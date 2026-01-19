Parlamento venezolano declara “héroes” a los cubanos muertos en Caracas y entrega acuerdo a Cuba

Vídeos relacionados:
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, entregó este lunes a la Embajada de Cuba en Caracas un acuerdo en el que declara “héroes y mártires” a las personas fallecidas durante la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero, entre ellas 32 militares cubanos que murieron en la capital venezolana, según informó la agencia EFE.
El documento, aprobado por unanimidad el 8 de enero, fue presentado como un gesto de “hermandad inquebrantable” entre ambos gobiernos y como un homenaje a quienes el Parlamento venezolano considera víctimas de lo que califica como una intervención militar extranjera.
El anuncio se produjo días después de que el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, confirmara que la operación dejó al menos 47 militares venezolanos muertos y más de un centenar de heridos, y que entre los fallecidos había nueve mujeres.
Mientras en Caracas se multiplican los discursos oficiales y los reconocimientos simbólicos, en Cuba el régimen ha desplegado una maquinaria de homenajes que ha convertido el duelo por los 32 militares muertos en Venezuela en una demostración de control político y narrativa épica.
Caravanas fúnebres escoltadas por tropas, féretros cubiertos con la bandera cubana recorriendo avenidas principales de La Habana, guardias de honor y ceremonias militares han marcado unas exequias en las que la presencia del Estado ha sido mucho más visible que la de los familiares.
Las imágenes difundidas por la prensa oficial muestran contingentes de militares, cadetes, trabajadores estatales y estudiantes movilizados para acompañar los actos, en escenas que parecen cuidadosamente organizadas y lejos de un duelo íntimo.
El acto central tuvo lugar en el Aeropuerto Internacional José Martí y continuó en instalaciones del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde los ataúdes fueron alineados bajo una narrativa de “caídos en combate” que evita explicar por qué durante años el propio régimen negó la presencia de militares cubanos en Venezuela.
El gobernante Miguel Díaz-Canel reforzó ese relato durante un homenaje celebrado en la Tribuna Antiimperialista, donde exaltó a los fallecidos como “titanes” que, según sus palabras, ofrecieron sus vidas “hasta la última bala”.
En su discurso, el mandatario volvió a situar a Estados Unidos como enemigo central y utilizó la muerte de los militares como argumento para endurecer su retórica de confrontación, en un momento en que la Isla atraviesa una profunda crisis económica y social.
Más allá de los discursos y los honores oficiales, los hechos han dejado al descubierto una realidad que durante años se mantuvo en silencio: los cubanos muertos en Caracas no participaban en una misión humanitaria ni defendían territorio nacional, sino que formaban parte del dispositivo de seguridad de un gobierno aliado.
Ahora, tanto en Venezuela como en Cuba, sus muertes son utilizadas como símbolo político, mientras las preguntas incómodas sobre el costo humano de esa alianza siguen sin respuesta.
Preguntas Frecuentes sobre los Militares Cubanos Muertos en Venezuela
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el Parlamento venezolano declaró "héroes" a los cubanos muertos en Caracas?
El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, declaró "héroes y mártires" a los cubanos muertos durante la operación militar estadounidense del 3 de enero como un gesto de "hermandad inquebrantable" entre ambos gobiernos. Esta declaración es parte de un homenaje simbólico que busca reforzar la narrativa de una intervención militar extranjera, en la que los cubanos son presentados como víctimas heroicas.
¿Cuál fue el papel de los militares cubanos en Venezuela?
Los militares cubanos en Venezuela no participaban en una misión humanitaria, sino que formaban parte del dispositivo de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro. Su presencia, negada durante años por el régimen cubano, fue admitida solo después de los eventos del 3 de enero, dejando al descubierto la implicación militar directa de Cuba en la seguridad del chavismo.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno cubano ante la muerte de sus militares en Venezuela?
El gobierno cubano ha organizado una serie de homenajes oficiales para los 32 militares muertos, utilizando su muerte como parte de una narrativa épica de heroísmo y sacrificio. Sin embargo, en Cuba ha crecido el malestar entre las familias, que denuncian la falta de información clara sobre las circunstancias de la muerte de sus seres queridos y el destino de sus restos.
¿Qué impacto tiene la muerte de estos militares en la relación entre Cuba y Venezuela?
La muerte de los militares cubanos ha puesto al descubierto la implicación directa de Cuba en la seguridad del régimen venezolano, lo que podría abrir un nuevo frente de descontento en la sociedad cubana. Además, la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses debilita la alianza política y económica entre ambos países, especialmente para Cuba, que depende en gran medida del petróleo y el apoyo económico venezolano.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.