Embarcaciones localizadas por la Marina de México llegan a Cuba

Los catamaranes 'Friendship' y 'Tigermoth', que habían desaparecido durante varios días en el Caribe, atracaron de manera segura en el puerto de La Habana tras ser localizados por la Armada mexicana y recibir acompañamiento hasta la costa cubana.

La Secretaría de Marina de México (SEMAR) confirmó el arribo a través de sus redes sociales: "Las embarcaciones tipo catamarán 'Friendship' y 'Tigermoth' arribaron y atracaron de manera segura en el puerto de La Habana, Cuba, tras su localización en la mar. Se mantuvo seguimiento y coordinación con las autoridades correspondientes para su arribo seguro a puerto."

Ambos veleros habían zarpado el 21 de marzo desde Isla Mujeres, Quintana Roo, como parte del convoy humanitario internacional 'Nuestra América', con llegada prevista a Cuba entre el 24 y 25 de marzo.

A bordo viajaban nueve tripulantes: seis hombres, dos mujeres y un niño de tres años, de nacionalidades polaca, francesa, estadounidense y mexicana.

Al no producirse el arribo en la fecha establecida y perderse la comunicación, SEMAR activó el jueves 27 de marzo el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate, desplegando aeronaves tipo Persuader y unidades de superficie.

La operación se coordinó con los Centros de Salvamento Marítimo de Cuba, Estados Unidos, Francia y Polonia.

Una aeronave de la Armada mexicana localizó ambos veleros este sábado a unas 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, y tras establecer comunicación por radio con uno de los capitanes, se confirmó que todos los tripulantes se encontraban en buen estado de salud.

El retraso se debió a condiciones meteorológicas adversas, principalmente vientos en contra, según informó el propio capitán a las autoridades.

Un buque de la SEMAR se dirigió a la zona para brindar acompañamiento y garantizar el arribo seguro, tal como muestra la imagen oficial difundida por la Marina, en la que se aprecia uno de los veleros navegando frente al Castillo del Morro, a la entrada de la bahía habanera, escoltado por una embarcación oficial.

El episodio estuvo marcado por una confusión informativa: el 27 de marzo, la Guardia Costera de Estados Unidos había reportado que los veleros ya habían llegado a Cuba, versión que SEMAR desmintió antes de confirmar la localización oficial este sábado.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum había mencionado el caso el viernes en su conferencia mañanera: "Hay un barco, un pequeño velero, dos embarcaciones que se sigue en búsqueda de él."

Los veleros transportaban aproximadamente 14 toneladas de ayuda humanitaria, entre ellas alimentos como arroz, avena y frijoles, medicamentos, productos de higiene, 73 paneles solares y bicicletas.

La embarcación principal del convoy, denominada 'Granma 2.0', había llegado al puerto de La Habana el 24 de marzo con más de cincuenta toneladas de suministros, y un cuarto cargamento de ayuda humanitaria también arribó a la isla este sábado.

El Convoy 'Nuestra América', organizado por Progressive International, reunió a 650 delegados de 33 países y 120 organizaciones, con figuras como el exlíder laborista británico Jeremy Corbyn y el político español Pablo Iglesias, en medio de la grave crisis que atraviesa Cuba, con apagones de hasta veinte horas diarias y escasez crítica de alimentos, medicinas y combustible.