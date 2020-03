Cuqui La Mora: "En este país he encontrado todo lo que necesitaba"

Publicado el Jueves, 5 Marzo, 2020 - 19:49 (GMT-4)

La humorista cubana Aleanis Jáuregui, mejor conocida como Cuqui La Mora, parece haber encontrado el amor, según se puede apreciar en su último post. La artista compartió dos fotos junto a un hombre y aseguró que en Estados Unidos "he encontrado todo lo que necesitaba".

"Definitivamente en este país he encontrado todo lo que necesitaba. Estoy recogiendo bendiciones con carácter retroactivo", escribió junto a las dos fotos, en las que se le ve muy contenta.

Sus seguidores no tardaron en felicitarla y alegrarse por ella: "Feliz por ti!! Este momento no podía demorarse más", "Qué linda pareja hacen", "Me alegro mucho, que la vida te llene de bendiciones", "Tú te lo mereces, eres un ejemplo de mujer y no le tienes miedo a nada", "Felicidades para ambos, les deseo todo, mucho y bastante", "Se ven lindos juntos Cuqui. Que se porte bien contigo".

Hasta el momento, la artista no ha confirmado nada, pero tampoco ha corregido a sus seguidores, que están muy felices de que haya encontrado el amor.

Cuqui se quedó en Estados Unidos en agosto del año pasado, cuando finalmente logró llevar a su hija con ella, después de haberlo intentado seis veces. Desde entonces la humorista ha estado presentándose en centros nocturnos de Miami y haciendo reír a sus seguidores con ocurrentes parodias.