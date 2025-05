Carta abierta al régimen cubano por apagones, hambre y miedo generalizado: “Este no es el país en el que quiero vivir"

Vídeos relacionados:

El actor cubano Hamlet Paredes Grau publicó este 30 de mayo una carta abierta al gobierno cubano desde su cuenta personal en Facebook, en la que denuncia con crudeza la situación límite que enfrenta la población en la isla: apagones de hasta 19 horas, hambre, salarios insuficientes y un clima de represión y miedo que silencia a quienes intentan alzar la voz.

"Hoy me dirijo al corazón de quienes nos gobiernan, con un susurro de dolor, pero también de esperanza", comienza Paredes, quien aclara que su intención no es buscar problemas, sino soluciones.

Captura de Facebook/Hamlet Paredes Grau

En su mensaje, escrito desde la “humanidad” y con apego —según él— a la Constitución cubana, el artista reclama con firmeza que no puede permanecer en silencio mientras crece el sufrimiento del pueblo.

Uno de los aspectos más alarmantes que denuncia el actor es la situación energética del país. Según su texto, los apagones han alcanzado las 19 horas diarias en provincias como Santiago de Cuba, afectando a casi la mitad del territorio nacional. Paredes responsabiliza al estado de abandono de las termoeléctricas y la falta de inversión en soluciones sostenibles, más allá de las excusas del embargo.

"Sin luz no hay agua, los alimentos se pudren, los hospitales se paralizan", resume el actor. Además, cuestiona la falta de voluntad para apostar por fuentes renovables, mientras cada año se repiten las mismas promesas incumplidas. “Por tercer año consecutivo se prometieron menos apagones, pero la realidad es más oscura que nunca”, lamenta.

Paredes también denunció con cifras y ejemplos la inseguridad alimentaria en la isla. "El 88% de nosotros vive en pobreza extrema", afirma, citando datos de 2024. Siete de cada diez cubanos han reducido sus comidas por falta de alimentos, y la libreta de abastecimiento ya no cumple con su función básica.

Los precios en el mercado informal son exorbitantes: un kilo de arroz cuesta 1,500 CUP, un litro de aceite 2,000 CUP y la carne hasta 3,500 CUP, mientras el salario estatal promedio es de apenas 2,100 CUP.

El actor recordó que en febrero de 2024, el gobierno solicitó leche en polvo al Programa Mundial de Alimentos para niños pequeños, lo que calificó como un “grito silencioso” de que la comida no alcanza.

Captura de Facebook/Hamlet Paredes Grau

La crítica también apunta a las medidas económicas del régimen. Con el salario promedio estatal convertido en apenas 6 dólares al cambio informal, Paredes señala que la inflación acumulada desde la reforma monetaria de 2021 ha reducido a la mitad el poder adquisitivo de los cubanos. El aumento de precios en gasolina y electricidad en 2024 no trajo mejoras, sino más presión económica para las familias.

“¿Cómo justifica el gobierno que sus medidas nos empobrezcan más?”, se pregunta el actor, al tiempo que señala que el Producto Interno Bruto real del país es similar al de 2013, lo que describe como “una década perdida”.

Paredes interpela directamente a instituciones como el Ministerio de la Agricultura (MINAGRI) y el de la Alimentación (MINAL), y exige responsabilidad ante la evidente falta de alimentos, la miseria creciente y la desprotección de los más vulnerables.

La carta también alerta sobre el aumento de la violencia, especialmente en los barrios afectados por la oscuridad y la desesperación. Menciona los 54 femicidios reportados en 2023, y critica el uso del miedo como método de control.

Denuncia el Decreto-Ley 35 y la Ley de Comunicación Social como herramientas para silenciar la crítica, con más de 1,000 presos políticos en 2025 según datos de Prisoners Defenders.

Menciona el caso de Mayelín Rodríguez Prado, condenada a 15 años de cárcel por transmitir protestas, como ejemplo del alto costo de expresar opiniones contrarias al gobierno.

Captura de Facebook/Hamlet Paredes Grau

En un tono firme pero respetuoso, Paredes también cuestiona el papel de los dirigentes del país, a quienes acusa de no compartir las penurias del pueblo. “Los vemos en pantalla, con rostros que no reflejan el hambre ni el cansancio de quienes hacen colas interminables o cocinan con leña”, escribe.

En su balance de los últimos cinco años, el actor resume las principales decisiones gubernamentales como un “yugo pesado” para el pueblo: la reforma monetaria que destruyó el poder adquisitivo; las alzas de tarifas sin mejora en servicios; las trabas al emprendimiento privado; y las restricciones a la libertad de expresión y al diálogo.

A pesar de todo, su carta no es un ataque, sino un llamado: “Queremos comida en la mesa, luz en nuestros hogares, internet que no sea un lujo y la libertad de hablar sin miedo”.

La publicación de Hamlet Paredes ha logrado un eco en redes sociales, donde muchos cubanos han compartido su mensaje como reflejo de una realidad acompañada. Aunque el actor reconoce sentir miedo al escribirlo, afirma que le duele más el sufrimiento de sus seres queridos. “Este no es el país en el que quiero vivir, no sé ser de otra manera, así me educaron”, concluye.