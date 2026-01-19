Muere adolescente electrocutado en extrañas circunstancias en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
Dariel Pérez Camue, un adolescente de 14 años, murió electrocutado en el municipio San Luis, Santiago de Cuba, en circunstancias que aún se investigan.
De acuerdo con el periodista Yosvany Mayeta Labrada, el hecho ocurrió el jueves por la tarde, entre las 4:30 y las 5:00 p.m., en una pollera conocida como El Hormiguero, ubicada en la parte alta del pueblo Dos Caminos.
Según una fuente consultada por Mayeta Labrada, el joven habría sido llevado al sitio por un primo, quien conocía que el área tenía corriente eléctrica.
“Las versiones señalan que al menor se le indicó subir a un poste del tendido eléctrico, facilitándole una herramienta, y que fue alzándolo para que alcanzara, hasta que una descarga de alto voltaje terminó con su vida”, relata el periodista.
Asimismo, precisa que, “aunque el lugar lleva tiempo sin producción, permanece custodiado, un detalle clave que hoy genera más dudas que certezas”.
Mayeta asegura que 3 o 4 personas se encontraban con el menor y lo dejaron abandonado luego de su muerte “dejando el cuerpo sin aviso inmediato a las autoridades, un hecho que ha provocado dolor, rabia e indignación entre familiares y vecinos”
Estas circunstancias aún no han sido confirmadas oficialmente y deberán ser esclarecidas por la investigación, aclara Mayeta.
“Dariel residía en Morón de Palencia, reparto que pertenece a Songo La Maya, era un niño querido por todos y cumpliría 15 años el próximo día 27. Su padre se encuentra desesperado, mientras la familia y la comunidad reclaman verdad y justicia”, añade.
El periodista considera que esta tragedia deja una serie de preguntas que deberán ser atendidas por las autoridades: “¿cómo accedió un niño a una instalación custodiada?; ¿quién permitió o facilitó que fuera expuesto a un riesgo conocido?; ¿hubo negligencia, explotación o encubrimiento?; ¿qué responsabilidad tienen los adultos involucrados y los custodios del lugar?; ¿por qué no existe aún información oficial clara?”
Preguntas frecuentes sobre la muerte del adolescente en Santiago de Cuba
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo ocurrió la muerte de Dariel Pérez Camue en Santiago de Cuba?
Dariel Pérez Camue, un adolescente de 14 años, murió electrocutado en una pollera conocida como El Hormiguero, en el municipio San Luis, Santiago de Cuba. Según las versiones, fue llevado al lugar por un primo, quien sabía que el área tenía corriente eléctrica, y al intentar subir a un poste del tendido eléctrico, recibió una descarga letal.
¿Qué aspectos generan dudas sobre el incidente de la electrocución?
Las circunstancias del incidente generan dudas por varios motivos: el área estaba custodiada a pesar de no estar en producción, y las personas que acompañaban al menor lo dejaron abandonado tras su muerte, sin informar a las autoridades de inmediato. Esto ha provocado indignación entre familiares y vecinos.
¿Qué preguntas deben responder las autoridades sobre la muerte del adolescente?
Las autoridades deben esclarecer varias interrogantes: cómo accedió un niño a una instalación custodiada, quién permitió su exposición a un riesgo conocido, y si hubo negligencia o encubrimiento por parte de los adultos y custodios del lugar. También es crucial saber por qué no existe información oficial clara sobre el caso.
¿Cómo está afectando la inseguridad a la población de Santiago de Cuba?
La inseguridad en Santiago de Cuba ha aumentado significativamente, especialmente en áreas poco iluminadas o sin vigilancia. Esto ha generado temor entre los residentes, quienes demandan medidas más severas frente a la delincuencia y una actuación más firme por parte de las autoridades para esclarecer los numerosos incidentes recientes.
