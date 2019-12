Publicado el Martes, 24 Diciembre, 2019 - 11:25 (GMT-4)

El éxito musical de Mariah Carey All I Want For Christmas is you cumple 25 años, una fecha muy especial para este tema que por primera vez ha logrado conquistar el puesto número uno de las principales listas de música estadounidenses.

Y para celebrar este logro, la cantante ha lanzado un nuevo videoclip que año tras año se ha colado en las playlists navideñas. De hecho, el 25 de diciembre de 2018 llegó a convertirse en la canción más reproducida en la historia de Spotify en un día, con 10,8 millones de reproducciones.

Este nuevo material audiovisual ha sido lanzado bajo el título 'Make my wish come true Edition' en Youtube y está protagonizado por la intérprete en diferentes escenarios llenos de fantasía navideña. Además cuenta con la participación especial de sus hijos Monroe y Moroccan.

La dirección ha estado a cargo del famoso director Joseph Kahn, que ha trabajado con otros artistas como Rihanna, Taylor Swift o Lady Gaga, entre otros. Y las cifras que ha conseguido confirman lo que todo el mundo sabe: ¡es todo un éxito! En tan solo 5 días, el audiovisual ha superado los 15 millones de reproducciones. Un hecho bastante destacable teniendo en cuenta que el tema data de 1994.

Aquí te dejamos el 'making of' del nuevo videoclip de esta canción, que seguro acompañará un año más a millones de familias en todo el mundo en estos días festivos.

