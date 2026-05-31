Quién es Francis Donovan y por qué su reunión con el jefe del Estado Mayor del régimen cubano resulta tan significativa

Marco Rubio, Francis Donovan y el general de EE. UU. en la Base Naval de Guantánamo con generales de las FAR

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Cuando el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) divulgó las imágenes de la reunión entre su jefe, el general Francis L. Donovan, y el general de cuerpo de ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, la noticia fue presentada oficialmente como un encuentro centrado en asuntos de seguridad alrededor del perímetro de la Base Naval de Guantánamo.

La posterior confirmación del MINFAR insistió en la misma idea. Ambas partes abordaron cuestiones relacionadas con la seguridad del enclave y acordaron mantener la comunicación entre ambos mandos militares.

Sin embargo, para comprender por qué la reunión ha generado tanta atención es necesario observar quién es realmente Francis Donovan y qué representa actualmente dentro de la política de seguridad de Estados Unidos para América Latina.

Donovan no es un diplomático ni un funcionario civil. Tampoco es un comandante convencional cuya carrera haya transcurrido principalmente en estructuras administrativas.

Buena parte de su trayectoria profesional ha estado ligada al mundo de las operaciones especiales estadounidenses.

Antes de asumir el mando de SOUTHCOM en febrero de 2026, fue vicecomandante del United States Special Operations Command (SOCOM), la estructura encargada de coordinar las principales fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos.

A lo largo de su carrera ocupó puestos de responsabilidad en unidades de reconocimiento, combate expedicionario y operaciones especiales, además de desempeñar funciones dentro del Joint Special Operations Command (JSOC), una de las organizaciones más sensibles del aparato militar estadounidense.

Su perfil profesional está estrechamente vinculado a misiones de alta complejidad, operaciones conjuntas y escenarios donde la combinación de inteligencia, movilidad y capacidad de respuesta rápida desempeña un papel determinante.

Precisamente ese historial ayuda a explicar por qué el presidente Donald Trump lo eligió para dirigir el Comando Sur en un momento de creciente protagonismo de América Latina dentro de la agenda estratégica de Washington.

Durante años, SOUTHCOM fue considerado por algunos analistas como uno de los comandos regionales menos prioritarios para Estados Unidos, eclipsado por los conflictos en Oriente Medio, Europa del Este o el Indo-Pacífico.

Esa situación comenzó a cambiar en los últimos años y se aceleró de manera notable durante la actual administración.

La nueva estrategia estadounidense ha situado nuevamente al hemisferio occidental entre las prioridades de seguridad nacional. La protección de las fronteras, la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales, la competencia con potencias rivales y la estabilidad regional han adquirido una importancia creciente dentro de los documentos estratégicos de Washington.

Esa nueva prioridad quedó reflejada en una fotografía difundida el pasado 5 de mayo por el propio Comando Sur. En ella aparecen el secretario de Estado Marco Rubio y Donovan posando frente a un gran mapa de Cuba durante la Conferencia de Jefes de Misión celebrada en Doral, Florida.

El mensaje que acompañaba la imagen señalaba que el encuentro estaba centrado en los objetivos de la Estrategia de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental, la lucha contra el narcoterrorismo y la necesidad de impedir que actores adversarios consoliden posiciones en la región. El lema utilizado por SOUTHCOM fue igualmente revelador: "Peace Through Strength" ("Paz mediante la fuerza").

La fotografía tuvo amplia repercusión porque muchos observadores la interpretaron como una representación visual de la creciente atención que Washington presta a Cuba dentro de su nueva estrategia hemisférica.

Más allá de interpretaciones políticas, la imagen contribuyó a asociar públicamente a Donovan con una agenda regional que hoy ocupa un lugar central en la política exterior y de seguridad de Estados Unidos.

En ese contexto, el Comando Sur ha ganado protagonismo político y operativo.

El relevo en la cúpula de SOUTHCOM también coincidió con un momento particularmente delicado para la región.

Meses antes de la llegada de Donovan, Estados Unidos había incrementado significativamente su actividad militar en el Caribe y el norte de Suramérica mediante despliegues navales, operaciones de vigilancia y acciones destinadas a reforzar la seguridad regional.

Posteriormente, la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses alteró profundamente el equilibrio geopolítico de América Latina y colocó nuevamente a SOUTHCOM en el centro de la atención internacional.

Aunque Donovan asumió formalmente el mando del Comando Sur después de aquella operación, llegaba procedente de SOCOM, la estructura que coordina las fuerzas especiales estadounidenses, y pasó a desempeñar un papel relevante en la gestión del nuevo escenario regional.

Desde entonces ha realizado visitas oficiales a distintos países latinoamericanos, ha sostenido reuniones con gobiernos aliados y ha defendido públicamente la necesidad de fortalecer la presencia estadounidense en el hemisferio. Su reciente visita a Caracas y las maniobras realizadas por el Comando Sur en Venezuela enviaron un mensaje claro a La Habana, según diversos analistas.

Todo ello ha contribuido a convertirlo en una de las figuras militares más influyentes de América Latina.

Por esa razón, la reunión celebrada en Guantánamo no fue percibida por muchos observadores como un simple contacto rutinario entre dos mandos militares.

La importancia del encuentro radica en que reunió al principal jefe militar de las FAR con uno de los oficiales que mejor representa la nueva etapa estratégica impulsada por Washington en la región.

Ese contexto ayuda a entender por qué la fotografía tuvo tanta repercusión en redes sociales y medios de comunicación.

No se trataba únicamente de dos generales conversando sobre seguridad fronteriza. Se trataba del máximo responsable militar cubano presente en la reunión y de uno de los hombres encargados de ejecutar sobre el terreno la estrategia hemisférica de Estados Unidos.

Por eso la reunión de Guantánamo no puede analizarse únicamente como un intercambio técnico sobre seguridad perimetral.

El general que se sentó frente a Legrá Sotolongo no era simplemente el jefe administrativo del Comando Sur. Era el oficial que hoy simboliza una parte importante del nuevo enfoque estratégico de Washington hacia el hemisferio y una figura asociada a algunos de los acontecimientos regionales que más preocupación han generado en La Habana durante los últimos meses.

Precisamente por eso, más allá del contenido técnico del encuentro, la imagen fue interpretada por muchos como un reflejo de los profundos cambios geopolíticos que atraviesa actualmente la región.

Y también por eso la reunión de Guantánamo terminó convirtiéndose en una noticia mucho más relevante de lo que sugería inicialmente el escueto comunicado oficial que la describió.