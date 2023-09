¡Se acabó la espera! Charly & Johayron y Oniel Bebeshito la rompen con "Los Bandidos"

Tras varias semanas de espera “Los Bandidos”, la colaboración de Charly & Johayron con Oniel Bebeshito, aterrizó este viernes en las plataformas digitales.

Los tres reguetoneros cubanos están en modo “bandidaje” promocionando el tema y el videoclip a través de sus redes sociales.

“Que yo ando barriendo con la escoba”, es una frase de la letra de la canción que se lee en una publicación de Charly & Johayron junto a un fragmento del audiovisual.

En el videoclip, dirigido por el realizador Nan, los cantantes irrumpen en la vida cotidiana de algunas chicas, pero lo más atractivo es que ellos son como especies de miniaturas al lado de las personas y ambientes que aparecen en tamaños normales.

Este recurso audiovisual recuerda aquel video de Buena Fe, “Nalgas”, en el que el dúo cubano también estaba en una escala inferior en las imágenes.

“Yo no estoy pa´ complicarme / Por eso la dejo en visto / Y yo no estoy pa´ instalarme / A mí me gustan más los mitos / Y yo no estoy para esa trova / El que me hable de amor que se joda / Que yo no estoy pa´ relación formal / Que ando barriendo con la escoba / Porque los bandidos no tenemos cura”, dice un fragmento de la canción con el que seguramente muchos “bandidos” se sienten identificados.

Charly & Johayron y Oniel Bebeshito están actualmente en la cima de la popularidad en Cuba. Cada estreno del popular dúo cubano se convierte en un éxito rotundo.

Por su parte, Bebeshito está en el punto de mira de las críticas por su tema “Hacha”, pero más allá de cuestionamientos está super pegado entre la juventud cubana.