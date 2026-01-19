Muere adolescente electrocutado en extrañas circunstancias en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Dariel Pérez Camue, un adolescente de 14 años, murió electrocutado en el municipio San Luis, Santiago de Cuba, en circunstancias que aún se investigan.

De acuerdo con el periodista Yosvany Mayeta Labrada, el hecho ocurrió el jueves por la tarde, entre las 4:30 y las 5:00 p.m., en una pollera conocida como El Hormiguero, ubicada en la parte alta del pueblo Dos Caminos.

Según una fuente consultada por Mayeta Labrada, el joven habría sido llevado al sitio por un primo, quien conocía que el área tenía corriente eléctrica.

“Las versiones señalan que al menor se le indicó subir a un poste del tendido eléctrico, facilitándole una herramienta, y que fue alzándolo para que alcanzara, hasta que una descarga de alto voltaje terminó con su vida”, relata el periodista.

Asimismo, precisa que, “aunque el lugar lleva tiempo sin producción, permanece custodiado, un detalle clave que hoy genera más dudas que certezas”.

Mayeta asegura que 3 o 4 personas se encontraban con el menor y lo dejaron abandonado luego de su muerte “dejando el cuerpo sin aviso inmediato a las autoridades, un hecho que ha provocado dolor, rabia e indignación entre familiares y vecinos”

Estas circunstancias aún no han sido confirmadas oficialmente y deberán ser esclarecidas por la investigación, aclara Mayeta.

“Dariel residía en Morón de Palencia, reparto que pertenece a Songo La Maya, era un niño querido por todos y cumpliría 15 años el próximo día 27. Su padre se encuentra desesperado, mientras la familia y la comunidad reclaman verdad y justicia”, añade.

El periodista considera que esta tragedia deja una serie de preguntas que deberán ser atendidas por las autoridades: “¿cómo accedió un niño a una instalación custodiada?; ¿quién permitió o facilitó que fuera expuesto a un riesgo conocido?; ¿hubo negligencia, explotación o encubrimiento?; ¿qué responsabilidad tienen los adultos involucrados y los custodios del lugar?; ¿por qué no existe aún información oficial clara?”