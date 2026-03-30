"Verdaderamente una locura": Madre cubana revela cuánto pagó por pañales desechables

Una joven madre cubana ha generado debate en redes sociales tras mostrar cuánto paga por los pañales desechables para su bebé, en un contexto marcado por la escasez y los altos precios de productos básicos en la isla.

En un video publicado en TikTok, la madre cubana @briana_matancera relata: “El precio de los pampers, o lo que nosotros lo llamamos aquí culeros desechables en Cuba, es verdaderamente una locura”. Según explica, tuvo que trasladarse en motor hasta una tienda donde se comercializan estos productos en divisas.

“Esto es una tienda en dólares, porque lo mejor de todo es que hay que pagarlos en dólares, y cada paquete cuesta ocho u ocho dólares y pico, casi nueve”, afirma. El paquete, de la marca Premium Plus, contiene 32 unidades.

La madre añade que ese gasto equivale a “aproximadamente cuatro mil pesos, más de cuatro mil pesos cubanos, o sea, el salario”. También denuncia irregularidades en el cambio: “Como no tienen menudo te devuelven con paqueticos de refresco”.

Tras la compra, describe las condiciones cotidianas en su hogar: “Ya de regreso a casa me puse a cocinar, a hacer la comidita… en el fogoncito de petróleo porque corriente no existe”.

El testimonio ha generado numerosas reacciones, especialmente por la comparación entre precios y niveles de ingreso en distintos países. Varios comentarios coinciden en que el problema no es solo el precio en dólares, sino el poder adquisitivo dentro de Cuba.

“Amor, pero en Cuba a nadie le pagan en dólares… imagínate que solo en pañales se te vaya casi todo el sueldo”, señala uno de los mensajes. Otro resume: “El tema es situación país, para Cuba es obvio que está hiper caro”.

También se compartieron comparaciones internacionales: “En Chile valen como lo mismo… pero el sueldo mínimo son como 600 dólares aprox”, mientras otro usuario indicó que en Estados Unidos “32 pampers valen 9.99”.

Los pañales mostrados por la madre, de la marca Premium Plus, forman parte de los productos que se fabrican en Cuba tras la instalación de una planta en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y que comenzaron a comercializarse en redes estatales como TRD y Cimex. Sin embargo, estos productos siguen vendiéndose en divisas y no resultan accesibles para buena parte de la población.

En la práctica, los pañales desechables continúan siendo un producto de difícil acceso para muchas familias. En algunos casos, la escasez y los precios han llevado a buscar alternativas como reutilizar pañales usados, lavarlos y rellenarlos con gasa para extender su uso, una práctica documentada en la isla ante la falta de opciones como ocurre con el reciclaje de pañales en Cuba.

El testimonio viral vuelve a poner en evidencia las dificultades cotidianas que enfrentan las madres cubanas para acceder a productos básicos, en un entorno donde los precios en divisas contrastan con ingresos mayoritariamente en pesos cubanos.