco pesos.

"Acabo de llegar a una cafetería y a mi lado un señor pide un jugo, cuando va a pagar la señora le comenta que el jugo vale 10 pesos. El señor solo tenía 5, al darse cuenta de que le faltaba dinero le devuelve el vaso a la señora y le dice que lo disculpara, que no le llegaba el dinero", contó en su post.

Afirma que trató de comprarle el jugo al señor, pero este "con los ojos aguados me responde que ya no le pasaría por su garganta y mucho menos le caería bien".

Al marcharse el anciano le dijo "soy técnico de refrigeración y he trabajado toda mi vida para este país. Soy un retirado y ahora mismo me acabo de dar cuenta de qué me sirvieron tantos años de trabajo, tantas madrugadas para llegar temprano, de que me sirvió tanto sacrificio si ahora mismo ni un jugo me puedo tomar".

El internauta asegura que tampoco pudo terminarse el jugo. "No pude tomarme un jugo yo tampoco y no por falta de los 10 pesos, si no por respeto a ese señor y a otros que solo podían ver cómo las personas lograban saciar su sed y ellos solo mirar", lamentó.

"Cosas como éstas pasan a diario en mi Cuba y lo peor es que nadie hace nada por solucionarlo", subrayó.

Publicación en Facebook

Los ancianos cubanos son uno de los sectores más afectados por la actual crisis generalizada en Cuba. Recientemente el escultor matancero Luis Felipe Franco Laffite mostró lo que puede comprar con su jubilación en medio de la inflación galopante en el país: un pomo de aceite o 26 huevos.

Asimismo, un reporte del portal Cubanet evidenció que muchos ancianos cubanos viven sin las condiciones necesarias para subsistir y padecen la indolencia del gobierno que les entrega una pensión que no les alcanza para cubrir sus gastos.

Varios ancianos cubanos compartieron sus testimonios sobre la difícil vida que llevan porque la chequera no es suficiente, entre ellos José Ramón Barca González, de 81 años, residente en Banes, Holguín, quien contó que con 1,678 pesos cubanos deben sobrevivir su esposa y él.

En Cuba, la cuantía mínima para los jubilados está establecida en 1,528 pesos para quienes se retiran por edad o invalidez total, y en 1,070 para los pensionados por viudez.