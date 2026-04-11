No escampa: Unión Eléctrica pronostica una afectación de 1,515 MW para el horario pico nocturno

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La Unión Eléctrica (UNE) pronosticó este sábado una afectación de 1,515 MW para el horario pico nocturno, con una disponibilidad de apenas 1,515 MW frente a una demanda máxima estimada de 3,000 MW, lo que representa un déficit de 1,485 MW.

La situación ya era crítica desde las primeras horas del día: a las 06:00 horas, la disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) era de 1,455 MW con una demanda de 2,380 MW, dejando 964 MW sin cobertura, y en el horario del mediodía se estimaba una afectación de 1,000 MW.

El viernes fue aún peor. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1,754 MW a las 20:40 horas, superior a lo planificado por la entrada tardía —después del pico— de la unidad 6 de Energas Boca de Jaruco.

Entre las principales incidencias de este sábado figuran averías en la Unidad 5 de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Maceo y la Unidad 2 de la CTE Felton, además de unidades en mantenimiento en las CTE Mariel, Renté y Nuevitas, con 377 MW de generación térmica fuera de servicio.

Como único alivio al pronóstico, la UNE informó que se espera la entrada de la Unidad 1 de la CTE Habana con 60 MW para el horario de máxima demanda, aunque al momento de la publicación de la nota se encontraba en proceso de arranque.

A las 10:36 horas de este sábado, la UNE actualizó en sus redes sociales que la Unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara De La Serna volvió a estar en línea, lo que podría mejorar marginalmente el panorama para el pico nocturno.

Los 54 parques solares fotovoltaicos produjeron el viernes 3,837 MWh, con una máxima potencia de 546 MW al mediodía, aunque esta fuente no aporta generación durante el horario pico nocturno, que es cuando se concentran las mayores afectaciones.

El pronóstico de este sábado, aunque inferior a los peores registros recientes, sigue siendo devastador para la población. En lo que va de abril, las afectaciones pico nocturnas han oscilado entre 1,609 MW el 2 de abril y 1,945 MW el 1 de abril, con un pico de 1,871 MW el 7 de abril. El 16 de marzo, el SEN sufrió una desconexión total del sistema.

La crisis tiene causas estructurales: una infraestructura termoeléctrica envejecida y derruida al máximo, más de tres meses consecutivos sin suministros regulares de diésel, fuel oil y gas licuado, y el cese de envíos de Venezuela y México desde enero de 2026, tras la captura del dictador Nicolás Maduro por tropas estadounidenses y al aumento de las presiones de Washington sobre La Habana.

La ONU ha alertado de que al menos dos millones de personas en Cuba enfrentan una crisis severa signada por el deterioro de servicios básicos, en un ambiente de apagones prolongados, carencia de combustible y colapso de infraestructuras esenciales. El sistema de salud acumula más de 96 mil cirugías pendientes, incluidas unas 11 mil en niños.