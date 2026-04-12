Pelea tumultuaria a machetes deja un herido en Santiago de Cuba

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Una violenta pelea tumultuaria sacudió este sábado por la tarde las inmediaciones de La Barca de Oro, en el distrito José Martí de Santiago de Cuba, y dejó un hombre herido que debió ser trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad.

El reporte fue publicado por el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada en su página de Facebook, donde recoge testimonios de testigos del incidente.

Según esos testimonios, los involucrados habrían sacado machetes para agredir a la víctima. Las causas exactas que desencadenaron la trifulca se desconocen hasta el momento.

Entre los implicados se mencionan personas procedentes de distintos barrios, entre ellos San Pedrito y los apartamentos conocidos como Vicoa. El hecho involucraría además al hijo del propietario de una guarapera de la zona.

La magnitud del operativo policial llamó la atención de los vecinos: al lugar acudieron varias patrullas, ambulancias y efectivos policiales, incluyendo boinas negras en vehículos de mayor porte, en un despliegue que generó alarma entre los residentes del área.

Las boinas negras son miembros de la Brigada Especial Nacional (BEN) del Ministerio del Interior (MININT), una unidad élite entrenada para reprimir protestas y actividades antisociales, identificable por su uniforme negro. Su presencia en un operativo por una pelea callejera resulta inusual y refleja la magnitud del despliegue.

El barrio San Pedrito, mencionado como origen de algunos de los implicados, es históricamente uno de los más conflictivos de Santiago de Cuba, con presencia de bandas y rivalidades con otros repartos de la ciudad.

La Barca de Oro tiene también un historial reciente de tensión social. En mayo de 2024, el gobierno militarizó el barrio y otras zonas de Santiago de Cuba tras protestas por apagones y escasez de alimentos. En marzo de 2025, fue nuevamente escenario de cacerolazos contra el régimen, con respuesta policial que incluyó boinas negras.

El incidente se produce en un contexto de escalada sostenida de violencia en la provincia. Apenas el viernes, vecinos de Santiago de Cuba capturaron por su cuenta a un ladrón armado con machete en Veguita de Galo, ante la ausencia de la policía. Cubalex registró 53 eventos de inseguridad solo en febrero de 2026 en la ciudad.

Según datos del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC), Santiago de Cuba ocupa el cuarto lugar nacional en delitos verificados, con 323 casos en 2025, dentro de un total de 2,833 en toda Cuba, cifra que representa un 115% más que en 2024.

Mayeta Labrada indicó que su página continuará buscando detalles sobre el incidente: "Nuestra página seguirá buscando detalles sobre este incidente y el estado de salud de la persona lesionada."