Consejos para ahorrar en gasolina ante el alza del combustible en Estados Unidos

Vídeos relacionados:

El precio promedio de la gasolina regular en Estados Unidos alcanzó los 4.135 dólares por galón este sábado, el nivel más alto desde agosto de 2022, según datos de la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), lo que obliga a millones de conductores a buscar formas de reducir su gasto en combustible.

El alza representa un incremento del 37% desde el inicio del conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero, cuando el precio estaba en 2.98 dólares por galón.

En Florida, el promedio llegó a 4.19 dólares por galón, superando la media nacional, mientras que en Miami la gasolina regular se vendía a 4.15 dólares y una estación Shell en Miami Beach superó los 5.39 dólares.

El Comité Económico Conjunto del Congreso estimó que los hogares estadounidenses gastaron 8,400 millones de dólares adicionales en gasolina entre el 28 de febrero y el 31 de marzo, con un costo extra de 740 dólares por hogar en lo que va de 2026.

Aunque no es posible controlar los precios en el surtidor, sí existen estrategias concretas para reducir el gasto.

El primer paso es comparar precios antes de cargar combustible usando aplicaciones como GasBuddy, que cuenta con más de sesenta millones de usuarios y puede generar ahorros de hasta 0.33 dólares por galón con alertas de ofertas activadas.

Las mejores tarifas suelen encontrarse en gasolineras ubicadas fuera de la autopista o en clubes de almacén como Costco.

Consumer Reports recomienda buscar la etiqueta "Top Tier" en el surtidor, presente en estaciones como Chevron, Exxon y Mobil, que indica combustible de mayor calidad.

Una de las formas más sencillas de ahorrar es no comprar gasolina premium si el vehículo no la requiere, ya que no mejora el rendimiento en autos que no la necesitan.

Mantener las llantas con la presión correcta es igualmente importante: conducir con neumáticos desinflados perjudica el ahorro de combustible, acorta su vida útil y puede comprometer la seguridad.

Cada 50 libras de peso extra en el vehículo aumenta el consumo entre 1 y 2%, según la AAA, por lo que retirar barras de techo y cajas de carga cuando no se usen también contribuye al ahorro.

Conducir con suavidad es otra de las recomendaciones más efectivas para aprovechar al máximo cada tanque, con arrancadas progresivas y frenadas graduales.

Luz Plasencia, portavoz de Consumer Reports, advierte además sobre el "Modo Eco": "No encontramos ningún beneficio en el ahorro de combustible al utilizar el Modo Eco tanto al conducir en carreteras urbanas como en la autopista. Su verdadera función es que los conductores manejen de manera más cuidadosa".

Plasencia también recomienda mantener al menos medio tanque durante períodos de riesgo de desabastecimiento: "Tanto por comodidad como por seguridad, mantén al menos medio tanque de combustible cuando exista riesgo de desabastecimiento como, por ejemplo, cuando sea inminente una gran tormenta. Esto también se aplica a los viajes por carretera durante los días feriados, momentos en los que las vías pueden estar congestionadas y el tráfico está lento".

La gasolina subió un 21.2% en marzo, convirtiéndose en uno de los principales impulsores de la inflación general al 3.3% interanual, el nivel más alto en dos años.