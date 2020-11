“Nunca fui a comprar comida al Corte Inglés viviendo en España y estoy obligada a hacerlo en las tiendas en MLC” se queja cubana

Yuliesky Solano, cubana residente en la isla, compartió en redes sociales la imagen de una compra hecha en una tienda MLC en Cuba, con productos de la tienda española El Corte Inglés. El post ha sido compartido y muy comentado en el grupo de Facebook Cubanos en España.

“¿Qué creen de esto amigos? Nunca fui a comprar comida al Corte Inglés viviendo en España. Ahora, viviendo en Cuba, me veo obligada a hacerlo en nuestras ‘increíbles tiendas de MLC’”, comenta irónica la cubana.

“Yo nunca compré en el Corte Inglés porque allí están los productos más caros, cómo es que Cuba compra allí” afirmó una persona en los comentarios.

“Vergüenza les debería de dar, que son unos estafadores que están volviendo loca a la gente sin comida y con los precios por el cielo” añadió otra.

“Es triste la verdad ver esas cosas” comentó otro.

Café vendido por 5,15 dólares en la tienda MLC en Cuba cuesta 2,29 euros en España

Entre los productos comprados por Yuliesky, hay un paquete de café tostado molido natural 50% Colombia / 50% Brasil. El café ha sido uno de los productos básicos que los cubanos más han echado en falta con la crisis de desabastecimiento de alimentos que sufre la población.

Los 250 gramos de café molido en cuestión, de la marca El Corte Inglés, le costó a esta cubana 5, 15 dólares en la tienda MLC El Encanto, en Manicaragua. El salario medio en Cuba ronda los 35 dólares, lo cual quiere decir que un profesional cubano destinaría en torno al 15% de su salario a tomar una taza de café diaria.

Si consideramos que con un kilo de café podemos hacer entre 90 y 110 tazas de cafés (un buen café promedia requiere entre 7 y 8 gramos por taza), Yuliesky puede preparar con sus 250 gramos de café unas 27-28 tasas de un buen café.

Si resulta llamativo que un cubano promedio tenga que destinar el 15% de su salario mensual a comprar el café necesario para poder beber una taza al día, si se compara con un ciudadano español, resulta ofensivo.

Primero, porque el mismo paquete de café en las tiendas de El Corte Inglés en España cuesta 2,29 euros: la mitad de lo que cuesta en Cuba, aproximadamente. Segundo, porque el salario mínimo en España ronda los 1.108 euros mensuales. Y tercero, porque si se hacen las cuentas, resulta que un español destina el 0,20% de su salario mensual a comprar el mismo café que a un cubano le significa el 15% del suyo.

Captura de pantalla web El Corte Inglés

Es decir, para un ciudadano cubano, tomar una taza de café diario, le cuesta 75 veces más caro que a un ciudadano español. Así de insultante y aberrante resulta la existencia de las tiendas MLC en un país que se autoabastecía de café en tiempos republicanos, y que ahora tiene a su población penando por un buche de café y tantas otras necesidades alimentarias que establecen los mínimos de una vida digna.

Entre los productos comprados por Yuliesky, había unas galletas de chocolate cuyo precio en la tienda El Encanto de Manicaragua (1,85 dólares) casi triplica al precio de El Corte Inglés en España (0,62 euros).

Esto significa que a un profesional cubano le cuesta el 5,2% de su salario mensual promedio comerse unas galletas que a uno español le cuesta el 0,05% del suyo. Llevado a la comparación anterior, tenemos que las mismas galletas le salen a un cubano 104 veces más caras que a un español.

Por último, Yuniesky pagó 5 dólares por un fiambre de jamón cocido que en España cuesta más o menos la mitad (no se encontró el precio de venta al público del producto exactamente igual), y 3,30 dólares por una mortadela con aceitunas que también cuesta más o menos la mitad en España.

Una última consideración en esta comparativa de precios y coste de la vida, vendría del hecho de que se ha basado en su precio de venta al público; no son los precios mayoristas que paga el Estado cubano cuando compra lotes de estos productos, muy presumiblemente con otros descuentos añadidos, a los que solo habría que agregar, si acaso los costes de transporte y almacenamiento de los mismos.

La ignominia de las tiendas MLC en Cuba

En definitiva, lo que viene a confirmar el post de Solano en Facebook es lo que constituye una de las mayores causas de indignación entre los cubanos que se pueden expresar a través de redes sociales.

No es solo una afrenta a los cubanos la existencia de unas tiendas cuyos productos de primera necesidad, que los ciudadanos no encuentran en otro sitio, se venden en una moneda que muchos de ellos no poseen.

Mayor afrenta que esta, si cabe, es que los precios de esos productos de primera necesidad cuesten el doble o el triple que los mismos productos en países desarrollados como España, donde el salario mínimo es 30 veces superior al salario medio de los cubanos.

Las tiendas MLC fueron creadas por el régimen con el objetivo de recaudar divisas en plena crisis provocada por la caída del turismo, la pandemia y el incremento de las sanciones estadounidenses. En estas tiendas solo pueden comprar los cubanos que tienen acceso a divisas de una manera u otra, mayormente a través de remesas enviadas por familiares en el exterior.

Para un gran número de cubanos resulta imposible comprar productos de primera necesidad en estas tiendas, porque no tienen acceso a estas monedas extranjeras. Pero aún aquellos que sí pueden, tienen que sufrir los precios abusivos y arbitrarios que impone el régimen a los productos que solo ellos pueden importar y distribuir legalmente entre la población.

Las tiendas MLC son una aberración más de un régimen al que no le importa vampirizar a su población. Un régimen opaco, que no rinde cuentas de la gestión de todos los servicios e infraestructuras que manejan los militares, ni de las cuentas de sus empresas, ante lo cual es legítimo sospechar que ese dinero no se destina al bien público, sino que va a parar a cuentas de la élite que controla toda la economía dolarizada del país.

Movimiento San Isidro exige cierre de tiendas MLC en Cuba

Tiene motivos legítimos de sobra el Movimiento San Isidro (MSI) para incluir entre las peticiones de su huelga de hambre, la eliminación de las tiendas MLC. Son una afrenta a los cubanos que malviven en la isla y están en manos del régimen que ejerce el monopolio de la importación y distribución de alimentos y productos de primera necesidad.

Pero, si se pudiera añadir algo más despreciable todavía a esta situación de abuso contra su población, habría que añadir los precios de los productos que se venden en estas tiendas. Esos precios que, inexplicablemente, duplican y triplican a los precios finales de venta de los mismos productos en países desarrollados.

La huelga de hambre iniciada por algunos integrantes del MSI debería al menos atraer la atención de los medios internacionales sobre esta realidad que muy pocos de ellos reflejan. El propósito de la huelga es heroico. Más allá de la liberación del músico injustamente condenado a prisión, Denis Solís, la injusticia que denuncia en relación con las tiendas MLC, debería invitar a las autoridades cubanas a una reflexión sobre los límites de la paciencia de los cubanos.