Dirigente del PCC en Artemisa admite dificultades para hacer crecer la militancia en un “escenario tan adverso”

El régimen mantiene en secreto las cifras reales de militantes del PCC y de la UJC

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Artemisa, Gladys Martínez Verdecia, reconoció las dificultades para incrementar la militancia partidista y se preguntó si es posible lograr crecimientos sostenidos en el contexto actual, durante un pleno extraordinario celebrado en Güira de Melena.

Durante su intervención, reportada por el telecentro provincial Artemisa TV, Martínez Verdecia verbalizó una preocupación poco habitual en el discurso oficial del PCC.

“¿Será posible en un escenario tan adverso lograr crecimientos sostenidos en el estado de la militancia?”, se preguntó en voz alta ante los asistentes.

Aunque la dirigente se respondió a sí misma con una apelación a la existencia de personas “que no se amilanan ante las dificultades” y que permanecen en lo que describió como la “primera línea de combate”, su planteamiento dejó al descubierto los obstáculos que enfrenta el Partido para captar nuevos militantes en medio de la crisis económica y social que atraviesa el país.

Las declaraciones se produjeron durante un pleno extraordinario del comité municipal del PCC en Güira de Melena, donde participaron Frank Geda Hernández, miembro del comité provincial del Partido, y de Karel León Díaz, primera secretaria en el municipio.

En la reunión se evaluó la implementación de los acuerdos del 11.º Pleno del Comité Central del PCC.

Según el reporte oficial, el debate se centró en la necesidad de fortalecer la militancia, preparar los cuadros y reforzar la labor político-ideológica, prioridades que la propia dirigencia vinculó a las dificultades para sostener el crecimiento partidista.

El encuentro incluyó además una evaluación del desempeño de la empresa agropecuaria del municipio, con énfasis en las misiones asignadas, la actualización de documentos, los niveles productivos y la activación de puntos de venta de las cooperativas, antes de cerrar con una reafirmación del discurso de resistencia política frente a las presiones externas.

Las palabras de Martínez Verdecia generaron reacciones críticas fuera del ámbito oficial. El periodista independiente Magdiel Jorge Castro afirmó en la red social X que la preocupación expresada por la dirigente confirma el desgaste del PCC y de las organizaciones afines.

Para el comunicador, el estancamiento confirma el rechazo social a organizaciones políticas que muchos cubanos perciben como “un lastre y una pesada carga para cualquier cubano”.

A esta crisis interna se suma la decisión de posponer el 9no. Congreso del PCC, previsto inicialmente para abril de 2026, una medida anunciada en diciembre y justificada por Raúl Castro en la necesidad de concentrar recursos en la crisis nacional.

Sin embargo, en la práctica, la decisión evidencia el repliegue político del Partido en su peor momento de desgaste social.

Las declaraciones se producen asimismo en medio de una caída sostenida de la militancia, tanto en el Partido como en la Unión de Jóvenes Comunistas, y un creciente desinterés ciudadano por integrarse a estructuras políticas que no ofrecen soluciones concretas a los problemas cotidianos.

Aunque el régimen mantiene en secreto las cifras reales de militantes, reportes previos han confirmado dificultades para captar nuevos miembros y un aumento de solicitudes de baja.