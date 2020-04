Coronavirus en Cuba: resumen de noticias

Publicado el Viernes, 3 Abril, 2020 - 10:23 (GMT-4)

Las autoridades cubanas reconocieron los primeros casos de coronavirus en el país el miércoles 11 de marzo. Hasta el momento 6 personas han fallecido y el total de infectados asciende a 233, según información ofrecida por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

En el mundo, los casos confirmados de COVID-19 ya superan el millón en 180 países, donde han fallecido más de 55 000 personas. Unas 221 000 han logrado recuperarse de esta enfermedad que sigue sin cura.

Estas son las últimas informaciones publicadas sobre la incidencia de esta pandemia en la isla:

Un Lada con nasobuco en La Habana

3 Abril, 2020 - 08:46 (GMT-4)

El ingenio y la gracia de los cubanos en tiempos de crisis queda evidenciado en esta imagen de un carro marca Lada al que le pusieron un nasobuco en medio de la crisis por el coronavirus en el país.

Acciones represivas en Cuba en medio del coronavirus

3 Abril, 2020 - 08:03 (GMT-4)

En el mes de marzo aumentaron los actos represivos en Cuba, según datos del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

Habla la madre del niño cubano de 18 meses positivo al coronavirus

3 Abril, 2020 - 07:20 (GMT-4)

La madre del niño de 18 meses que dio positivo al coronavirus en Cuba contó su experiencia cuando supo la noticia.

Primer caso recuperado del coronavirus en Matanzas

3 Abril, 2020 - 06:41 (GMT-4)

Anetsy Gómez Oduardo es la primera paciente que se ha recuperado del coronavirus en la provincia de Matanzas.

Descemer Bueno aboga por el levantamiento del embargo a Cuba en medio de la crisis por el coronavirus

3 Abril, 2020 - 06:32 (GMT-4)

El cantante cubano Descemer Bueno instó a los cubanos en las redes sociales que pidan el levantamiento del embargo de Estados Unidos a la Isla en medio de la crisis por el coronavirus.

Habilitan centro de aislamiento para médicos en Santiago de Cuba que atienden casos con coronavirus

3 Abril, 2020 - 06:10 (GMT-4)

Santiago de Cuba abrió un centro de aislamiento para sanitarios que atienden a pacientes con coronavirus.

Cuba prohíbe a los jóvenes en el Servicio Militar recibir visitas familiares y pases por el coronavirus

3 Abril, 2020 - 05:58 (GMT-4)

Los jóvenes que se encuentran actualmente el el Servicio Militar en Cuba no podrán recibir visitas familiares ni salir de pase a sus casas por el coronavirus.

En cuarentena por coronavirus barrio El Carmelo, del Vedado

2 Abril, 2020 - 22:42 (GMT-4)

El barrio El Carmelo, en el Vedado habanero, ha sido declarado en cuarentena por la cantidad creciente de casos con coronavirus.

Conoce a Martha Sánchez, la anciana de 94 años que ya está recuperada del coronavirus

2 Abril, 2020 - 20:23 (GMT-4)

El nieto de Martha Sánchez, la anciana de 94 años que venció al coronavirus en Cuba, compartió un video de su abuela en sus redes sociales.

Altavoces advierten riesgos del coronavirus en una cola en La Habana

2 Abril, 2020 - 17:43 (GMT-4)

Las autoridades alertaron del peligro del coronavirus a las personas que hacían cola en el mercado de Cuatro Caminos en La Habana,

Trabajadores que ayudaron a evacuar el crucero MS Braemar dieron negativo al coronavirus

2 Abril, 2020 - 17:32 (GMT-4)

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) aseguró que todos los trabajadores que participaron en la evacuación del crucero británico MS Braemar dieron negativo a los exámenes de coronavirus.

YouTuber recorre tiendas en Matanzas en medio de cuarentena por el coronavirus

2 Abril, 2020 - 17:31 (GMT-4)

El YouTuber cubano Jancel Moreno recorrió varias tiendas de Matanzas en medio de la cuarentena por coronavirus en el país.

OEA pide a Cuba que libere presos políticos por el coronavirus

2 Abril, 2020 - 16:40 (GMT-4)

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), pidió al Gobierno de Cuba liberar a los presos políticos ante la falta de condiciones sanitarias en las cárceles de la Isla.

Sale de terapia intensiva la bebé de 7 meses con coronavirus

2 Abril, 2020 - 16:28 (GMT-4)

La bebé de 7 meses con coronavirus en Cuba fue trasladada de la sala de cuidados intensivos a una sala de aislamiento.

Cantante cubano Leoni Torres envía un mensaje a los médicos que luchan contra el coronavirus

2 Abril, 2020 - 13:40 (GMT-4)

Leoni Torres se ha sumado a la lista de artistas que envían mensajes de agradecimiento a los trabajadores sanitarios por enfrentarse cada día al coronavirus.

Cuba ha enviado 596 médicos al extranjero por el coronavirus

2 Abril, 2020 - 13:24 (GMT-4)

Un total de 596 médicos cubanos han sido enviados a 14 países para luchar contra el coronavirus, en medio de la crisis que vive la Isla por la enfermedad.

Cuba realizó más de 18.000 test rápidos de coronavirus

Cuba ha aplicado más de 18 000 test rápidos procedentes de China para descartar casos de coronavirus en la Isla, de ellos 15 han dado positivos.

Ya está recuperado el primer paciente con coronavirus en Pinar del Río

2 Abril, 2020 - 12:06 (GMT-4)

El primer paciente al que le diagnosticaron con coronavirus en Pinar del Río recibió el alta médica este miércoles luego de haberse recuperado de la enfermedad.

Otros 3 niños dan positivo al coronavirus en Cuba

2 Abril, 2020 - 11:20 (GMT-4)

Otros tres niños dieron positivos al COVID-19 en Cuba, lo que eleva la cifra total de menores infectados en el país a 23.

Incendio en la Universidad de Matanzas

2 Abril, 2020 - 11:05 (GMT-4)

Este miércoles se produjo un incendio en la Universidad de Matanzas, uno de los centros habilitados en Cuba para personas en aislamiento por sospechas de coronavirus.

21 nuevos casos de coronavirus en Cuba

2 Abril, 2020 - 11:04 (GMT-4)

Cuba informó que otras 21 personas dieron positivo al COVID-19, lo que eleva el total a 233 infectados.

Imágenes de La Habana en tiempos de coronavirus

2 Abril, 2020 - 10:17 (GMT-4)

El Youtuber cubano Frank Camallerys recorrió La Habana para mostrar a sus seguidores cómo están las calles de la ciudad en medio de la crisis por el coronavirus.

Varada en Cuba por el coronavirus una niña cubanoamericana de 3 años

2 Abril, 2020 - 10:09 (GMT-4)

La madre de una niña cubanoamericana de tres años pide ayuda porque su pequeña está varada en Cuba luego de la suspensión de los vuelos por el coronavirus.

Vídeo de Ulises Toirac para la hija de un cubano de EE.UU que lucha contra el coronavirus

2 Abril, 2020 - 09:19 (GMT-4)

El humorista cubano Ulises Toirac ha compartido con sus seguidores un emotivo video dedicado a la hija de un cubano en Estados Unidos que lucha contra la pandemia del coronavirus.

La Iglesia Católica tendrá un espacio en los medios

2 Abril, 2020 - 09:03 (GMT-4)

El Gobierno cubano ha concedido un espacio en la radio y la televisión estatal a la Iglesia Católica durante y después de la Semana Santa, una de las celebraciones afectadas por la pandemia del coronavirus.

Impiden a una embarazada cubana comprar pollo en una tienda en La Habana

2 Abril, 2020 - 08:58 (GMT-4)

Las empleadas de una tienda en La Habana se negaron a venderle pollo a una embarazada porque está prohibido atender a mujeres encinta debido al riesgo que corren en medio de la crisis por el coronavirus.

Agencia nuclear de la ONU enviará a Cuba equipos para pruebas de coronavirus

2 Abril, 2020 - 08:38 (GMT-4)

La agencia nuclear de la ONU ha enviado a Cuba y otros casi 40 países un lote de equipos para realizar pruebas estándar para el coronavirus con una técnica derivada de la ciencia nuclear.

Artistas de Holguín se unen para una emotiva canción en medio de la crisis por el coronavirus

2 Abril, 2020 - 07:19 (GMT-4)

Un grupo de cantantes cubanos de la provincia de Holguín se han unido para lanzar un emotivo tema en tiempos de coronavirus llamado El rostro de mi gente (COVID - 19).

Doctora cubana alerta que los diabéticos deberían tener más cuidado con el coronavirus

1 Abril, 2020 - 20:32 (GMT-4)

La doctora Ileydis Iglesias Marichal, directora del Instituto Nacional de Endocrinología en Cuba, explicó que los diabéticos deben ser cuidados ante el COVID-19.

Prisión de máxima severidad El Yayal en Cuba, sin nasobucos, medicamentos ni agua potable

1 Abril, 2020 - 19:32 (GMT-4)

La prisión de máxima severidad El Yayal, en Holguín, no cuenta con nasobucos, medicamentos ni agua potable, en medio de la epidemia de coronavirus.

Incuba Empresas pide al Gobierno que reorientar gasto hacia sector privado

1 Abril, 2020 - 18:57 (GMT-4)

Incuba Empresas (IC), un vivero empresarial vinculado con la Iglesia Católica, pide al Gobierno de la Isla que contrate servicios con empresarios particulares en medio de la crisis por el coronavirus.

Evoluciona de forma favorable la bebé cubana de 7 meses con coronavirus

1 Abril, 2020 - 17:35 (GMT-4)

Thalía, una bebé de 7 meses con coronavirus en Cuba, evoluciona favorablemente, informó el director del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño, de Matanzas.

No hay condiciones higiénicas mínimas en las prisiones cubanas

1 Abril, 2020 - 16:19 (GMT-4)

El activista y preso político cubano Luis Andrés Domínguez Sardiñas denunció que la prisión de Toledo, en La Habana, no cuenta con las condiciones mínimas de higiene en medio de la pandemia de coronavirus que afecta al país.

Nuevas medidas en Cuba para evitar la propagación del coronavirus

1 Abril, 2020 - 14:47 (GMT-4)

El gobierno cubano anunció nuevas medidas para intentar detener el avance del COVID-19 en el país, donde se reportan 212 contagios.

Influencers cubanas se unen para pedir a las personas que se queden en casa

1 Abril, 2020 - 13:41 (GMT-4)

Un grupo de influencers de Cuba se han sumado a la iniciativa de enviar mensajes a las personas para que permanezcan en sus hogares ante el peligro de contraer coronavirus.

ETECSA rebaja los paquetes de datos en la madrugada

1 Abril, 2020 - 13:36 (GMT-4)

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció rebajas en los paquetes de datos en el horario de 1 a 6 de la madrugada en medio de la crisis por el coronavirus en el país.

Las innovaciones de los cubanos contra el coronavirus

1 Abril, 2020 - 13:35 (GMT-4)

Los cubanos no paran de sorprender en las redes sociales con sus innovadoras mascarillas para protegerse del coronavirus. Puedes ver las imágenes en este artículo.

Santiago de Cuba: Advierten con altavoces que ni ancianos, ni embarazadas, ni niños pueden hacer colas

1 Abril, 2020 - 13:08 (GMT-4)

En una tienda en la ciudad de Santiago de Cuba este miércoles un automóvil anunciaba desde un altavoz que está prohibido que permanezcan niños, ancianos, y embarazadas en la fila.

Testimonio de un holguinero que vivió el coronavirus en Cuba y en China

1 Abril, 2020 - 13:08 (GMT-4)

Reynaldo Escobar Mayedo, un joven cubano de 25 años, vivió el coronavirus en China hasta el 12 de febrero y ahora se encuentra en la Isla, cuando el país comienza a elevar significativamente sus casos.

Instituto Cubano de la Música suspende el Cubadisco por coronavirus

1 Abril, 2020 - 12:08 (GMT-4)

El Instituto Cubano de la Música canceló el Cubadisco debido a la crisis por coronavirus en el país.

Cuba comienza a realizar los test rápidos de coronavirus

1 Abril, 2020 - 11:59 (GMT-4)

Cuba comenzó este martes a aplicar los test rápidos donados por China a todos los pacientes sospechosos de coronavirus en el país.

Anciana cubana de 94 años contagiada de coronavirus ya está recuperada

1 Abril, 2020 - 11:52 (GMT-4)

Una anciana cubana de 94 años con coronavirus ya está recuperada y recibió el alta médica este miércoles.

Un bebé de 4 meses y una niña de 9 años positivos al coronavirus en Cuba

1 Abril, 2020 - 11:21 (GMT-4)

Un bebé de cuatro meses y una niña de nueve años fueron reportados entre los nuevos casos positivos al coronavirus en Cuba.

26 nuevos casos de coronavirus en Cuba

1 Abril, 2020 - 11:13 (GMT-4)

Cuba confirmó 26 nuevos casos positivos al coronavirus en el país, lo que eleva la cifra total a 212.

Comienza cierre gradual del centro comercial de Carlos III, en La Habana

1 Abril, 2020 - 11:02 (GMT-4)

Las autoridades cubanas han iniciado un cierre gradual del centro comercial Carlos III, en La Habana, donde una trabajadora de enfermó de coronavirus y otros veinte empleados han sido aislados.

Testimonios de cubanos residentes en EE.UU. que regresaron a Cuba en medio de la crisis por coronavirus

1 Abril, 2020 - 11:00 (GMT-4)

Dos cubanos residentes en Estados Unidos que se encuentran en el centro de aislamiento Aguas Claras de Pinar del Río, dijeron haber regresado al país porque confían en el sistema de salud cubano.

Conferencia de prensa del MINSAP sobre coronavirus en Cuba

1 Abril, 2020 - 11:00 (GMT-4)

CiberCuba trasmite en directo la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública, dirigida por el doctor Francisco Durán García, sobre el avance del coronavirus en Cuba.

Construyen hospital de campaña en Santiago de Cuba ante crisis por coronavirus

1 Abril, 2020 - 10:51 (GMT-4)

En Santiago de Cuba construyen un hospital de campaña con capacidad de 300 camas cuya apertura está prevista para abril.

Isla de la Juventud y Mayabeque continúan sin reportar casos de coronavirus

1 Abril, 2020 - 09:39 (GMT-4)

El municipio especial Isla de la Juventud y la provincia de Mayabeque son los dos únicos territorios cubanos que no reportan casos positivos de coronavirus hasta e momento

Embajada de EE.UU. en La Habana alerta sobre la última oportunidad para salir de Cuba

1 Abril, 2020 - 08:29 (GMT-4)

La Embajada de Estados Unidos en La Habana alertó sobre la cancelación de los vuelos hacia y desde Cuba a partir de la medianoche de este miércoles.

Testimonios de trabajadores sanitarios del Hospital Naval, en La Habana

1 Abril, 2020 - 07:40 (GMT-4)

Los trabajadores del Hospital Dr. Luis Díaz Soto, conocido como el Naval, en La Habana, llevan casi 20 días atendiendo pacientes con coronavirus. Varios de ellos dieron sus testimonios.

Evarista de "Vivir del cuento" da consejos para luchar contra el coronavirus

1 Abril, 2020 - 07:12 (GMT-4)

La actriz cubana Aris Teresa, quien interpreta el personaje de Evarista en la serie Vivir del cuento, dio un grupo de consejos a los cubanos ante la crisis del coronavirus.

Último vuelo a España salió este miércoles de La Habana tras cierre de aeropuertos por el coronavirus

1 Abril, 2020 - 07:10 (GMT-4)

Esta madrugada salió desde el aeropuerto de La Habana el último vuelo directo hacia España, tras el anuncio de Cuba del cierre del espacio aéreo para frenar el avance del coronavirus.

ETECSA anuncia rebajas ante la presión de cubanos en medio de la crisis por el coronavirus

1 Abril, 2020 - 07:01 (GMT-4)

ETECSA anunció un paquete de medidas tras las peticiones de ciudadanos cubanos en las redes sociales para que bajen los precios de Internet durante la crisis del coronavirus.

El humorista Alexis Valdés dedica poema a los trabajadores de la salud de Cuba y el mundo

1 Abril, 2020 - 06:19 (GMT-4)

Alexis Valdés ha escrito un emotivo poema dedicado a los trabajadores sanitarios de Cuba y el mundo que se enfrentan a la pandemia del coronavirus.

Las personas vulnerables serán liberadas de sus trabajos en Cuba

31 Marzo, 2020 - 22:12 (GMT-4)

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel pidió liberar a los trabajadores con algún tipo de vulnerabilidad para evitar complicaciones de contraer el coronavirus.

Díaz-Canel pide aplicar la ley con rigor a quienes no cumplan medidas sanitarias

31 Marzo, 2020 - 21:23 (GMT-4)

Miguel Díaz-Canel pidió a aplicar todo el rigor de la ley a las personas que incumplan las medidas establecidas por el coronavirus en el país.

Cuba cancela desfile del 1ro de Mayo

31 Marzo, 2020 - 21:04 (GMT-4)

Cuba suspendió el tradicional desfile del Primero de Mayo y pospuso la celebración del congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) ante la crisis por el coronavirus.

Cuba suspende todas las entradas de vuelos internacionales al país

31 Marzo, 2020 - 20:45 (GMT-4)

Cuba suspendió el arribo de todo tipo de vuelos internacionales al país y dispuso la retirada de embarcaciones extranjeras de las aguas territoriales.

Primer poblado en Cuba en cuarentena por coronavirus

31 Marzo, 2020 - 18:48 (GMT-4)

Todos los habitantes de la comunidad Camilo Cienfuegos, en el municipio pinareño de Consolación del Sur, están en cuarentena ante el aumento de casos de transmisión local de coronavirus.

Campeón olímpico cubano Ismael Borrero con coronavirus

31 Marzo, 2020 - 18:09 (GMT-4)

El campeón olímpico cubano de lucha, Ismael Borrero, resultó positivo al coronavirus. En estos momentos se encuentran en vigilancia 25 contactos suyos.

Aislados ocho niños en Granma por sospecha de coronavirus

31 Marzo, 2020 - 17:44 (GMT-4)

Almenos ocho niños de la provincia de Granma, al oriente de Cuba, se mantienen aislados por sospechas de coronavirus.

Cuba habilita la prisión de Valle Grande para presos con coronavirus

31 Marzo, 2020 - 17:32 (GMT-4)

El gobierno cubano ha habilitado la prisión de Valle Grande, en La Habana, para los presos con coronavirus, según dijo a a CiberCuba, el director Ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Alejandro González Raga.

EE.UU dice que las sanciones a Cuba no incluyen alimentos y medicamentos para combatir el coronavirus

31 Marzo, 2020 - 15:56 (GMT-4)

Michael G. Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos aclaró este martes que las sanciones a Cuba no impiden adquirir alimentos, medicinas y otros suministros necesarios para combatir el coronavirus.

Detienen a miembros de la UNPACU en La Habana que repartían nasobucos y cloro en medio de la crisis por el coronavirus

31 Marzo, 2020 - 15:23 (GMT-4)

Zaqueo Báez Guerrero, coordinador en La Habana de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), fue detenido junto al activista de esa misma organización Yosvani Manuel Martínez Lemus cuando repartían cloro y nasobucos en la capital.

120 vecinos aislados en Consolación del Sur

31 Marzo, 2020 - 14:39 (GMT-4)

En el municipio de Consolación del Sur, en Pinar del Río, 120 vecinos, de ellos 48 niños y adolescentes, están actualmente en aislamiento debido a un foco de contagio local de coronavirus.

Cubanos cantan desde balcones y azoteas en medio del aislamiento por el coronavirus

31 Marzo, 2020 - 14:18 (GMT-4

Varios cubanos se han sumado a la iniciativa de cantar desde sus balcones o azoteas en medio del aislamiento obligatorio por el coronavirus.

Otros 4 pacientes recuperados de coronavirus en Cuba

31 Marzo, 2020 - 13:25 (GMT-4)

Otros cuatro pacientes han sido dados de alta médica tras recuperarse del coronavirus en Cuba, lo que eleva la cifra total de recuperados a 8.

Madre cubana que salió a correr con su hijo sin nasobuco podría ser acusada de desacato

31 Marzo, 2020 - 13:18 (GMT-4)

La madre cubana que fue detenida este domingo por salir a correr con su hijo en plena crisis del coronavirus podría ser acusada de desacato a la Policía.

Cuba recibe 100 mil test rápidos de coronavirus provenientes de China

31 Marzo, 2020 - 13:06 (GMT-4)

Cuba recibió este martes 100 mil test rápidos procedentes de China para detectar o descartar casos positivos al COVID-19.

Joven cubana deslumbra cantando desde su casa

31 Marzo, 2020 - 12:31 (GMT-4)

La artista cubana Leslie Guzmán ha deslumbrado en Facebook cantando desde su casa para apoyar q los cubanos en cuarentena debido a la propagación del coronavirus.

Matanceros ayudan a los más necesitados ante crisis por el coronavirus

31 Marzo, 2020 - 12:21 (GMT-4)

Un grupo de matanceros ha tenido la iniciativa de ayudar con productos de aseo personal y alimentos a las personas más necesitadas en la ciudad en medio de la crisis por el coronavirus en el país.

Médicos y sanitarios militares de Cuba en medio de la crisis por el coronavirus

31 Marzo, 2020 - 12:00 (GMT-4)

Médicos y sanitarios militares cubanos llevan el peso de la atención a los enfermos y sospechosos de COVID-19 en Cuba.

Dos niños cubanos y dos franceses, entre los nuevos casos reportados con coronavirus en Cuba

31 Marzo, 2020 - 11:22 (GMT-4)

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) confirmó que dos niños y un adolescente cubanos y otros dos niños franceses resultaron positivos al COVID-19.

Otros dos fallecidos por coronavirus en Cuba

31 Marzo, 2020 - 11:20 (GMT-4)

Las autoridades sanitarias de la Isla informaron que otras dos personas con coronavirus fallecieron, lo que eleva el total de muertos a 6.

16 nuevos casos de coronavirus en Cuba

31 Marzo, 2020 - 11:06 (GMT-4)

Cuba reportó 16 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra total a 186 casos, según cifras dl Ministerio de Salud Pública (MINSAP) .

Pediatra envía un mensaje a los cubanos por el coronavirus

31 Marzo, 2020 - 10:53 (GMT-4)

La pediatra Lisset Ley Vega hizo un llamado a proteger a los niños de la amenaza del coronavirus en Cuba. Su mensaje se ha hecho viral en las redes sociales.

Gobierno cubano permite aterrizaje de avión alemán que evacuaba personas desde Nicaragua

31 Marzo, 2020 - 10:39 (GMT-4)

Cuba permitió aterrizar al Boeing 767 de la aerolínea alemana Condor en el Aeropuerto Internacional Frank País de Holguín. En el vuelo lleva pasajeros alemanes a su país procedentes de Nicaragua.

Árbitro cubano con coronavirus envía un mensaje

31 Marzo, 2020 - 10:29 (GMT-4)

El árbitro cubano William Rosquet, uno de los casos confirmados con coronavirus en la isla, envió un mensaje de esperanza a la población.

Cubanos agradecen el trabajo de médicos y enfermeros por el coronavirus con aplauso colectivo

31 Marzo, 2020 - 09:03 (GMT-4)

Los cubanos se han sumado a la tendencia mundial de aplaudir cada noche como gesto de agradecimiento al personal sanitario que trabaja con pacientes con coronavirus.

ETECSA extiende vigencia del bono

31 Marzo, 2020 - 08:23 (GMT-4)

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) extenderá la vigencia de los bonos promocionales a las recargas telefónicas en divisas, realizadas desde el extranjero entre el 6 y 11 de abril. No obstante la empresa no ha accedido al reclamo de la población para que el bono se pueda usar para comprar paquetes de Internet.

Empresarios italianos alimentan gratis a ancianos en La Habana

31 Marzo, 2020 - 08:18 (GMT-4)

El restaurante italiano "Bella Ciao" en La Habana, cuyos dueños son italianos, brindan almuerzos gratis a 29 ancianos cubanos para que no salgan de sus casas en medio de la cuarentena por el coronavirus.

Cierra la Escuela Internacional de Cine tras confirmar caso de coronavirus

31 Marzo, 2020 - 07:34 (GMT-4)

La Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) de San Antonio de los Baños inició una cuarentena, luego que un estudiante español diera positivo al COVID-19.

Miguel Díaz-Canel advierte que Cuba aún no ha entrado en el momento más crítico

31 Marzo, 2020 - 06:09 (GMT-4)

El gobernante Miguel Díaz-Canel pidió a los cubanos cumplir las medidas para evitar la propagación del coronavirus pues lo peor aún no ha llegado.

Seis sospechosos de coronavirus en Sancti Spíritus escapan del centro de aislamiento

31 Marzo, 2020 - 06:04 (GMT-4)

Las autoridades cubanas recibirán sanciones por las autoridades judiciales de Sancti Spíritus por escapar del centro de aislamiento en el que se encontraban por sospechas de COVID-19.

OCDH pide a Cuba la liberación de todos los presos políticos por el coronavirus

30 Marzo, 2020 - 20:00 (GMT-4)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió a Cuba que libere a los presos políticos para evitar el colapso de las cárceles ante el coronavirus.

Gobierno de Cuba toma medidas para reanimar la agricultura en medio de la crisis

30 Marzo, 220 - 19:58 (GMT-4)0

El dirigente comunista José Ramón Machado Ventura pidió incrementar la cosecha de maíz en el país, entre otras medidas que tienen previstas frente la crisis desatada por el coronavirus en Cuba.

OPINIÓN: Pandemia de coronavirus reanima venta de servicios médicos de Cuba

30 Marzo, 2020 - 18:52 (GMT-4)

El periodista Carlos Cabrera Pérez opina sobre cómo el Gobierno de la Isla envía médicos al extranjero en medio de la crisis por el coronavirus en Cuba.

Jóvenes del IPK que atendieron los primeros casos de coronavirus en Cuba cuentan sus experiencias

30 Marzo, 2020 - 18:30 (GMT-4)

Los cubanos que atendieron los primeros casos positivos de coronavirus en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK), contaron sus experiencias.

Doctora cienfueguera de 29 años da positivo al coronavirus en Cuba

30 Marzo, 2020 - 18:00 (GMT-4)

Yanela Armenteros Suárez, una doctora cubana de 29 años, es el primer médico contagiado de coronavirus en Cuba hasta el momento.

Campesinos cubanos denuncian escasez en medio de la crisis por el coronavirus

30 Marzo, 2020 - 17:15 (GMT-4)

Campesinos cubanos se quejan de la escasez en la zonas rurales del país en medio de la crisis por la propagación del COVID-19.

Cuba ha realizado 2.007 pruebas de coronavirus hasta la fecha

30 Marzo, 2020 - 14:10 (GMT-4)

Las autoridades sanitarias de Cuba informaron este lunes que en el país se han realizado 2.007 pruebas para detectar el COVID-19, de las que 170 han dado positivo.

Policía controla la cola en el mercado de Carlos III

30 Marzo, 2020 - 13:15 (GMT-4)

La policía cubana controló este domingo la cola en el mercado de Carlos III para comprar productos de primera necesidad.

Luis Silva y familia se suman a los aplausos en La Habana

30 Marzo, 2020 - 12:44 (GMT-4)

El humorista cubano Luis Silva y su familia se unieron a la cadena de aplausos de este domingo en La Habana para agradecer al personal sanitario que lucha en la Isla contra el coronavirus.

Una bebé de 7 meses y dos niños de 18 meses y 13 años en Cuba dieron positivos al COVID-19

30 Marzo, 2020 - 12:32 (GMT-4)

Una bebé de 7 meses y dos niños de 18 meses y 13 años dieron positivos al coronavirus en la isla, según informó este lunes el Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Fallece un paciente por coronavirus en Cuba

30 Marzo, 2020 - 11:43 (GMT-4)

Cuba reporta un cuarto fallecido por coronavirus en el país. Un cubano de 63 años que residía en el municipio Venezuela, en la provincia Ciego de Ávila.

Niño de 4 años da positivo al coronavirus en Cuba

30 Marzo, 2020 - 11:32 (GMT-4)

Un niño norteamericano de 4 años ha dado positivo por coronavirus en Cuba este domingo, informó el ministro de Salud Pública de la Isla.

Músicos cubanos unen sus voces en una emotiva canción

30 Marzo, 2020 - 11:31 (GMT-4)

Issac Delgado, Lenier, Yomil y El Dany, Laritza Bacallao y otros músics cubanos se unieron en el tema "La Tierra está llorando", una canción esperanzadora en medio de la crisis por el coronavirus.

Cuba vende módulo de aseo en las bodegas

30 Marzo, 2020 - 11:24 (GMT-4)

En las bodegas cubanas comenzaron a vender este lunes módulos de aseo personal para intentar responder la demanda de la población en medio de la crisis del coronavirus.

31 nuevos casos de coronavirus en Cuba

30 Marzo, 2020 - 11:05 (GMT-4)

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) reportó otros 31 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra total a 170.

Joven cubano con coronavirus cuenta su experiencia

30 Marzo, 2020 - 09:30 (GMT-4)

El joven cubano Rubén Darío Herrera Rodríguez, reportado como el caso 78 con coronavirus en Cuba, cuenta su experiencia de la enfermedad.

Conoce a las científicas cubanas que analizan las muestras de coronavirus en el IPK

30 Marzo, 2020 - 08:59 (GMT-4)

Cuatro científicas cubanas están a cargo de las pruebas de coronavirus que se aplican en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK) de La Habana. Ellas son Celeste, Claudia, Melisa y Esther.

Así luce La Habana en medio de la crisis por el coronavirus

30 Marzo, 2020 - 08:58 (GMT-4)

Imágenes compartidas por diferentes usuarios en las redes sociales muestran la desolación en las calles de La Habana, en medio de la crisis por el coronavirus en Cuba.

OPINIÓN: Ministro de Economía de Cuba atrapado en el laberinto del coronavirus

30 Marzo, 2020 - 08:48 (GMT-4)

El economista cubano Elías Amor opina sobre la estrategia del ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en medio de la crisis por el coronavirus.

Un hombre se protege en Cuba con una máscara antigás

30 Marzo, 2020 - 07:32 (GMT-4)

En las últimas horas se ha hecho viral la foto de un cubano con una máscara antigás en una cola en plena pandemia del coronavirus.

Policía cubana detiene a una madre y su hijo por salir a correr en medio de la crisis por el coronavirus

30 Marzo, 2020 - 07:22 (GMT-4)

Una cubana fue detenida junto a su hijo de 7 años por salir a correr en los alrededores de su casa sin nasobuco.

La artista cubana Yuliet Cruz lanza un mensaje de esperanza en medio de la cuarentena

30 Marzo, 2020 - 06:43 (GMT-4)

La actriz cubana Yuliet Cruz ha compartido un mensaje esperanzador en sus redes sociales en medio de la crisis por el coronavirus.

Aplauden en La Habana en agradecimiento a quienes combaten el coronavirus

29 Marzo, 2020 - 22:16 (GMT-4)

A las 9 de la noche del domingo, en casi todos los barrios de La Habana se escuchó una avalancha de aplausos en agradecimiento a los médicos, enfermeros y todo el personal de la salud que está en la primera línea de batalla contra el coronavirus.

Cantante de Buena Fe niega que haya "bloqueo interno" en Cuba

29 Marzo, 2020 - 20:10 (GMT-4)

En un concierto que ofreció a través de las redes el dúo cubano Buena Fe, su líder Israel Rojas afirmó que "el bloqueo interno es una muela" y que los problemas económicos de Cuba se deben al embargo de Estados Unidos.

Centros de Artex en Matanzas venden comida a la población

29 Marzo, 2020 - 17:27 (GMT-4)

Los centros de Artex en Matanzas venden comida elaborada a la población y mantiene activo el servicio de restaurantes a través de tablets para facilitar el acceso de la población a otro tipo de ofertas gastronómicas. .

Venta regulada de productos en tiendas en divisas en La Habana

29 Marzo, 2020 - 17:26 (GMT-4)

El gobierno de La Habana ha regulado la venta de productos de alta demanda en las tiendas en divisas en medio de la crisis por el coronavirus.

Hija de Kelvis Ochoa ofrece un conmovedor concierto desde su casa

29 Marzo, 2020 - 16:21 (GMT-4)

La joven Isla Ochoa se sumó a los artistas que por estos días de cuarentena ofrecen conciertos desde sus casas para alentar a la gente en medio de la crisis por el coronavirus.

OPINIÓN: Juan Candela se asustó con el coronavirus e ingresó en el MINSAP

29 Marzo, 2020 - 15:40 (GMT-4)

El periodista Carlos Cabrera Pérez opina sobre la estrategia del Ministerio de Salud Pública ante el coronavirus.

Embajada de EE.UU. en Cuba: Los Derechos Humanos siempre serán una prioridad

29 Marzo, 2020 - 15:18 (GMT-4)

La encargada de Negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana, Mara Tekach, envió un mensaje al pueblo cubano este domingo.

Venden productos agropecuarios por la libreta de abastecimiento ante crisis del coronavirus

29 Marzo, 2020 - 14:59 (GMT-4)

Matanzas estableció la venta normada de un módulo de 15 libras de productos agropecuarios por familia a través de la libreta de abastecimiento.

Ministro de Salud Pública dice que Cuba no está en fase de epidemia

29 Marzo, 2020 - 14:55 (GMT-4)

Cuba no ha declarado hasta el momento la fase de epidemia, aseguró este domingo el doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de la isla.

El uso de nasobucos es obligatorio en Cuba

29 Marzo, 2020 - 14:20 (GMT-4)

“Nadie está autorizado a violar normas sanitarias porque con ello propician la propagación de epidemias. Esto está previsto en el código penal de nuestro país”, aseguró el ministro de Salud de la Isla este domingo.

Crean psicogrupos en Whatsapp en Cuba para brindar ayuda durante la crisis por el coronavirus

29 Marzo, 2020 - 14:00 (GMT-4)

Psicólogos cubanos crearon grupos de apoyo psicológico en Whatsapp para ayudar a las personas que lo necesiten en medio de la epidemia del coronavirus.

Cuba prepara 5 nuevos hospitales ante la crisis en el país por el coronavirus

29 Marzo, 2020 - 13:47 (GMT-4)

Cuba prepara 5 nuevos hospitales con más de 2.000 camas para enfrentar la propagación del coronavirus en la Isla.

Cuba realiza alrededor de 300 pruebas diarias del coronavirus

29 Marzo, 2020 - 12:59 (GMT-4)

Jose Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, aseguró este domingo que en el país se realizan alrededor de 300 exámenes diarios para detectar el coronavirus.

Cuba pondría en cuarentena localidades y municipios si se reportara trasmisión comunitaria

29 Marzo, 2020 - 12:59 (GMT-4)

Cuba pondrían en cuarentena aquellas localidades y municipios que reporten trasmisión comunitaria de COVID-19, según explicó este domingo el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal.

Ministro de Salud de Cuba dijo que prevén aumento del número de casos de coronavirus en los próximos días

29 Marzo, 2020 - 12:50 (GMT-4)

El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal, dijo este domingo que en los próximos días la cifra de casos positivos de coronavirus en el país debe aumentar.

Tres cubanos reportados en estado crítico por el coronavirus

29 Marzo, 2020 - 12:22 (GMT-4)

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó que tres ciudadanos cubanos se encuentran en estado crítico en la isla por el coronavirus.

Casos confirmados de coronavirus en Cuba: 114 cubanos y 25 extranjeros

29 Marzo, 2020 - 12:18 (GMT-4)

Las autoridades sanitarias de la Isla informaron este domingo que de los 139 casos confirmados de coronavirus en el país, 114 son cubanos y 25 extranjeros.

Cuatro pacientes han sido dados de alta en Cuba

29 Marzo, 2020 - 12:02 (GMT-4)

Cuatro de los pacientes infectados con coronavirus ya dieron negativo a los exámenes y fueron dados de alta, informó este domingo el ministro de Salud de la Isla.

Cuba confirma 20 nuevos casos de coronavirus en el país

29 Marzo, 2020 - 11:08 (GMT-4)

Cuba confirmó 20 nuevos pacientes de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra total a 139 casos.

Chilenos varados en aeropuerto de La Habana piden ayuda para regresar

29 Marzo, 2020 - 10:15 (GMT-4)

Chilenos varados hace más de una semana en el Aeropuerto Internacional José Martí, debido al cierre de fronteras por el coronavirus, denunciaron las condiciones inhumanas en las que se encuentran y pidieron ayuda a las autoridades de su país para retornar de inmediato.

Joven chileno con VIH varado en Cuba exige al gobierno de su país solucione el retorno de miles de compatiotras

29 Marzo, 2020 - 10:02 (GMT-4)

Un joven chileno diagnosticado con VIH exigió desde Cuba al gobierno de su país que solucione su regreso y el de unos 3 000 compatriotas varados en varios aeropuertos internacionales a causa del coronavirus.

Denuncian maltrato en el IPK a casos sospechosos de coronavirus

29 Marzo, 2020 - 09:20 (GMT-4)

Una joven ecuatoriana denunció que sus padres fueron maltratados por el personal sanitario del Instituto de Medicina Tropical (IPK) de La Habana, luego de fueran diagnosticados como sospechosos del COVID-19.

Humorista Víctor Molina llama a los cubanos al aislamiento social para frenar el coronavirus

29 Marzo, 2020 - 08:50 (GMT-4)

El comediante cubano Víctor Molina se ha puesto serio en su perfil de Facebook para hacer un llamado a sus compatriotas al aislamiento social, y así evitar los contagios por coronavirus en Cuba.

Hace 60 años una orquesta puso a bailar a Cuba con la "gripe asiática"

29 Marzo, 2020 - 08:47 (GMT-4)

La Orquesta Sublime se inspiró en una pandemia que azotó al mundo hace 60 años para grabar "La Asiática", una guaracha que fue todo un éxito entre los bailadores cubanos y sazonó con humor los difíciles momentos de una hecatombe global, como la que se vive actualmente con el coronavirus.

Imágenes de un barrio de La Habana en medio de la crisis por el coronavirus

29 Marzo, 2020 - 06:37 (GMT-4)

La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, grabó cómo se encuentran las calles de su barrio en medio de la crisis por el coronavirus.

Más de medio millón de cubanos tienen problemas para acceder al agua en medio de crisis por coronavirus

29 Marzo, 2020 - 06:29 (GMT-4)

Más de 510.000 cubanos enfrentan problemas para acceder al agua en sus viviendas; en algunos casos la reciben cada siete o más días.

Desmienten rumores sobre posible tratamiento cubano a base de eucalipto

29 Marzo, 2020 - 05:57 (GMT-4)

Son falsos los rumores sobre un posible tratamiento contra el coronavirus desarrollado por científicos de la Universidad de La Habana que utiliza como base el eucalipto.

Anciana cubana confecciona nasobucos para regalar a sus vecinos

29 Marzo, 2020 - 05:53 (GMT-4)

Una cubana residente en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque, lleva días confeccionando nasobucos de tela para regalar a su vecinos y amigos.

Una enferma grave y setenta sospechosos de contagio con coronavirus en Caibarién

28 Marzo, 2020 - 20:38 (GMT-4)

Los residentes en Caibarién viven angustiados porque unas setenta personas de la localidad fueron recluidas bajo vigilancia epidemiológica tras haber estado en contacto con "una vecina que regresó de Venezuela enferma de coronavirus" y celebró una fiesta, a la que asistieron un centenar de caibarienenses.

Varadero: calles desoladas por la crisis del coronavirus

28 Marzo, 2020 - 19:51 (GMT-4)

La crisis sanitaria desatada por el coronavirus es la causa del paisaje desolado que hoy muestran las calles de Varadero, según dan fe las imágenes que capturó el activista matancero LGBTI+, Jancel Moreno, en el polo turístico cubano, después de las medidas adoptadas por el gobierno para intentar frenar el brote de COVID-19.

Roberto San Martín responde con dureza una publicación de Ulises Toirac

28 Marzo, 2020 - 18:59 (GMT-4)

El actor cubano radicado en Miami, Roberto San Martín, respondió con fuertes palabras a una publicación en redes del humorista Ulises Toirac, en la que pide al presidente de EE.UU., Donald Trump, que levante el embargo contra Cuba durante la crisis del coronavirus.

En días de coronavirus, continúan las colas para adquirir alimentos en ciudades y pueblos cubanos

28 Marzo, 2020 - 18:54 (GMT-4)

Desde la localidad de Güines, en la provincia de Mayabeque, se reportó otra larga fila de personas para comprar pollo, en momentos en que las cifras de contagio por coronavirus aumentan en Cuba. Lamentablemente, una vez más, el alimento no alcanzó para todas las personas que acudieron al establecimiento.

Madre e hija diagnosticadas con coronavirus permanecen ingresadas juntas en hospital de Matanzas

28 Marzo, 2020 - 17:51 (GMT-4)

Una madre y su hija de ocho años, que esta semana dieron positivo al test de coronavirus, se encuentran ingresadas juntas en el hospital provincial de Matanzas, y hasta el momento ambas presentan un buen estado general.

Avión militar de México llega a Cuba para recoger a mexicanos varados por coronavirus

28 Marzo, 2020 - 17:22 (GMT-4)

Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana arribó este sábado al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para llevar de regreso a su país a 49 mexicanos varados en la isla por la crisis del coronavirus.

Pastor de Remedios es el primer cubano fallecido por coronavirus en la isla

28 Marzo, 2020 - 16:27 (GMT-4)

El Ministerio de Salud Pública informó este sábado la muerte del primer cubano por coronavirus en la isla, un hombre de 52 años residente en el municipio de Remedios, que gracias a las redes fue identificado como el pastor Saúl Díaz.

Cubanos se debaten entre la pandemia y la escasez de alimentos

28 Marzo, 2020 - 16:23 (GMT-4)

"O nos mata el coronavirus o el hambre", fue la triste expresión de un cubano en redes sociales, en medio del avance de la pandemia y el agravamiento de la crisis alimentaria en la Isla.

Cubanos anuncian productos y servicios en Revolico aprovechando la crisis del coronavirus

28 Marzo, 2020 - 15:52 (GMT-4)

Muchas personas están aprovechando la situación del coronavirus en Cuba para anunciar sus productos y servicios en Revolico, página de clasificados en la que habitualmente se pueden encontrar las más diversas ofertas, pero que ahora adquieren un matiz singular.

Un total de 11 menores de edad enfermos de coronavirus en Cuba

28 Marzo, 2020 - 15:28 (GMT-4)

El número de menores de edad con coronavirus en Cuba ascendió a 11, según el informe publicado el sábado por el Ministerio de Salud Pública, el cual confirma un total de 119 casos positivos al COVID-19 en la isla.

NG la Banda lanza polémica canción que tira a juego la pandemia

28 Marzo, 2020 - 14:48 (GMT-4)

En medio de la pandemia de coronavirus que vive el mundo, la orquesta de música popular bailable NG la Banda ha dedicado un tema a la enfermedad, Evita el Coronavirus, el cual ha desatado las críticas de muchos cubanos.

Policía de origen cubano en EE.UU. afirma que Cuba no está preparada para enfrentar el coronavirus

28 Marzo, 2020 - 13:32 (GMT-4)

El policía cubano Sergio Rodríguez Beristain, quien trabaja como agente en Birmingham, Alabama, y se hizo muy popular cuando viajó a su país natal vestido con su uniforme de sheriff, confesó sentirse preocupado por su familia en Cuba, debido a la pandemia del coronavirus, y aseguró que la isla no está preparada para enfrentarla.

Policía de Cuba impedirá consumo de bebidas alcohólicas en la calle por el coronavirus

28 Marzo, 2020 - 13:29 (GMT-4)

Las autoridades de Cuba prohibieron la ingestión de bebidas alcohólicas en la vía pública como medida preventiva para evitar el posible contagio y propagación del coronavirus en la isla.

Mexicanos varados en aeropuerto de La Habana por el coronavirus exigen que los retornen a su país

28 Marzo, 2020 - 13:04 (GMT-4)

Un joven mexicano varado en el aeropuerto José Martí de La Habana, a causa de la epidemia de coronavirus, exigió a los gobierno de Cuba y México la evacuación de él y sus connacionales que permanecen en la instalación en difíciles condiciones.

Fallece primer cubano por coronavirus en la isla

28 Marzo, 2020 - 12:10 (GMT-4)

Un paciente de 52 años, de Remedios, Villa Clara, se convirtió en el primer cubano fallecido en la isla por coronavirus, según informó el Ministerio de Salud Pública. El hombre, con antecedentes de diabetes, hipertensión y neumopatía crónica, no estaba reportado de gravedad hasta ese momento, y había regresado recientemente de España.

La inventiva del cubano desafía al coronavirus: nasobucos "Made in Cuba"

28 Marzo, 2020 - 11:50 (GMT-4)

Los cubanos nos hemos caracterizado históricamente por nuestra inventiva ante todas las crisis que nos han tocado vivir, que no han sido pocas. En tiempos de coronavirus en Cuba los nasobucos comienzan a imponerse como moda y algunos de ellos son muy creativos.

Estados Unidos exhorta a sus ciudadanos en Cuba a retornar a su país

28 Marzo, 2020 - 11:33 (GMT-4)

La Encargada de Negocios de la embajada de EE.UU. en La Habana, Mara Tekach, pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Cuba regresar a su país lo antes posible.

Cuba registra 39 nuevos casos de coronavirus y todos son cubanos

28 Marzo, 2020 - 11:17 (GMT-4)

La cifra total de cosas confirmados en Cuba se elevó a 119, hasta el 27 de marzo. De los 119 casos, 108 pacientes tienen una evolución clínica estable, hay un paciente en estado crítico y dos graves.

Acondicionan hospital habanero "Dr. Salvador Allende" para recibir a enfermos de coronavirus

28 Marzo, 2020 - 10:58 (GMT-4)

El Ministerio de Salud Pública está preparando el hospital "Salvador Allende" para convertirlo en el principal centro de atención a enfermos de coronavirus en La Habana, dijo a CiberCuba una fuente médica que pidió no ser identificada.

La ciencia es lo único que puede salvarnos, dice científico cubano que dirige equipo de investigadores en España

28 Marzo, 2020 - 09:15 (GMT-4)

Científico cubano dirige un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ), en Madrid, que acaba de recibir una significativa donación para invertir en el estudio del coronavirus.

Cubanos soportan extensas colas para comprar alimentos y otros productos básicos, a pesar del acecho del coronavirus

28 Marzo, 2020 - 06:42 (GMT-4)

Los cubanos siguen soportando colas multitudinarias para comprar alimentos y artículos de aseo, en medio de la epidemia de coronavirus, como muestran imágenes enviadas a CiberCuba.

Ana Fidelia Quirós se emplea a fondo en otra carrera: confeccionar nasobucos contra el coronavirus

28 Marzo, 2020 - 06:33 (GMT-4)

La campeona cubana de atletismo, Ana Fidelia Quirós, dio a conocer a través de Facebook que está cosiendo nasobucos en su casa para ayudar a combatir la expansión del coronavirus en Cuba.

Primeros casos de transmisión interna de coronavirus en el país

28 Marzo, 2020 - 01:10 (GMT-4)

El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó este viernes los primeros casos de transmisión interna de coronavirus, sin contacto directo con extranjeros contagiados, lo que cambia el patrón de propagación de la enfermedad en el país.

Cuba: emergencia económica por el impacto del coronavirus

27 Marzo, 2020 - 22:21 (GMT-4)

La salud pública y la producción de alimentos, artículos de aseo y medicinas serán las prioridades en la emergencia económica decretada el viernes por el gobierno cubano, que no podrá cubrir toda la demanda de alimentos, según reveló el Ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández.

Disponen venta controlada y regulada de nuevos productos por la libreta de racionamiento durante crisis por coronavirus

27 Marzo, 2020 - 20:57 (GMT-4)

El gobierno cubano anunció este viernes en la Mesa Redonda los productos que se adicionan a la mal llamada libreta de abastecimiento, como parte de las medidas para controlar y regular la venta de productos liberados, y así frenar el acaparamiento y evitar la concentración de personas, en medio de la crisis por el coronavirus.

Paciente con coronavirus advierte a los cubanos que extremen las medidas de protección porque cualquiera puede enfermar

27 Marzo, 2020 - 18:30 (GMT-4)

La primera tunera en ser diagnosticada con el COVID-19, Iliana Pérez, de 38 años, pidió a los cubanos que extremen su protección e higiene, “porque esto no es un juego y a cualquiera le puede tocar; cualquiera puede estar contagiado y no tener síntomas, como fue mi caso. Háganlo por ustedes, por su familia, por los demás”, dijo.

Editorial: Cuba debe acometer una excarcelación parcial inmediata ante avance del coronavirus

27 Marzo, 2020 - 18:11 (GMT-4)

El Gobierno cubano debe proceder a una excarcelación parcial inmediata -lo más amplia posible y en correspondencia con sus propias leyes- ante el avance de la epidemia de coronavirus y con especial atención a los reclusos de mayor edad, por su estado de salud, y los prisioneros políticos, excepto los condenados por delitos de terrorismo.

Agradece a Cuba italiano que estuvo grave por el coronavirus

27 Marzo, 2020 - 17:24 (GMT-4)

El ciudadano italiano Giancarlo Fusetit, de 71 años, quien estuvo grave tras dar positivo al coronavirus y permanece aún ingresado en Cuba, agradeció a los médicos y al pueblo cubanos por los cuidados profesionales y el apoyo recibido durante su convalecencia.

Actor Omar Franco lamenta que no haya suficiente conciencia social sobre el riesgo del COVID-19

27 Marzo, 2020 - 16:18 (GMT-4)

El actor Omar Franco, quien encarna al personaje de Ruperto en el popular programa humorístico Vivir del Cuento, dice tener confianza en que la crisis del COVID-19 acabará más temprano que tarde, aunque lamenta que todavía no exista suficiente conciencia social de los peligros que implica esta enfermedad.

ETECSA desoye demanda de cubanos para que reduzca sus precios ante la crisis por el coronavirus

27 Marzo, 2020 - 15:47 (GMT-4)

ETECSA ha esquivado la petición de los cubanos de una reducción de sus tarifas mientras dure la epidemia de coronavirus en Cuba, anunciando que aplazará pagos, extenderá la validez de líneas móviles prepago y aplicará un descuento adicional del 10% en las operaciones de pago electrónico.

Malecón habanero cerrado a los peatones por el coronavirus

27 Marzo, 2020 - 15:39 (GMT-4)

Las autoridades cubanas cerraron el popular Malecón de La Habana a los peatones debido a la pandemia de coronavirus, que hasta este viernes ha ocasionado ya 80 personas infectadas, dos de las cuales fallecieron.

Diario oficialista cubano critica con dureza a los ancianos que salen sin protección contra el coronavirus

27 Marzo, 2020 - 14:51 (GMT-4)

El diario oficialista de la provincia Granma La Demajagua criticó con dureza, a través de un mensaje publicado en su perfil de Facebook, a los ancianos que salen a la calle sin protección contra el coronavirus.

Cubanos informan a la policía cuando ven turistas en la calle debido a crisis de coronavirus

27 Marzo, 2020 - 13:11 (GMT-4)

Los cubanos están informando a la policía la presencia de turistas en la calle, ante el avance de la pandemia de coronavirus, que hasta este jueves ha ocasionado dos muertes y el contagio de 80 personas en la isla.

Indignación de cubanos en una cola en La Habana por no alcanzar pollo

27 Marzo, 2020 - 12:49 (GMT-4)

Los contagios por coronavirus siguen aumentando en Cuba, pero la escasez de alimentos y la falta de productos básicos en las tiendas siguen dejando escenas de aglomeraciones y colas para comprar víveres.

Ansiosa por abrazar a su hija cubana en cuarentena tras llegar a la isla desde EE.UU.

27 Marzo, 2020 - 12:33 (GMT-4)

Una madre cubana no pudo vivir este martes uno de los momentos más emotivos cuando una persona regresa a Cuba desde otro país: abrazar a su familia a la llegada al aeropuerto. No obstante, la mujer, que arribó desde Estados Unidos, comprende la necesidad de la cuarentena para frenar la propagación del coronavirus.

Actriz cubana Tahimí Alvariño lanza mensaje de ánimo y esperanza ante la crisis mundial por el coronavirus

27 Marzo, 2020 - 12:23 (GMT-4)

La actriz cubana Tahimí Alvariño Veloz lanzó un mensaje de amor, paz y esperanza para animar a sus seguidores, en medio de la difícil situación que se vive a nivel mundial a causa de la propagación del COVID-19.

Evoluciona bien niño de 18 meses con coronavirus en Cuba

27 Marzo, 2020 - 12:21 (GMT-4)

El bebé de 18 meses enfermo de coronavirus en Cuba evoluciona de manera favorable, según informó en conferencia de prensa el Ministro de Salud Pública, José Ángel Portal.

Cartas a CiberCuba: Policía detiene a cubano en el mercado de 3ra y 70 por no llevar nasobuco

27 Marzo, 2020 - 12:05 (GMT-4)

Un lector de CiberCuba denunció la detención de un cubano este viernes, en las afueras del mercado de 3ra y 70, en La Habana, por no usar nasobuco.

Tres niños y dos adolescentes, entre los nuevos casos confirmados de coronavirus en Cuba

27 Marzo, 2020 - 11:38 (GMT-4)

Tres niños y dos adolescentes se encuentran entre los 13 nuevos casos de coronavirus confirmados en Cuba asta la medianoche del jueves. Según el Ministerio de Salud Pública, "todos tienen una situación estable, no tienen ninguna preocupación, no están graves".

Ulises Toirac expone las razones por las que ETECSA debe bajar los precios de Internet en Cuba

27 Marzo, 2020 - 11:25 (GMT-4)

A propósito de la difícil situación que afronta Cuba por la pandemia de coronavirus, el humorista cubano Ulises Toirac argumentó las "razones" por las que ETECSA debe "bajar los precios de las conexiones" de Internet, a través de una publicación que hizo en su perfil de Facebook.

13 nuevos casos de coronavirus en Cuba

27 Marzo, 2020 - 11:12 (GMT-4)

Las autoridades sanitarias de Cuba informaron este viernes de 13 nuevos casos de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra total a 80.

Rusia suspende los vuelos desde y hacia Cuba

27 Marzo, 2020 - 11:08 (GMT-4)

Rusia suspendió este viernes todos los vuelos hacia y desde la nación euroasiática. La medida no incluye los vuelos para regresar al país a los ciudadanos rusos que actualmente se encuentran en el extranjero

ETECSA pide a los cubanos que no congestionen la red

27 Marzo, 2020 - 10:29 (GMT-4)

ETECSA pidió a los cubanos que no congestionen las líneas, como parte de una serie de consejos para hacer un mejor uso de la red que hicieron públicos en sus redes sociales.

Cuba pide a la ONU que rechace la politización de la pandemia

27 Marzo, 2020 - 10:11 (GMT-4)

Los embajadores de China, Cuba, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, Rusia, Siria y Venezuela exhortaron al jefe de las Naciones Unidas, António Guterres, a que “rechace la politización de la pandemia”.

Pregonero cubano le canta al coronavirus

27 Marzo, 2020 - 09:44 (GMT-4)

Un pregonero cubano ha creado una canción para animar a la gente en medio de la situación por la propagación del coronavirus.

Doctora cubana habla sobre cómo el país enfrenta la crisis epidemiológica por coronavirus

27 Marzo, 2020 - 08:53 (GMT-4)

La doctora cubana Daily Coro Bueno escribe para CiberCuba un artículo sobre cómo el Gobierno afronta la crisis del coronavirus. Graduada de la Universidad de Ciencias Médicas Carlos Juan Finlay de Camagüey, Coro colabora con organizaciones independientes de Derechos Humanos.

Omara Portuondo ofrecerá concierto online este viernes

27 Marzo, 2020 - 08:28 (GMT-4)

La cantante cubana Omara Portuondo y el flautista Ethiel Faild ofrecerán un concierto online este viernes a las 4:30 pm para apoyar a la lucha contra el coronavirus.

Cuba prioriza el transporte de carga para intentar garantizar productos a la población

27 Marzo, 2020 - 07:56 (GMT-4)

El Gobierno de Cuba prioriza el transporte de carga para intentar garantizar los productos a la población. No obstante, las aglomeraciones continúan en los mercados y tiendas.

Suben los precios en el Mercado de Cuatro Caminos en medio de la crisis por el coronavirus

27 Marzo, 2020 - 07:23 (GMT-4)

Cubanos se quejan porque han multado los precios de algunos productos en el Mercado de Cuatro Caminos en medio de la crisis por coronavirus en Cuba.

Periodista oficialista pide a ETECSA bajar los precios

27 Marzo, 2020 - 07:16 (GMT-4)

El periodista oficialista Abdiel Bermúdez pidió a ETECSA tomar medidas que faciliten la comunicación de los cubanos en medio de la crisis por el coronavirus.

Cuba ofrece médicos a España para ayudar en la crisis por el coronavirus

Viernes, 27 Marzo, 2020 - 06:49 (GMT-4)

El Gobierno cubano ofreció médicos a España para combatir el coronavirus en medio de la crisis en la Isla por la propagación de la enfermedad.

OPINIÓN: ¿Disciplina el coronavirus a los cubanos?

26 Marzo, 2020 - 23:08 (GMT-4)

La periodista cubana Julita Osendi opina sobre cómo los cubanos afrontan la amenaza del coronavirus en la Isla.

Cuba modifica el presupuesto por la crisis que genera el coronavirus

26 Marzo, 2020 - 22:36 (GMT-4)

La ministra de Finanzas y Precios de Cuba, Meisi Bolaños Weiss, anunció modificaciones en el presupuesto para afrontar la epidemia de coronavirus.

Más de 24 mil 600 cubanos sin empleo por el coronavirus

26 Marzo, 2020 - 20:51 (GMT-4)

Más de 24 mil 600 trabajadores cubanos han quedado sin empleo en medio de la crisis por evitar la propagación del coronavirus, informó el jueves la ministra de Trabajo y Seguridad Social, María Elena Feitó Cabrera.

Cuba reconoce problemas en los centros para la cuarentena

26 Marzo, 2020 - 19:50 (GMT-4)

Las autoridades sanitarias de la Isla reconocieron públicamente que existen "algunos problemas" en los centros habilitados para la cuarentena por el coronavirus.

Cubanos protestan en Centro Habana en medio de la crisis por coronavirus

26 Marzo, 2020 - 18:06 (GMT-4)

Cubanos protestaron a las afueras de un establecimiento comercial en Centro Habana este jueves en una cola para comprar pollo, en medio de la crisis por el coronavirus en el país.

Cuba envía médicos a Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Santa Lucía

26 Marzo, 2020 - 17:59 (GMT-4)

Un grupo de casi 200 médicos y enfermeros cubanos fueron enviados a Antigua y Barbuda, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Santa Lucía para ayudar en la lucha contra el coronavirus en esos países.

Contagiados de coronavirus piden ayuda desde una embarcación en la costa de Cuba

26 Marzo, 2020 - 16:06 (GMT-4)

Dos personas presuntamente contagiadas con coronavirus pidieron ayuda este jueves desde una embarcación en las costas de Cuba, cerca de Cayo Blanco del Sur, a unos 40 minutos por mar de Trinidad.

Médicos en las paradas evalúan a las personas antes de subir a los ómnibus

26 Marzo, 2020 - 15:18 (GMT-4)

En Matanzas han ubicado médicos en las principales paradas de ómnibus para chequear a los pasajeros como medida para evitar la propagación del coronavirus en Cuba.

Cubanos denuncias las malas condiciones de los albergues donde ponen en cuarentena a los viajeros

26 Marzo, 2020 - 15:00 (GMT-4)

Imágenes de los albergues donde las autoridades ponen en cuarentena a los viajeros cubanos cuando llegan al país muestran las malas condiciones de esas instalaciones.

Estos son los territorios de Cuba sin casos confirmados de coronavirus

26 Marzo, 2020 - 12:58 (GMT-4)

Guantánamo, Mayabeque e Isla de la Juventud son las únicas regiones de Cuba que hasta el momento no han confirmados pacientes positivos al nuevo coronavirus COVID-19.

En estado grave un cubano que llegó al país desde Italia

26 Marzo, 2020 - 12:45 (GMT-4)

Un cubano ha sido reportado de gravedad tras presentar una neumonía de base derecha relacionada al nuevo coronavirus. El hombre llegó a la Isla procedente de Italia.

Segunda muerte por coronavirus en Cuba

26 Marzo, 2020 - 11:35 (GMT-4)

Un ciudadano ruso de 45 años de edad falleció en la madrugada de este jueves a causa del coronavirus. Se trata del segundo paciente fallecido por la enfermedad en el país.

10 nuevos casos de coronavirus en Cuba

26 Marzo, 2020 - 11:29 (GMT-4)

Cuba informó este jueves que otras 10 personas dieron positivos al COVID-19, lo que eleva la cifra total a 67.

Cuba cuenta con dos mil respiradores artificiales para afrontar el coronavirus

Jueves, 26 Marzo, 2020 - 11:26 (GMT-4)

Cuba cuenta con unos dos mil respiradores artificiales para afrontar la epidemia coronavirus, según confirmaron a CiberCuba fuentes médicas de dentro y fuera de la isla.

Más de mil turistas españoles varados en Cuba por el coronavirus

26 Marzo, 2020 - 10:07 (GMT-4)

Un total de 1.115 turistas españoles están varados en la Isla, tras las medidas tomadas por el Gobierno para intentar frenar la propagación del coronavirus en Cuba.

Testimonio del primer cubano que se recupera del coronavirus

26 Marzo, 2020 - 09:09 (GMT-4)

Jesús Álvarez López, el primer ciudadano cubano con coronavirus que recibió el alta médica, confesó estar preocupado por cómo las personas están actuando frente al brote de coronavirus en el país.

Expelotero Donal Duarte sobre el coronavirus en Cuba

26 Marzo, 2020 - 08:34 (GMT-4)

El otrora capitán de los Vegueros, equipo de Pinar del Río, opina sobre el brote de coronavirus en Cuba. “No está fácil. A mí me tiene paralizado. Yo no puedo salir a la calle relajado con ese virus por ahí”.

Nasobucos hechos en Cuba para prevenir el coronavirus

26 Marzo, 2020 - 07:45 (GMT-4)

Los cubanos confeccionan nasobucos con recortes de sábanas, pañales, pullovers viejos y otros retazos de tela para evitar la propagación del coronavirus.

Gobierno cubano recomienda usar nasobucos en el transporte público

25 Marzo, 2020 - 21:21 (GMT-4)

Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte de Cuba, insinuó este miércoles que podría ser obligatorio el uso del nasobuco en el transporte público estatal y privado por la crisis del coronavirus.

Más de 21 mil turistas extranjeros y unos ocho mil emigrados en Cuba luego de la cancelación de los viajes

25 Marzo, 2020 - 20:39 (GMT-4)

En Cuba hay actualmente más de 21 mil 300 turistas y más de ocho mil emigrados pendientes de regresar a sus países.

Cuba mantendrá abiertos círculos infantiles en medio de la crisis por el coronavirus

25 Marzo, 2020 - 19:48 (GMT-4)

Cuba mantendrá abiertos los círculos infantiles por el momento. Las fechas de los exámenes de ingresos a las universidades y a los preuniversitarios de Ciencias Exactas (IPVCE) no han sido definidas.

MINSAP a enfermeros cubanos: "Son tiempos difíciles los que se nos avecinan"

25 Marzo, 2020 - 17:45 (GMT-4)

Anahy Velázquez, jefa de Enfermería del Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP), alertó a sus colegas sobre la crisis sanitaria que traerá consigo el coronavirus.

Aeropuerto de Holguín detiene sus operaciones internacionales

25 Marzo, 2020 - 16:56 (GMT-4)

El aeropuerto Frank País, de Holguín, detuvo sus operaciones internacionales como parte de las medidas para frenar la propagación del coronavirus en Cuba.

Médicos y policías controlan la entrada a Niquero, en Granma

25 Marzo, 2020 - 15:12 (GMT-4)

Un grupo de médicos controlan la entrada a Niquero, en la provincia de Granma, junto a oficiales de la Policía y la Seguridad del Estado.

Cubanos que llegan del extranjero denuncian malas condiciones de centros de aislamiento por el coronavirus

25 Marzo, 2020 - 14:58 (GMT-4)

Cubanos que llegaron del extranjero este martes denunciaron las terribles condiciones del centro de aislamiento al que fueron trasladados por el coronavirus.

Detienen los envíos postales en Cuba por el coronavirus

25 Marzo, 2020 - 14:57 (GMT-4)

A partir este 26 de marzo quedan suspendidos los envíos de correspondencia, encomiendas y paquetería al exterior como parte de las medidas por el coronavirus.

Cuba crea un repasador virtual ante cierre de las escuelas por coronavirus

25 Marzo, 2020 - 14:22 (GMT-4)

Cuba creó una herramienta llamada repasador virtual para los estudiantes y maestros que estarán en sus casas tras el cierre de las escuelas por el coronavirus.

Restaurante privado en La Habana regala comida a ancianos del barrio por coronavirus

25 Marzo, 2020 - 14:01 (GMT-4)

El restaurante privado Café Crystal, en La Habana, regala comida a los ancianos del barrio como iniciativa en en medio de la crisis por el coronavirus.

Cierran casas de cultura, bibliotecas, museos, galerías de arte y librerías

25 Marzo, 2020 - 13:50 (GMT-4)

Las casas de cultura, bibliotecas, museos, galerías de arte y librerías fueron cerradas en Cuba en medio de la crisis por el coronavirus en el país.

Cuba ha hecho 738 pruebas de coronavirus hasta el momento

25 Marzo, 2020 - 13:17 (GMT-4)

En Cuba hay 57 casos de COVID-19 reportados, 1.479 pacientes en centros de aislamiento y 36.526 usuarios monitoreados en sus hogares

MINSAP: Cerca de 600 personas han dado positivo a otros virus respiratorios como la Influenza

25 Marzo, 2020 - 12:46 (GMT-4)

Cerca de 600 personas han dado positivo a diversos virus respiratorios como la Influenza en Cuba, según cifras del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Terminales en Cuba abarrotadas tras prohibición de viajes por el coronavirus

25 Marzo, 2020 - 12:21 (GMT-4)

Cientos de cubanos quedaron varados en las terminales de autobuses y trenes interprovinciales, tras la suspensión gubernamental de viajes para frenar la propagación del coronavirus.

Gobierno dice que es decisión de ETECSA bajar los precios de internet

25 Marzo, 2020 - 10:59 (GMT-4)

Vladimir Regueiro Ale, viceministro primero del Ministerio de Finanzas y Precios, dijo este martes que la decisión de bajar los precios de internet en Cuba en medio de la pandemia del coronaviris, es de ETECSA.

9 nuevos casos de coronavirus en Cuba

25 Marzo, 2020 - 10:59 (GMT-4)

Cuba reportó este miércoles nueve casos nuevos de coronavirus en el país, lo que eleva la cifra total de afectados a 57.

Hotel Parque Central vende comida a domicilio

25 Marzo, 2020 - 10:24 (GMT-4)

Como parte de las medidas en medio de la crisis por el coronavirus, el hotel Iberostar Parque Central, de La Habana, oferta comida a domicilio para varios municipios de la capital por un precio superior a los 30 CUC.

Los cubanos repatriados no pueden salir del país por el coronavirus

25 Marzo, 2020 - 10:13 (GMT-4)

Los cubanos que se han repatriado en la Isla no pueden salir de Cuba hasta el 15 de mayo, luego de que el país regulara los viajes al exterior en medio de la pandemia por el coronavirus.

OPINIÓN: Cuba asume que lo peor del coronavirus está por aflorar, pero sigue politiqueando

25 Marzo, 2020 - 10:10 (GMT-4)

El periodista Carlos Cabrera Pérez opina sobre las nuevas medidas tomadas por el gobierno para afrontar la epidemia de coronavirus en Cuba.

Fueron dados de alta 10 pacientes que tuvieron contacto con turistas italianos positivos al coronavirus

25 Marzo, 2020 - 08:57 (GMT-4)

Las 10 personas que estuvieron en contacto con los primeros casos positivos al coronavirus en Cuba, recibieron el alta médica en Sancti Spíritus.

Opiniones de cubanos sobre la propagación del coronavirus en el país

25 Marzo, 2020 - 00:50 (GMT-4)

CiberCuba entrevistó a varios cubanos residentes en La Habana para saber sus opiniones sobre la crisis que está viviendo el país ante la propagación del coronavirus.

Sin agua potable más de medio millón de cubanos

24 Marzo, 2020 - 22:23 (GMT-4)

Más de medio millón de cubanos no tienen acceso de manera regular al agua potable en medio de la crisis en el país por el coronavirus.

Coronavirus no detiene las colas en Cuba: residentes en Morón están obligados a hacerlas para poder comprar lo necesario

24 Marzo, 2020 - 18:18 (GMT-4)

Vecinos de Morón soportan largas colas para comprar alimentos y artículos de aseo personal, contraviniendo las reglas sanitarias dictadas por el gobierno cubano de evitar la proximidad y el contacto físico para prevenir el coronavirus.

OPINIÓN: ¿Está Cuba en una situación extrema? Sí, según la Ministra de Educación

24 Marzo, 2020 - 17:32 (GMT-4)

El periodista Ernesto Morales opina sobre cómo ha ido cambiando en las últimas horas el discurso de los dirigentes del Gobierno sobre la situación de coronavirus en Cuba.

Estos son los 48 pacientes que Cuba ha confirmado con confirmados

24 Marzo, 2020 - 17:08 (GMT-4)

CiberCuba recoge la información pública de los 48 pacientes que hasta ahora han sido confirmados positivos al coronavirus en la Isla.

Yorubas de Cuba recomiendan estudiar las Letras del Año 2019 y 2020

24 Marzo, 2020 - 17:05 (GMT-4)

El Consejo de Mayores de la Asociación Cultural Yoruba de Cuba aconsejó revisar las Letras del Año 2019 y 2020 para encontrar las respuesta a la crisis que vive el mundo con la pandemia del coronavirus.

Cuba convertiría a la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) en hospital de campaña

24 Marzo, 2020 - 14:35 (GMT-4)

Cuba prevé convertir la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) en un hospital de campaña para vigilancia epidemiológica de sospechosos de coronavirus, informó a CiberCuba una funcionaria ministerial que pidió no ser identificada.

Viajeros cubanos que no cumplan la cuarentena podrían cumplir hasta 2 años de cárcel

24 Marzo, 2020 - 12:40 (GMT-4)

El Gobierno cubano informó que los viajeros que lleguen al país y no cumplan la cuarentena de 14 días en sus casas podrían cumplir penas de hasta dos años de cárcel.

Primer paciente recuperado de coronavirus en Cuba

24 Marzo, 2020 - 11:28 (GMT-4)

Un paciente de 25 años, de la provincia de Villa Clara, es el primer paciente recuperado del coronavirus en Cuba. El joven estaba ingresado en el Instituto Pedro Kourí (IPK) de La Habana y se mantendrá bajo vigilancia en su casa durante 14 días.

Ocho nuevos casos de coronavirus en Cuba

24 Marzo, 2020 - 11:04 (GMT-4)

Cuba confirma ocho nuevos pacientes con coronavirus en el país, lo que eleva la cifra total de afectados a 48.

Botellas, pomos, palanganas y cubos de agua con hipoclorito para combatir el coronavirus en Cuba

24 Marzo, 2020 - 09:55 (GMT-4)

Imágenes en las redes sociales muestran cómo las empresas, instituciones y demás locales públicos en Cuba mantienen cubos con hipoclorito en sus puertas como medida para frenar la propagación del coronavirus.

Reguetonero cubano dedica una canción a la cuarentena por el coronavirus

24 Marzo, 2020 - 09:23 (GMT-4)

El cantante de música urbana Luis Alberto Vicet Vives, conocido como La Crema, ha compuesto una canción con una pegadiza letra y melodía dedicada a la cuarentena por el coronavirus.

Miguel Díaz-Canel habla del coronavirus en Cuba

24 Marzo, 2020 - 08:39 (GMT-4)

Miguel Díaz-Canel dijo que el nuevo está llegando a Cuba "a una velocidad exponencial". El gobernante pidió a los cubanos evitar las aglomeraciones, limitar las actividades sociales y familiares, no salir de casa y ordenar las colas en el mercado.

Restringen el acceso a la Isla de la Juventud por el coronavirus

24 Marzo, 2020 - 07:20 (GMT-4)

Cuba restringe el acceso al municipio especial Isla de la Juventud para evitar propagación de coronavirus. Solo podrán salir de la los residentes en el lugar en caso de necesidad extrema.

Nuevas medidas del gobierno de Cuba para contrarrestar el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 22:38 (GMT-4)

El gobierno cubano anunció este lunes nuevas medidas encaminadas a promover el aislamiento social y contener la propagación del coronavirus en el país, que ya contabiliza 40 casos de la enfermedad.

Opinión: Cuba pega un frenazo ante el coronavirus y la casta verde oliva asume el mando único

23 Marzo, 2020 - 22:08 (GMT-4)

El periodista Carlos Cabrera Pérez opina sobre la gestión por el gobierno cubano de la crisis del coronavirus, con medidas dirigidas a poner freno al creciente avance del COVID-19 en la isla.

Turistas hospedados en alojamientos privados serán trasladados a hoteles debido al coronavirus

23 Marzo, 2020 - 22:00 (GMT-4)

Como parte de las medidas para contener el avance del coronavirus en el país, el gobierno dispuso el traslado gradual de los turistas en casas particulares hacia los hoteles, con el argumento de evitar poner en riesgo a las familias que viven en esos hogares o que los atienden, y que los viajeros puedan ser asistidos por personal médico en caso de presentar síntomas.

Gimnasios y piscinas también cierran sus puertas en Cuba

23 Marzo, 2020 - 20:47 (GMT-4)

Las actividades en gimnasios y piscinas estatales y privadas quedaron suspendidas en el país, como parte de las medidas gubernamentales para evitar la expansión del coronavirus.

Refuerzan control policial en las calles cubanas por el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 20:30 (GMT-4)

A partir de este martes 24 de marzo, se reforzará el control policial en las calles cubanas, ante la situación sanitaria ocasionada por la pandemia de coronavirus.

Gobierno impone reducción de equipaje a cubanos que retornan al país

23 Marzo, 2020 - 20:05 (GMT-4)

Los pasajeros que viajen a Cuba solo podrán portar una pieza de equipaje de mano y una maleta, como parte de las nuevas medidas para evitar la propagación del coronavirus en el país.

Suspenden transportación interprovincial en Cuba para contener propagación del coronavirus

23 Marzo, 2020 - 19:10 (GMT-4)

El gobierno cubano anunció en el espacio televisivo de la Mesa Redonda la suspensión de la transportación interprovincial dentro del país, con el objetivo de frenar el brote de coronavirus.

Gobierno cubano limita venta de productos para impedir acaparamiento por el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 19:06 (GMT-4)

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, anunció este lunes la regulación de la venta de varios productos en el país, para evitar el acaparamiento y la aglomeración de personas en medio de la crisis por el coronavirus.

Recomiendan aislamiento social para frenar expansión del coronavirus en Cuba

23 Marzo, 2020 - 19:04 (GMT-4)

El gobierno cubano recomendó el aislamiento social ante la expansión del coronavirus en el país, donde se han reportado 40 casos de la enfermedad. Para garantizarlo se suspendieron este lunes las clases en las escuelas, así como las actividades en gimnasios y piscinas estatales y particulares.

Regulan salida del país de todos los cubanos por el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 18:35 (GMT-4)

Los ciudadanos cubanos que residen en el país no podrán salir de este en los próximos días para evitar la propagación del coronavirus. "Todos los cubanos quedan regulados a partir de hoy", advirtió en la Mesa Redonda de este lunes el primer ministro cubano Manuel Marrero.

Turistas retornan a sus países antes de que cierren las fronteras cubanas

23 Marzo, 2020 - 18:12 (GMT-4)

Cientos de turistas que estaban de visita en Cuba comenzaron a llegar al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana para abordar los vuelos que los devolverán a sus respectivos países, cuando faltan pocas horas para el cierre de las fronteras de la isla por el brote coronavirus.

Cierran escuelas de Cuba en todos los niveles de enseñanza

23 Marzo, 2020 - 17:39 (GMT-4)

Cuba anunció este lunes la suspensión de todas las actividades escolares y el cierre de las escuelas hasta el próximo 24 de abril, como medida para contener el avance del coronavirus en Cuba.

Un cubo de agua a la entrada del centro comercial Plaza Carlos III, en La Habana, contra el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 17:15 (GMT-4)

Una cascada de comentarios en redes sociales ha desatado un cubo blanco de agua con hipoclorito situado en la entrada del centro comercial Plaza Carlos III, en La Habana, como forma de frenar el coronavirus.

Evolucionan de manera favorable bebé de 18 meses y su madre con coronavirus en Cuba

23 Marzo, 2020 - 16:35 (GMT-4)

El niño cubano de 18 meses y su madre de 19 años, que dieron positivos al coronavirus tras su arribo a Cuba desde España, se mantienen con una evolución favorable.

Evacuan a turistas desde Pinar del Río a La Habana por el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 16:27 (GMT-4)

Las autoridades cubanas comenzaron a evacuar a todos los turistas desde Pinar del Río hasta La Habana, debido a la pandemia de coronavirus.

Apuesta por la vida: Coralita Veloz y Tahimí Alvariño exhortan a quedarse en casa durante crisis de coronavirus

23 Marzo, 2020 - 16:18 (GMT-4)

Las actrices cubanas Coralita Veloz y Tahimí Alvariño se unieron a miles de artistas en el mundo que están creando conciencia sobre la importancia de quedarse en casa durante la crisis del coronavirus, para frenar su avance lo más rápido posible y proteger las vidas de personas vulnerables.

Personal médico de hospital habanero insta a los cubanos a quedarse en casa por el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 16:09 (GMT-4)

El equipo del área de terapia intensiva del Cardiocentro Pediátrico “William Soler”, en La Habana, exhorta a los cubanos a quedarse en casa como forma de contener el avance del coronavirus.

Universidad de La Habana suspende la clases por el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 15:01 (GMT-4)

Las clases en La Universidad de La Habana serán suspendidas a partir del miércoles 25 de marzo, como medida preventiva ante el avance del coronavirus en Cuba.

Quienes incumplan medidas sanitarias contra el coronavirus en Cuba podrían ir a la cárcel

23 Marzo, 2020 - 14:51 (GMT-4)

La prensa oficialista recordó este lunes que quienes incumplan con las medidas sanitarias impuestas por el Gobierno ante la crisis del coronavirus pueden enfrentar sanciones que incluyen la cárcel.

En cuarentena personal médico del IPK tras 12 días en contacto con pacientes positivos al coronavirus

23 Marzo, 2020 - 14:47 (GMT-4)

Un grupo de médicos del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK), en La Habana, está en cuarentena luego de 12 días enfrentando la pandemia del coronavirus en ese centro.

Estos son los 40 casos de coronavirus confirmados en Cuba

23 Marzo, 2020 - 14:32 (GMT-4)

CiberCuba recoge la información pública de los 40 pacientes positivos al coronavirus que hasta el momento ha confirmado el Gobierno cubano.

Gobierno de Cuba escamotea datos sobre paciente chino con coronavirus

23 Marzo, 2020 - 14:31 (GMT-4)

El gobierno cubano no ha dado la información pertinente sobre un paciente chino de 52 años, que permanece ingresado con coronavirus en el Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí" (IPK), de La Habana.

Madre cubana exige al gobierno que suspenda clases por el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 14:09 (GMT-4)

Una madre cubana escribió una carta a nuestra redacción en la que exige al Gobierno de la Isla que suspenda las clases en las escuelas para evitar la propagación del coronavirus.

Periodista cubana Julita Osendi denuncia falta de controles en el aeropuerto de La Habana

23 Marzo, 2020 - 13:49 (GMT-4)

La periodista cubana Julita Osendi denunció en sus redes sociales que en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana no se están realizando adecuadamente los controles en medio de la pandemia de coronavirus.

Hoteles en Matanzas venderán alimentos ante la crisis turística por coronavirus

23 Marzo, 2020 - 13:00 (GMT-4)

Varios hoteles de Matanzas elaborarán ofertas gastronómicas “para llevar a casa”, ante la situación generada por el coronavirus.

En estado grave tres pacientes con coronavirus en Cuba

23 Marzo, 2020 - 11:52 (GMT-4)

Tres de los pacientes confirmados con coronavirus en Cuba han sido reportados en estado de gravedad por el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de la Isla.

Cinco nuevos casos de coronavirus en Cuba

23 Marzo, 2020 - 11:06 (GMT-4)

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba informó de otros cinco pacientes con coronavirus en el país, lo que eleva la cifra total a 40.

Cubanos opinan sobre el coronavirus en el país

23 Marzo, 2020 - 10:19 (GMT-4)

Cubanos entrevistados por la televisión oficialista de la Isla opinan sobre cómo las personas están reaccionando ante la crisis por el coronavirus.

Humorista cubano Gustavito pide al Gobierno cerrar las escuelas por el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 10:13 (GMT-4)

El humorista cubano Geonel Martín, conocido como Gustavito, pidió al Gobierno de la Isla que cierre las escuelas ante la crisis por la propagación del coronavirus.

Funcionarios cubanos atacan iniciativa de Luis Manuel Otero para ayudar en la lucha contra el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 10:06 (GMT-4)

Funcionarios del Ministerio de Cultura de Cuba atacaron al artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, por su iniciativa de subastar una bandera y donar el dinero a las autoridades para la lucha contra el coronavirus en el país.

Cuba ordena separar dos metros las mesas en restaurantes por el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 09:50 (GMT-4)

El Ministerio de Comercio Interior de Cuba (MINCIN) ordenó a los restaurantes estatales separar dos metros las mesas entre sí. Esa separación limita al 50 % la capacidad de los mismos

Multimillonario chino Jack Ma donará mascarillas, test y respiradores a Cuba

23 Marzo, 2020 - 09:46 (GMT-4)

Jack Ma, propietario de la plataforma de comercio electrónico Alibaba, donará a Cuba mascarillas, test y respiradores para combatir el coronavirus.

Cuba raciona la venta de cloro en medio de la crisis por el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 09:26 (GMT-4)

El Ministerio de Comercio Interior (MINCIN) de Cuba anunció la racionalización de la venta cloro en el país en medio de la crisis para evitar la propagación del coronavirus.

OPINIÓN: El impacto del coronavirus y políticas comunistas sobre el sector privado de Cuba será demoledor

23 Marzo, 2020 - 09:23 (GMT-4)

Un análisis del economista cubano Elías Amor sobre la crisis del coronavirus y su impacto en la economía cubana.

Imágenes del Aeropuerto José Martí de La Habana luego del cierre parcial de fronteras

23 Marzo, 2020 - 09:00 (GMT-4)

CiberCuba comparte imágenes de la desolación en el Aeropuerto de La Habana tras el anuncio del Gobierno de un cierre parcial de fronteras por el coronavirus en Cuba.

Humorista cubano Ulises Toirac sobre cobertura de los medios estatales cubanos al coronavirus

23 Marzo, 2020 - 08:42 (GMT-4)

El humorista cuestiona el mensaje que llevan a los cubanos los medios de comunicación estatales ante la crisis por el coronavirus en el país.

Convocan a twitazo en Cuba para que bajen los precios de Internet

23 Marzo, 2020 - 08:13 (GMT-4)

Activistas, periodistas independientes y cubanos en las redes piden a ETECSA que baje los precios de Internet para que más personas se queden en sus casas ante la crisis por el coronavirus.

Julio Acanda pide al Gobierno aplicar la segunda fase ante el coronavirus

23 Marzo, 2020 - 07:32 (GMT-4)

Julio Acanda, locutor del noticiero del Canal Habana, pidió al Gobierno de Cuba aplicar la segunda fase ante el coronavirus, tomando en cuenta la experiencia de otros países como China.

Ministra de Educación asegura que en las escuelas cubanas no está prohibido el uso de nasobucos

23 Marzo, 2020 - 07:20 (GMT-4)

Ena Elsa Velázquez, ministra de Educación en Cuba, aseguró que en las escuelas de la isla no se prohíbe el uso de mascarillas, tras las denuncias de varios estudiantes cubanos sobre el tema.

Reguetonero cubano Yomil envía un mensaje a Miguel Díaz-Canel

23 Marzo, 2020 - 07:00 (GMT-4)

El músico cubano Yomil Hidalgo compartió un vídeo en su perfil de Instagram con un mensaje dirigido al gobernante de la Isla, Miguel Díaz-Canel.

Reuniones masivas en Cuba a pesar del coronavirus

23 Marzo, 2020 - 06:18 (GMT-4)

Más de 2 millones de trabajadores cubanos asistieron a reuniones masivas la semana pasada sin cuidar las normas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus.

Estudiantes de Medicina realizan pesquisaje para detectar casos de coronavirus en Cuba

22 Marzo, 2020 - 22:43 (GMT-4)

Luego de denunciarse que el gobierno cubano enviaría a los estudiantes de Medicina a realizar pesquisajes masivos para detectar posibles casos de coronavirus, sin suministrarles medios de protección, las autoridades repartieron mascarillas para que los jóvenes hagan las labores de control epidemiológico en comunidades y barrios del país.

Fotografías de La Habana muestran las calles llenas de personas este domingo a pesar del coronavirus

22 Marzo, 2020 - 21:09 (GMT-4)

En días en que la pandemia de coronavirus azota al mundo, salen a la luz fotografías de cómo se vivió este domingo en La Habana. Las imágenes muestran una ciudad que continúa en un estado de aparente normalidad, cuando en otros países se recomienda y adoptan medidas para que las personas permanezcan en casa.

Aglomeraciones y colas en tiendas de La Habana en plena crisis por el coronavirus

22 Marzo, 2020 - 20:14 (GMT-4)

Aglomeraciones y extensas colas de personas para poder comprar productos básicos como alimentos o aseo están a la orden del día en Cuba, en plena crisis por el coronavirus. Esta vez las imágenes llegaron a la redacción de CiberCuba desde el centro comercial de 5ta y 42, en el municipio de Playa, La Habana.

Cubano que llegó desde Miami a Cuba dio positivo al coronavirus

22 Marzo, 2020 - 19:16 (GMT-4)

Un joven de Sancti Spíritus, que llegó a Cuba procedente de Miami, es uno de los 35 casos confirmados con coronavirus por el Ministerio de Salud Pública, y actualmente se encuentra ingresado en un hospital del centro del país.

Opinión: Raúl Castro cambió la estrategia cubana frente al coronavirus y protegió a los militares

22 Marzo, 2020 - 18:05 (GMT-4)

El periodista Carlos Cabrera Pérez opina sobre la estrategia gubernamental de Cuba frente al coronavirus.

Doctora cubana opina que el impacto del coronavirus será muy grande en el país

22 Marzo, 2020 - 17:36 (GMT-4)

Una doctora en Santiago de Cuba opina sobre los posibles impactos que traerá consigo la pandemia del coronavirus para el país. “Se espera que esto sea grande. Será muy grande", afirmó.

En espera de un anuncio oficial, santiagueros se preparan para una posible cuarentena por el coronavirus en Cuba

22 Marzo, 2020 - 17:24 (GMT-4)

Muchos cubanos se están preparando, como pueden, por si el gobierno de Cuba anuncia una cuarentena por el coronavirus. En Santiago de Cuba, cientos de personas se han volcado a las calles en un intento desesperado por adquirir provisiones, un juego de malabares entre lo que hay, lo que pueden comprar y lo que sería útil y necesario en caso de aislamiento.

Pésimas condiciones en un centro de aislamiento para personas en cuarentena por coronavirus

22 Marzo, 2020 - 14:38 (GMT-4)

Cubanos en cuarentena en la instalación "Los Naranjos", de la provincia de Matanzas, denunciaron a CiberCuba que se sienten "maltratados y engañados" por las autoridades y criticaron las pésimas condiciones de su aislamiento forzoso, tras llegar a la isla este sábado procedentes de Rusia.

Tres pacientes con coronavirus en Cuba se hospedaron en casas particulares en La Habana

22 Marzo, 2020 - 13:17 (GMT-4)

Tres turistas canadienses que se hospedaron en casas particulares en La Habana se encuentran hospitalizados con coronavirus en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) de la capital.

Niño de 18 meses entre los enfermos de coronavirus en Cuba

22 Marzo, 2020 - 12:27 (GMT-4)

Un niño cubano de 18 meses ha dado positivo al coronavirus. El pequeño, residente en España, llegó a la isla el 17 de marzo, procedente de Madrid.

Dos pacientes en estado crítico y uno grave de los 35 casos confirmados con coronavirus en Cuba

22 Marzo, 2020 - 17:16 (GMT-4)

Sin revelar detalles sobre los pacientes, el Ministerio de Salud Pública de Cuba anunció que de los 35 casos que han dado positivos al COVID-19, dos se encuentran en estado crítico y uno grave.

Cuba confirma 10 nuevos casos de coronavirus

22 Marzo, 2020 - 11:28 (GMT-4)

Cuba confirmó otros 10 pacientes positivos al coronavirus en el país. La cifra total ahora es de 35, de ellos 2 pacientes en estado crítico, uno grave y los otros 33 hospitalizados con una evolución clínica estable.

Luis Manuel Otero Alcántara subastará bandera cubana y donará el dinero al Gobierno para la lucha contra el coronavirus

22 Marzo, 2020 - 10:41 (GMT-4)

El artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara subastará la bandera cubana que utilizó en el performance Drapeau el próximo miércoles a las 3:00 pm. El dinero recaudado lo donará a las autoridades, en la figura de Miguel Díaz-Canel, para enfrentar el coronavirus.

Paciente diagnosticada con coronavirus en Matanzas se encuentra en buen estado

22 Marzo, 2020 - 12:42 (GMT-4)

La paciente cubana de 36 años que dio positivo al COVID-19, residente en Matanzas, se encuentra en buen estado y solo presenta leves síntomas respiratorios. Llegó desde Guyana y se diagnosticó su caso tras un pesquisaje en su vivienda.

Cancelación de vuelos por coronavirus impide regresar a su país a turistas argentinos en Cuba

21 Marzo, 2020 - 20:57 (GMT-4)

Viajeros argentinos que se encuentran varados en Cuba piden ayuda para retornar a su país, luego de que la aerolínea Copa, que debía transportarlos de vuelta, cancelara todos sus vuelos hasta finales de abril como medida frente a la pandemia de coronavirus.

Cuba confirma 4 nuevos casos de coronavirus en e país

21 Marzo, 2020 - 22:29 (GMT-4)

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) informó este sábado de otros 4 pacientes con coronavirus. Hasta el momento hay 25 casos, dos en estado crítico y uno grave.

Cerca de 2 mil turistas españoles retornarán a su país tras las medidas adoptadas por Cuba para enfrentar el coronavirus

21 Marzo, 2020 - 20:08 (GMT-4)

Tras las medidas anunciadas por Cuba este viernes para encarar la pandemia de coronavirus, un total de 1 931 españoles alistan sus maletas para retornar a su país, como parte de los 60 000 turistas que saldrán de las isla en los próximos días.

Músicos cubanos piden reducción de precios de internet en Cuba ante la crisis por el coronavirus

21 Marzo, 2020 - 19:21 (GMT-4)

Músicos cubanos están dispuestos a sumarse a la tendencia mundial de ofrecer conciertos en línea desde sus casas, ante las medidas que instan al distanciamiento social para frenar la propagación del coronavirus, pero reclaman la reducción de los precios de la internet en Cuba, que por su alto costo impedirían hacer realidad una iniciativa de este tipo. .

A pesar del coronavirus, denuncian aglomeración de personas en el mercado de Cuatro Caminos

21 Marzo, 2020 - 17:48 (GMT-4)

El popular mercado de Cuatro Caminos en La Habana continúa generando polémicas, y los días de precauciones por el coronavirus no han sido la excepción de la regla, al compartirse en redes sociales la imagen de una gran aglomeración de personas en ese centro.

Periodista cubano insta al gobierno a suspender las clases para reducir el impacto del coronavirus en la isla

21 Marzo, 2020 - 17:17 (GMT-4)

El periodista cubano José Raúl Gallego cuestionó en redes sociales por qué el gobierno cubano no suspende las clases en las escuelas del país, una medida que a su juicio debería tomarse cuanto antes para minimizar las afectaciones del coronavirus.

Vanessa Formell envía un mensaje de fuerza por el coronavirus con una canción de Bob Marley

21 Marzo, 2020 - 16:51 (GMT-4)

"Por los que están luchando, los que nos salvan, por un mundo unido y una esperanza infinita "STAY POSITIVE", escribió Vanessa Formell junto al video en el que canta Three Little Birds, de Bob Marley, y con el que envió un mensaje de fuerza por la pandemia de coronavirus que está sufriendo el mundo.

Chofer de guagua da lecciones en Cuba ante coronavirus

21 Marzo, 2020 - 16:19 (GMT-4)

Ante la crisis por el coronavirus que afecta al mundo entero y de la cual Cuba no ha quedado exenta, un chofer de ómnibus en La Habana, consciente del riesgo de las aglomeraciones, intenta frenar la propagación de la enfermedad.

Miles de viajeros intentan salir de Cuba antes del cierre de fronteras por el coronavirus

21 Marzo, 2020 - 16:03 (GMT-4)

Multitud de personas en la terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana tratan de salir de Cuba antes de que sus países cierren el acceso y después de la medida anunciada por el gobierno cubano del cierre parcial de las fronteras a partir del martes, por la pandemia de coronavirus.

Bolsonaro: Médicos cubanos son un “objeto de venta” de la dictadura

21 Marzo, 2020 - 15:10 (GMT-4)

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que los médicos cubanos son tratados como un “objeto de venta” por parte de la dictadura de la isla. Esta semana el Ministerio de Salud del país sudamericano convocó a los especialistas cubanos que trabajaron en el programa Mais Médicos y luego se quedaron en Brasil, a ayudar en el enfrentamiento al coronavirus.

El coronavirus, culpable de poca afluencia de visitantes al Santuario de la Virgen de la Caridad en Santiago de Cuba

21 Marzo, 2020 - 14:58 (GMT-4)

El acecho del coronavirus parece ser la causa de que haya disminuido en estos días el número de visitantes a la localidad de El Cobre en Santiago de Cuba, donde se encuentra el Santuario de la Virgen de la Caridad.

Música en tiempos de crisis: Samuel Formell y su "tamborvirus"

21 Marzo, 2020 - 14:48 (GMT-4)

El músico cubano Samuel Formell regaló a sus seguidores el "tamborvirus", una descarga musical en medio de la crisis de salud que afecta a todo el mundo.

Ulises Toirac opina que habrá que bregar duro en Cuba para frenar propagación del coronavirus

21 Marzo, 2020 - 14:29 (GMT-4)

En un país donde las colas y la aglomeración son el día a día, impedir la propagación del coronavirus será una tarea titánica. Así lo piensa el humorista cubano Ulises Toirac, quien ante los crecientes casos de contagio del COVID-19 en Cuba afirmó: "Vamos a tener que bregar duro en los días siguientes".

Biólogo cubano recomienda limitar uso de celulares en la calle como medida de protección frente al coronavirus

21 Marzo, 2020 - 14:10 (GMT-4)

El biólogo cubano Amilcar Pérez Riverol recomienda a los cubanos no usar los smartphones en la calle para minimizar el riesgo de contaminación de las manos y así frenar la transmisión del coronavirus.

Cuba aplica cuarentena a todos los viajeros para prevenir coronavirus

21 Marzo, 2020 - 14:01 (GMT-4)

El gobierno cubano ha impuesto una cuarentena sanitaria a todos los viajeros que lleguen desde este sábado a la isla para prevenir más contagios de coronavirus. En la Mesa Redonda de este viernes, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, aseguró que Cuba cuenta con instalaciones adecuadas para la vigilancia de personas con síntomas de coronavirus y para viajeros asintomáticos, que pueden ser portadores del COVID-19.

Largas colas en Holguín para comprar pollo y jabón en medio de crisis por coronavirus

21 Marzo, 2020 - 13:52 (GMT-4)

La vida sigue igual pudiera ser el título, pero no es una canción, es la realidad en la isla: a pesar de la situación con el coronavirus, los cubanos siguen haciendo extensas colas en Holguín y otras localidades para poder conseguir alimentos y otros productos de primera necesidad, cuando se impone evitar las aglomeraciones para cortar la transmisión de la enfermedad.

Medidas anunciadas en Cuba impactarán más en el comercio, turismo, transporte y la cultura

21 Marzo, 2020 - 13:40 (GMT-4)

Los sectores del comercio, turismo, transporte y cultura serán los más afectados, por el momento, tras las medidas que anunció el Gobierno cubano para enfrentar la crisis del coronavirus. Las autoridades revelaron que aún desconocen las cifras de afectados, pero que -fundamentalmente- serán esos trabajadores quienes se verán perjudicados en esta primera etapa.

Dos enfermos de coronavirus en Cuba se encuentran en estado grave

21 Marzo, 2020 - 11:17 (GMT-4)

Dos de los 21 enfermos de coronavirus en Cuba se encuentran en estado de gravedad, reveló este sábado José Raúl de Armas, jefe del departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública.

Gobierno cubano pagará la mitad del salario a trabajadores hospitalizados por coronavirus

21 Marzo, 2020 - 11:00 (GMT-4)

Los trabajadores cubanos hospitalizados por coronavirus cobrarán la mitad de su salario básico y los sometidos a cuarentena y/o vigilancia epidemiológica en sus casas recibirán el 60 por ciento de su sueldo promedio, informó la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta E. Feitó Cabrera.

Una brigada de 130 médicos cubanos partirá a Venezuela para combatir el coronavirus

21 Marzo, 2020 - 09:36 (GMT-4)

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló que en las próximas horas llegarán de Cuba 130 médicos para colaborar en el enfrentamiento al coronavirus, que ya ha contagiado a 65 personas en el país sudamericano.

Cubanos varados en Haití piden ayuda para retornar al país

21 Marzo, 2020 - 06:50 (GMT-4)

Varios cubanos se encuentran desamparados en Haití tras la decisión de ese país de cerrar sus fronteras y verse impedidos de regresar a la isla. Muchos de estos cubanos salieron de Cuba el pasado 16 de marzo por el aeropuerto de Camagüey porque la agencia de vuelos Sunrise Airway no les permitió cambiar la fecha de vuelo.

Cancelan pago de impuestos a cuentapropistas afectados por la crisis del coronavirus

21 Marzo, 2020 - 02:50 (GMT-4)

El gobierno cubano liberará del pago de impuestos a los cuentapropistas afectados por la suspensión de sus actividades en áreas turísticas a causa del coronavirus, a la par que reducirá en un 50 por ciento las cuotas tributarias mensuales de los vinculados al sector gastronómico.

De los cinco nuevos infectados por el coronavirus, cuatro son cubanos

20 Marzo, 2020 - 23:11 (GMT-4)

Cuatro cubanos y una turista belga dieron positivo al COVID-19 y permanecen ingresados y aislados en centros hospitalarios de Pinar del Río, La Habana, Matanzas y Santiago de Cuba, de acuerdo con una nota difundida este viernes por el Ministerio de Salud Pública.

“El coronavirus no es un tema político, sino de humanidad”, dice Lázaro Bruzón

20 Marzo, 2020 - 21:32 (GMT-4)

Lázaro Bruzón, uno de los grandes ajedrecistas cubanos, admitió sentirse sumamente preocupado por el posible azote del coronavirus en Cuba, donde vive la mayor parte de su familia. "No tiene que cundir el pánico, pero hay que ser más responsables con esto. No se trata de un tema político, sino de humanidad", dijo.

Cuba mantiene decisión de no cerrar las escuelas, pese a la propagación del coronavirus

20 Marzo, 2020 - 20:39 (GMT-4)

"No cerramos escuelas, porque en las escuelas los alumnos están más seguros", dijo el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, en la Mesa Redonda de la TV Cubana, donde se anunció este viernes un grupo de medidas del gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Centros recreativos cerrarán en Cuba por causa del coronavirus

20 Marzo, 2020 - 19:23 (GMT-4)

Bares, discotecas, cabarets y otros centros recreativos estatales y privados, así como los campismos populares, cerrarán de inmediato en toda Cuba, debido al brote de coronavirus que se está propagando en la isla.

Brigadas médicas cubanas viajan a Surinam y Granada para enfrentar el coronavirus

20 Marzo, 2020 - 19:03 (GMT-4)

Un total de 56 médicos cubanos partieron este viernes a Surinam y Granada para apoyar a los profesionales sanitarios de esos países latinoamericanos a combatir la pandemia de coronavirus. Las brigadas de colaboradores forman parte del Contingente Internacional Henry Reeve, especializado en situaciones de desastres.

Aeroméxico y Copa Airlines tampoco volarán a Cuba debido al COVID-19

20 Marzo, 2020 - 19:01 (GMT-4)

Dos aerolíneas se sumaron este viernes a la suspensión de vuelos a Cuba por causa de la pandemia de coronavirus: la mexicana Aeroméxico y la panameña Copa Airlines, que anunciaron también la cancelación de vuelos a todos los destinos de Latinoamérica hasta finales de abril, una decisión derivada del cierre de fronteras y restricciones que se están dando en muchos países por la propagación del virus.

Cuba cierra sus fronteras por el coronavirus

20 Marzo, 2020 - 18:31 (GMT-4)

Cuba cerrará sus fronteras ante el avance del coronavirus, que en la isla ha afectado a 21 personas. La medida se pondrá en vigor el próximo martes y fue decidida, como parte de una estrategia gubernamental contra la pandemia, en una reunión presidida este viernes por el General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Confirman 5 nuevos casos de coronavirus y ya son 21 los contagiados en Cuba

20 Marzo, 2020 - 18:28 (GMT-4)

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confirmó este viernes cinco nuevos casos de coronavirus en Cuba, con lo cual se eleva a 21 la cifra total de personas infectadas. De los enfermos, 11 son extranjeros y 10 cubanos residentes o que viajaron recientemente a otros países.

Canadá cancela vuelos de regreso desde Cuba por coronavirus

20 Marzo, 2020 - 17:28 (GMT-4)

El gobierno de Canadá anunció la suspensión temporal de los vuelos de regreso desde Cuba, a causa de la epidemia de coronavirus que afecta al mundo. La embajada de ese país en La Habana había advertido con anterioridad que podría tornarse más difícil el retorno al país de los canadienses que viajaran en estos días.

Los 16 casos confirmados de coronavirus en Cuba

20 Marzo, 2020 - 16:48 (GMT-4)

La pandemia de coronavirus ha ocasionado hasta el momento en Cuba la muerte de una persona –un turista italiano de 61 años con patologías previas–, además de otros 15 casos confirmados.

Opinión: Las películas sobre coronavirus que cuenta el noticiero de Cuba

20 Marzo, 2020 - 15:41 (GMT-4)

El periodista Ernesto Morales opina sobre un comentario de la periodista de la televisión cubana Cristina Escobar acerca de los sistemas de salud y el coronavirus.

"No eres invencible", dice la OMS a los jóvenes por el coronavirus

20 Marzo, 2020 - 15:37 (GMT-4)

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dirigió este viernes un mensaje rotundo a la juventud de todo el mundo: "Hoy tengo un mensaje para los jóvenes: no eres invencible, este virus podría llevarte al hospital por semanas o incluso matarte".

Southwest Airlines también cancela vuelos a Cuba por el coronavirus

20 Marzo, 2020 - 15:02 (GMT-4)

La compañía estadounidense Southwest Airlines canceló sus vuelos a Cuba y otros destinos debido a la crisis que se vive en el mundo por la pandemia de coronavirus.

Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide al régimen medidas para garantizar la salud de los presos ante el coronavirus

20 Marzo, 2020 - 14:30 (GMT-4)

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) demandó al régimen cubano la adopción urgente de medidas para garantizar la salud y la seguridad de la numerosa población de reclusos en el país, ante el auge del coronavirus. En un comunicado, la organización, con sede en España, reiteró su exigencia de poner en libertad a todos los presos políticos.

Estudiantes de Medicina recibirán nasobucos para realizar pesquisas de coronavirus en Cuba

20 Marzo, 2020 - 14:01 (GMT-4)

Los estudiantes de Medicina recibirán nasobucos para realizar las labores de control epidemiológico del coronavirus en Cuba. La información se ofreció esta tarde en conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública para informar sobre la situación de la pandemia en la isla.

"No hay ningún motivo para suspender el curso escolar" en Cuba, dice el Ministerio de Salud Pública

20 Marzo, 2020 - 13:54 (GMT-4)

El director nacional de Docencia Médica e Investigaciones del Ministerio de Salud Pública en Cuba, Jorge González Pérez, afirmó el viernes que "hasta el momento no hay ningún motivo para suspender el curso escolar, llámese en la educación primaria, secundaria, preuniversitaria".

Sospechas de coronavirus en 8 municipios de Villa Clara y 14 nuevos pacientes ingresados

20 Marzo, 2020 - 13:50 (GMT-4)

En las últimas 24 horas fueron ingresados 14 nuevos casos con sintomatología del COVID-19 en la provincia de Villa Clara, mientras que 8 de los 13 municipios reportan casos sospechosos, según informaron las autoridades sanitarias a la radio local.

Aerolíneas de Canadá suspenden sus vuelos a Cuba

20 Marzo, 2020 - 13:32 (GMT-4)

La Embajada de Cuba en Canadá anunció la cancelación de los vuelos a la isla de las aerolíneas canadienses Air Canadá, Air Transat, Sunwing y West Jet, debido al brote del coronavirus.

Evacuan de Cuba a ciudadano estadounidense con coronavirus

20 Marzo, 2020 - 13:16 (GMT-4)

El ciudadano estadounidense que dio positivo al examen de coronavirus en Cuba fue evacuado este viernes hacia su país, "en respuesta a solicitud suya y de su familia, e interés oficial de la Embajada de EE.UU.", según indicó la cancillería cubana.

China realizará un donativo a Cuba para combatir el coronavirus

20 Marzo, 2020 - 12:46 (GMT-4)

El gobierno chino alista un donativo para ayudar a combatir el coronavirus en Cuba, donde hasta el día de hoy se reportan 16 personas contagiadas y una muerte.

Contrario a lo que recomienda la OMS, Cuba reúne a la población para informar sobre el coronavirus

20 Marzo, 2020 - 12:43 (GMT-4)

Desoyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que plantea el aislamiento de las personas en sus casas y la suspensión de la vida laboral y estudiantil ante el avance del coronavirus, el gobierno cubano convoca a la población mediante reuniones de vecinos, para informar sobre los métodos de prevención del COVID-19.

Cerrar las fronteras en Cuba no se decide por la situación del coronavirus en el resto del mundo, según el MINSAP

20 Marzo, 2020 - 12:30 (GMT-4)

El cierre de las fronteras marítimas y aéreas de Cuba no se decide por la situación en el resto del mundo con el coronavirus, advirtió el Ministerio de Salud Pública a través de un artículo publicado en el diario oficialista Granma, en el que aseguran dar respuesta a "inquietudes de la población".

Actor Héctor Noas cuestiona qué esperan las autoridades cubanas para cerrar las fronteras del país

20 Marzo, 2020 - 12:02 (GMT-4)

Al igual que otros artistas cubanos, el actor Héctor Noas se unió al masivo llamado al gobierno de Cuba para que cierre de inmediato las fronteras, con el fin de evitar una mayor propagación del coronavirus. En su cuenta de Facebook, Noas se preguntó qué estaban esperando las máximas autoridades del país para "tomar la decisión de acabar de cerrar las fronteras".

Carta de un cubano preocupado por la situación del país ante el avance del coronavirus

20 Marzo, 2020 - 11:57 (GMT-4)

Un lector envió una carta a la redacción de CiberCuba en la que expresa su preocupación sobre las circunstancias que se están viviendo en la isla en medio del avance del coronavirus. "Para nadie es un secreto -dijo- que no estamos preparados para enfrentar lo que se nos viene. Nuestra sistema de salud no puede hacer frente a una posible situación crítica del coronavirus".

Cubanos claman al gobierno cierre de las fronteras por temor al coronavirus

20 Marzo, 2020 - 11:51 (GMT-4)

Cubanos piden al gobierno de la isla que tome la decisión de cerrar las fronteras para contener la propagación del coronavirus, una demanda que se produce en momentos en que ya hay 16 contagios en el país y se lamenta la pérdida de una vida. La petición en las redes sociales advierte que la renuencia gubernamental al cierre fronterizo pone en riesgo a la población de la Isla, especialmente los adultos mayores.

EDITORIAL: Ahora es el momento de actuar contra el coronavirus en Cuba

20 Marzo, 2020 - 08:28 (GMT-4)

Renuente a aplicar medidas elementales de preservación ciudadana, el gobierno de Cuba se ha negado hasta ahora a cerrar las fronteras e imponer una cuarentena nacional que proteja a la población ante el avance del coronavirus en el país.

Alexis Valdés sobre cierre de fronteras cubanas por el coronavirus: “No todo es ideología y dinero”

20 Marzo, 2020 - 07:46 (GMT-4)

El actor cubano Alexis Valdés hizo un llamado al gobierno de Cuba a que acabe de tomar una acción inteligente ante la propagación del coronavirus en Cuba y cierre las fronteras del país para evitar más contagios y muertes. El artista tachó a las altas esferas políticas de Cuba de tener un alto nivel de arrogancia, indiferencia y negligencia ante la difícil situación que azota a la Isla y a muchos países del mundo debido al COVID-19.

Alexander Delgado se suma a petición de cierre de fronteras en Cuba por el coronavirus

20 Marzo, 2020 - 06:52 (GMT-4)

El cantante cubano Alexander Delgado se ha sumado a la ola de preocupaciones que ha traído consigo la propagación del coronavirus en Cuba y ha hecho uso de sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores. "Creo que si el gobierno no hace esto, va a ser bien perjudicial para los próximos días para el pueblo de Cuba", dijo.

Estudiantes de Medicina en Cuba demandan suspensión de pesquisas de coronavirus si no se garantiza su seguridad

20 Marzo, 2020 - 06:32 (GMT-4)

Estudiantes de Medicina en Cuba piden al gobierno cubano que se suspendan las pesquisas para localizar pacientes con coronavirus si no se les garantizan "condiciones higiénico-sanitarias adecuadas". Iniciaron una recogida de firmas en la que demandan tres medidas para participar en labores de control epidemiológico: al menos dos nasobucos por estudiante, soluciones para la asepsia y antisepsia y un lugar con condiciones de esterilización de la ropa y la piel.

Posponen Feria Internacional de Turismo en Cuba por coronavirus

19 Marzo, 2020 - 21:22 (GMT-4)

Cuba anunció que posponían la Feria Internacional de Turismo (FIT), a celebrarse en Varadero del 4 al 9 de mayo próximos, debido a la epidemia de coronavirus.

Gobierno suspende actos masivos en Cuba por el coronavirus

19 Marzo, 2020 - 20:49 (GMT-4)

Cuba anunció la suspensión de actos masivos hasta el mes de julio, para evitar la propagación del coronavirus. No obstante, aclararon, que no habían decidido aún qué hacer con el desfile del día de los Trabajadores y el acto por el 26 de julio

Cuba confirma cinco nuevos casos de coronavirus

19 Marzo, 2020 - 20:09 (GMT-4)

El Gobierno cubano confirmó hoy otros cinco pacientes positivos a coronavirus, una cubana y cuatro extranjeros. La cifra oficial de contagios asciende a 16.

Gobierno cubano dice que prepara nuevas medidas en las fronteras para evitar la propagación del coronavirus

19 Marzo, 2020 - 18:50 (GMT-4)

El gobierno de Cuba anunció nuevas medidas en las fronteras, en medio de los reclamos de cubanos para que cierren la entrada de extranjeros al país por el coronavirus. Las autoridades dejaron claro que se mantendrían abiertas por el momento.

Músico cubano Luis Barbería: "El mundo entero en cuarentena por coronavirus y nosotros así"

19 Marzo, 2020 - 17:28 (GMT-4)

El músico cubano Luis Barbería Díaz, uno de los integrantes del proyecto Habana Abierta, pidió el cierre de las fronteras en la Isla para evitar la propagación del coronavirus.

Llegan a Reino Unido todos los pasajeros del crucero MS Braemar que recibió Cuba

19 Marzo, 2020 - 17:22 (GMT-4)

Este jueves llegaron a Londres los turistas que viajaban en el crucero británico MS Braemar, entre los cuales había al menos cinco contagiados de coronavirus.

Cubanos podrán permanecer en el extranjero más de 2 años sin perder la residencia

19 Marzo, 2020 - 17:10 (GMT-4)

El Ministerio de Exteriores de Cuba anunció varias medidas en los consulados de la Isla en el extranjero ante la crisis por el coronavirus

Profesora de Medicina amenaza a sus estudiantes con perder la carrera si no asisten a las pesquisas por el coronavirus

19 Marzo, 2020 - 15:41 (GMT-4)

Estudiantes de la carrera de Medicina en Cuba son obligados a participar en las pesquisas por los barrios para detectar posibles contagiados de coronavirus.

Randy Malcom pide al gobierno cubano que cierre fronteras: "Este problema mundial está matando miles de personas"

19 Marzo, 2020 - 14:58 (GMT-4)

El cantante cubano Randy Malcom, integrante de Gente de Zona, pidió al gobierno de Cuba que cierre ya las fronteras y proteja a la gente del coronavirus. Además, aconsejó a la gente de la Isla a no exponerse y tomar las medidas para evitar la propagación en un país que no tiene los recursos para asumirla.

En cuarentena el hotel Paradisus Rio de Oro por un huésped con coronavirus

19 Marzo, 2020 - 15:02 (GMT-4)

Las autoridades sanitarias cubanas han tenido que poner en cuarentena a todos los huéspedes del Hotel Paradisus Río de Oro, de Meliá, después de que uno de ellos, un canadiense, diera positivo al coronavirus.

Gobierno cubano obliga a miles de estudiantes de Medicina a pesquisas de coronavirus sin medios de protección

19 Marzo, 2020 - 14:29 (GMT-4)

El gobierno de Cuba está amenazando a sus estudiantes de Medicina con expulsarlos de la carrera si se niegan a realizar pesquisas masivas, para las cuales no tienen los medios de protección necesarios y las imágenes de los chantajes y autoritarismo de rectores y otras autoridades académicas continúan apareciendo en las redes.

Gobierno cubano reafirma que no habrá cierre de fronteras por el momento

19 Marzo, 2020 - 14:06 (GMT-4)

El gobierno de Cuba mantiene fija la postura de no cerrar las fronteras a pesar de que los casos de coronavirus en toda América continúan creciendo a gran escala. El Dr. José Raúl de Armas, jefe del Departamento de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud Pública de Cuba, dijo que en el país no han sido necesarias hasta el momento las medidas drásticas contra el COVID-19.

Cubano pide que cierren las fronteras de la Isla para evitar el brote de coronavirus

19 Marzo, 2020 - 10:19 (GMT-4)

Un cubano envió una carta a nuestra redacción en la que pide al Gobierno de La Habana que cierre las fronteras cuanto antes para evitar la propagación del coronavirus en el país.

Gobierno de Cuba enviará médicos a Perú para tratar el coronavirus

19 Marzo, 2020 - 10:12 (GMT-4)

Perú está gestionando contratar médicos cubanos para enfrentar el coronavirus en la nación andina, aseguró este miércoles el canciller de ese país a medios locales.

Largas colas en Cuba sin protección ante el coronavirus

19 Marzo, 2020 - 09:39 (GMT-4)

Continúan las largas colas para comprar alimentos y productos de aseo personal en la Isla pese a la creciente amenaza del coronavirus. Un lector envió a CiberCuba imágenes de la localidad de Güines, en la provincia de Mayabeque, donde decenas de personas se reunieron para comprar pollo.

Reguetonero cubano Baby Lores explota por el trato del Gobierno de Cuba ante el coronavirus

19 Marzo, 2020 - 09:08 (GMT-4)

El reguetonero cubano Baby Lores ha cuestionado en sus redes sociales la forma en la que el gobierno de Cuba está tratando el tema del coronavirus dentro de la Isla.

Actriz cubana Blanca Rosa Blanco cuestiona la forma en la que las autoridades cubanas están tratando el coronavirus

19 Marzo, 2020 - 08:04 (GMT-4)

La actriz cubana Blanca Rosa Blanco cuestionó en sus redes sociales cómo el gobierno de Cuba está tratando el coronavirus en el país. "Hablemos claro, preparemos el proceso cómo se merece este momento y no demos un corte abrupto con secuencias a medias", dijo.

Primer avión con pasajeros del crucero MS Braemar sale de La Habana con destino a Londres

18 Marzo, 2020 - 22:17 (GMT-4)

En la noche de este miércoles despegó con destino a Londres el primer avión con los pasajeros del crucero MS Braemar que atracó en Cuba con cinco casos positivos de coronavirus.

Así fue el traslado de los tres primeros casos de coronavirus de Trinidad a La Habana

18 Marzo, 2020 - 21:12 (GMT-4)

La enfermera y el chofer de la ambulancia que trasladó de Trinidad a La Habana a los tres italianos con coronavirus explicaron a la televisión cómo fue el trayecto.

Confirman nuevo caso de coronavirus en Cuba

18 Marzo, 2020 - 20:24 (GMT-4)

Las autoridades sanitarias cubanas informaron este miércoles que un turista canadiense fue diagnosticado con coronavirus en Santiago de Cuba. Con este nuevo caso se eleva a 11 la cifra de contagios en el país.

Médicos cubanos piden al Gobierno que cierre las fronteras por el coronavirus

18 Marzo, 2020 - 18:31 (GMT-4)

Varios médicos de la Isla residentes en el exterior han instado al Gobierno de Cuba que cierre las fronteras ante el peligro creciente que supone el coronavirus.

OPINIÓN: Manipular políticamente el coronavirus no cura ni salva a los cubanos

18 Marzo, 2020 - 17:29 (GMT-4)

El periodista Carlos Cabrera Pérez opina sobre la posición de las autoridades cubanas frente al coronavirus.

Estudiantes de Medicina en Cuba no pueden usar nasobucos en las clases

18 Marzo, 2020 - 17:06 (GMT-4)

Galina Galcerán Chacón, la decana de la Facultad de Medicina de la provincia de Holguín, le prohibió a un estudiante utilizar nasobuco en su clase. "Quítate el tapabocas, si no sales y me esperas en el rectorado", le dijo.

YouTuber cubano dice que en La Habana 'todo el mundo está como si nada'

18 Marzo, 2020 - 16:39 (GMT-4)

El joven YouTuber cubano Frank Camallerys dice que en La Habana “todo el mundo está como si nada”, tras un recorrido por las calles de la capital para preguntar sobre el coronavirus.

Médico de la Isla pide a los cubanos permanecer en casa para evitar propagación del coronavirus

18 Marzo, 2020 - 16:19 (GMT-4)

Un médico de la Isla radicado en Brasil alertó a los cubanos a permanecer en casa y cumplir con las medidas higiénicas para evitar el contagio. "No es una simple gripe, es mucho más que eso", explicó en su perfil de Facebook.

Más empresarios privados se suman al cierre de sus negocios por el coronavirus en Cuba

18 Marzo, 2020 - 15:27 (GMT-4)

Varios dueños de negocios privados en La Habana anunciaron el cierre temporal de sus locales para evitar la propagación del coronavirus en la Isla.

Cuba comienza la evacuación del crucero MS Braemar con cinco casos de coronavirus

18 Marzo, 2020 - 15:27 (GMT-4)

Este miércoles comenzó la evacuación del crucero MS Braemar con cinco casos positivos al coronavirus a bordo. El proceso está desarrollándose con especialistas cubanos y personal británico.

Aviones británicos que trasladarán a los pasajeros del crucero MS Braemar ya está listos en el Aeropuerto de La Habana

18 Marzo, 2020 - 14:29 (GMT-4)

Los aviones británicos que llegaron ayer a Cuba para trasladar al Reino Unido a los pasajeros a bordo del crucero del crucero MS Braemar, ya están listos en el Aeropuerto Internacional Jose Martí de La Habana.

Cancelan eventos deportivos en Cuba por el coronavirus

18 Marzo, 2020 - 13:55 (GMT-4)

Cuba suspendió todos los eventos deportivos hasta el próximo 30 de abril, para evitar la propagación del coronavirus, informó en un comunicado el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Más de 24.000 turistas en Varadero en medio de la crisis por el coronavirus

18 Marzo, 2020 - 12:59 (GMT-4)

En el polo turístico de Varadero había, hasta este fin de semana, más de 24.000 turistas hospedados en hoteles y casas de renta, en medio de una crisis mundial por la pandemia del coronavirus.

Primera muerte por coronavirus en Cuba

18 Marzo, 2020 - 11:54 (GMT-4)

Cuba confirmó la primera muerte en la Isla a causa del coronavirus. Se trata de un turista italiano de 61 años de edad, hospitalizado en el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri” en estado crítico. Las autoridades informaron además que el número de contagiados subió a 10.

Llegan al puerto del Mariel decenas de guaguas para trasladar a turistas del crucero MS Braemar

18 Marzo, 2020 - 11:02 (GMT-4)

Decenas de autobuses de la empresa Transtur llegaron este miércoles al puerto del Mariel, en La Habana, para trasladar a los turistas del crucero británico MS Braemar al Aeropuerto.

Turista español en Cuba adelanta su viaje porque le dijeron que cerrarían el Aeropuerto de La Habana

18 Marzo, 2020 - 09:57 (GMT-4)

Francisco Sampol, un español que estaba de turismo en Cuba, dice haber adelantado su viaje porque en la isla le advirtieron que que cerrará el aeropuerto de La Habana.

Suspenden clases a estudiantes de Medicina en Cuba para hacer pesquisas de coronavirus en Cuba

18 Marzo, 2020 - 09:50 (GMT-4)

Estudiantes de medicina en Cuba no están conformes con la suspensión de clases para realizar estudios en la población por el coronavirus. Según dijeron, el jueves comenzarán las pesquisas y las notas del semestre serán asignadas por el trabajo realizado.

Gobierno cubano no ve necesaria una cuarentena por el coronavirus

18 Marzo, 2020 - 08:59 (GMT-4)

El doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAP, dijo en el programa Mesa Redonda de la Televisión Cubana que no hay necesidad de una cuarentena porque "no hay transmisión" de esta enfermedad por el momento.

"Transmisión es cuando empecemos a encontrar personas que le logremos diagnosticar la presencia del virus -con o sin síntomas- y no haya tenido relación con una persona que haya venido infectada como tal. Ahí sí podremos hablar que hay una transmisión de la enfermedad", explicó.

El crucero británico MS Braemar atraca en el puerto del Mariel, en La Habana

18 Marzo, 2020 - 08:20 (GMT-4)

El crucero británico MS Braemar, con cinco personas contagiadas por el coronavirus, atracó este miércoles en el puerto del Mariel, en La Habana.

Músico cubano David Blanco habla sobre el coronavirus en la Isla

18 Marzo, 2020 - 08:00 (GMT-4)

David Blanco reclamó al Gobierno de La Habana la decisión de no cerrarse al turismo en medio de la pandemia del coronavirus “Somos de los pocos países de la región que no lo hace. Eso me preocupa de sobremanera. Los hospitales de las grandes economías de Europa están colapsando (especialmente Italia, que se portó con la misma confianza que Cuba ahora), su gente está muriendo”, escribió en Facebook.

Los pasajeros del crucero británico MS Braemar viajarán a Londres este miércoles desde el Aeropuerto José Martí de La Habana

18 Marzo, 2020 - 06:40 (GMT-4)

La compañía Fred Olsen Cruise Line, propietaria del crucero MS Braemar, informó en un comunicado que los pasajeros del buque se trasladarán este miércoles a Londres en tres vuelos de British Airways.

Cae el turismo en Cuba por el coronavirus y crece la incertidumbre de los arrendatarios sobre el pago de impuestos

17 Marzo, 2020 - 22:25 (GMT-4)

Ante el abrupto descenso del turismo en Cuba por la situación epidemiológica generada por el COVID-19, el silencio de la ONAT sobre el pago de impuestos desvela a los arrendatarios cuentapropistas, pues deberán desembolsar altísimas sumas sin haber percibido ingresos.

Confirman dos nuevos casos de coronavirus en Cuba: ya son 7 los infectados en el país

17 Marzo, 2020 - 19:34 (GMT-4)

Las autoridades de la Isla dijeron que el número de infectados por coronavirus en Cuba aumentó a siete. Francisco Duran García, director Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MINSAP), aseguró que todos los casos provienen de los países afectados, o han tenido contacto con alguien que ha venido de uno de esos países.

Cierra escuela privada internacional en Cuba por el coronavirus

17 Marzo, 2020 - 19:30 (GMT-4)

La Escuela Internacional de La Habana cerró sus puertas temporalmente para proteger a sus estudiantes del coronavirus, quienes seguirán recibiendo clases online, según un comunicado de la entidad privada.

Cuba toma medidas en hogares de ancianos y casas de abuelos ante el coronavirus

17 Marzo, 2020 - 18:39 (GMT-4)

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de la Isla ha reforzado la protección en las 293 Casas de Abuelos y en los 155 Hogares de Ancianos del país para evitar el contagio por coronavirus en personas mayores de 60 años.

Recogida de perros en Trinidad, pese a que los animales no transmiten el coronavirus

17 Marzo, 2020 - 16:15 (GMT-4)

Aunque los animales no trasmiten el coronavirus, Zoonosis hizo una recogida de perros en Trinidad, provincia de Sancti Spíritus, denunciaron varios cubanos en las redes sociales.

Mensaje de los pasajeros del crucero MS Braemar Cuba por permitirles entrar

17 Marzo, 2020 - 13:34 (GMT-4)

Los pasajeros del MS Braemar, el crucero con cinco casos positivos de coronavirus, agradecieron a Cuba por permitirles desembarcar en la Isla.

Hasta el momento 5 infectados con coronavirus en Cuba y 388 personas hospitalizadas

17 Marzo, 2020 - 13:20 (GMT-4)

Cinco personas han dado positivo al coronavirus en Cuba y 388 se encuentran hospitalizadas para vigilancia epidemiológica, según cifras actualizadas del Ministerio de Salud de la Isla.

Madre cubana dice que a su hijo no le permitieron usar nasobuco en la escuela

17 Marzo, 2020 - 13:08 (GMT-4)

La cantante cubana Dianelis Alfonso Cartaya, conocida como La Diosa, dijo que a su hijo le impidieron usar el nasobuco en la escuela. "Solo quiero entender por qué mi hijo no puede usar el nasobuco para protegerse, solo quiero saber eso", cuestionó.

Varios cubanos se niegan a que sus hijos vayan a las escuelas por la propagación del coronavirus

17 Marzo, 2020 - 12:26 (GMT-4)

Varios cubanos aseguran en las redes sociales que ya no están enviando a sus hijos a las escuelas para evitar que se contagien con el coronavirus.

Embajada de EE.UU. en La Habana suspende la atención a ciudadanos estadounidenses por el coronavirus

17 Marzo, 2020 - 11:58 (GMT-4)

La Embajada de Estados Unidos en La Habana suspendió la atención a los ciudadanos estadounidenses en medio de la crisis por el coronavirus. La institución dijo que cancelaba los servicios rutinarios a sus ciudadanos como medida preventiva del COVID-19 y ante la escasez de personal.

Cuba confirma que el crucero británico MS Braemar atracó en el puerto de Mariel

17 Marzo, 2020 - 10:53 (GMT-4)

El crucero británico MS Braemar entró este martes en aguas cubanas con cinco personas contagiadas de coronavirus, según confirmó el subdirector de la Dirección General de Prensa, Comunicación e Imagen del MINREX, Juan Antonio Fernández.

Miguel Díaz-Canel califica de perverso que cubanos critiquen la actuación de su Gobierno frente al coronavirus

17 Marzo, 2020 - 10:50 (GMT-4)

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel considera que su gestión de Estado frente a la pandemia del coronavirus está siendo perversamente cuestionada en las redes sociales. Según el mandatario el objetivo es desacreditar, confundir, desunir y mentir sobre lo que se hace en Cuba.

El crucero MS Braemar está a cinco millas de La Habana a la espera para atracar en Cuba

17 Marzo, 2020 - 09:33 (GMT-4)

El crucero MS Braemar está a cinco millas de La Habana a la espera de instrucciones para desembarcar en la isla. La embarcación tiene a bordo cinco pacientes confirmados con coronavirus.

Directiva del turismo en Cuba invita a extranjeros a viajar a la isla en medio de la crisis por el coronavirus

17 Marzo, 2020 - 09:28 (GMT-4)

La directora general de mercadotecnia del Ministerio de Turismo, Bárbara Cruz, invitó a extranjeros a viajar a la Isla en medio de la crisis mundial por la propagación del coronavirus. "Cuba tiene un sistema de salud fuerte y trabajadores preparados, no solo los del turismo, también los cuentapropistas. Por tanto los clientes que decidan por su propia voluntad venir a Cuba, son recibidos", aseguró.

Cubana confecciona nasobucos con sus propias sábanas para ayudar a frenar la propagación del coronavirus

17 Marzo, 2020 - 09:23 (GMT-4)

Evangelina Navalón Ceballos, una habanera de 66 años, ha confeccionado nasobucos artesanales con sus propias sábanas para regalar a sus vecinos ante la crisis en el país para la lucha contra el coronavirus.

Se vuelve viral en Cuba un audio que cuestiona las gestiones del Gobierno para frenar el coronavirus

17 Marzo, 2020 - 08:44 (GMT-4)

En las últimas horas se ha hecho viral en Cuba un audio enviado por una mujer, con formación básica de Biología, a alumnos de la Universidad de La Habana en el que cuestiona las gestiones del Gobierno para frenar el coronavirus en el país.

Propietarios de restaurantes y bares en Cuba cierran sus negocios ante el avance del coronavirus

17 Marzo, 2020 - 07:25 (GMT-4)

Varios empresarios privados en Cuba han tomado la iniciativa de cerrar sus locales para evitar el avance del coronavirus aunque el Gobierno no ha decretado ninguna medida al respecto. Entre los negocios que han cerrado temporalmente se encuentran: Arce Fiesta, Bar Habana 309, La Guarida y La Fábrica de Arte Cubano.

Cubano procedente de España es el quinto caso de coronavirus en la isla

16 Marzo, 2020 - 20:18 (GMT-4)

Un cubano de 63 años, que ingresó a la isla el 8 de marzo desde España, es el quinto caso positivo al coronavirus en Cuba, según informó este lunes el Ministerio de Salud Pública. El nuevo paciente, ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí como el resto de los casos, está en la edad de riesgo y tiene antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial y cardiopatía.

Cuba recibió a más de 24 mil viajeros de países con trasmisión de coronavirus desde el 25 de enero

16 Marzo, 2020 - 17:47 (GMT-4)

Un total de 24 mil 755 viajeros de países con trasmisión del COVID-19 llegaron a Cuba del 25 de enero hasta la fecha, según una nota oficial del Ministerio de Salud Pública. Las autoridades cubanas indicaron que mantienen vigilancia en fronteras para los viajeros procedentes de Estados Unidos, Francia, España, Alemania, China, Japón, Italia y Corea del Sur. Hasta la fecha se han ingresado bajo vigilancia epidemiológica 317 viajeros, de ellos 59 contactos, mientras que permanecen en vigilancia por Atención Primaria 18 mil 953 personas.

Un crucero con coronavirus rumbo a Cuba

16 Marzo, 2020 - 17:13 (GMT-4)

El Ministerio de Exteriores de Cuba anunció que la isla recibirá este martes al amanecer el crucero MS Braemar, de nacionalidad británica, al que varios puertos de otros países le negaron atracar de emergencia. La embarcación surca las aguas rumbo a Cuba con más de mil personas a bordo, 5 de ellas infectadas de coronavirus y casi 50 aisladas dentro del buque. El gobierno cubano aceptó recibirlos y proceder a su traslado vía aérea al Reino Unido.

Ulises Toirac agradece a personal sanitario que combate el COVID-19 en el mundo

16 Marzo, 2020 - 16:49 (GMT-4)

El humorista cubano Ulises Toirac se unió a la iniciativa española de aplaudir en agradecimiento al personal médico que está combatiendo el coronavirus. Toirac elogió lo que está sucediendo todas las noches desde el sábado en España, donde miles de personas salen a sus balcones, ventanas y terrazas a aplaudir y agradecer el esfuerzo que están haciendo los trabajadores sanitarios durante esta crisis.

Televisión Cubana responsabiliza a Trump por el número de muertes en EE.UU. por coronavirus

16 Marzo, 2020 - 16:06 (GMT-4)

El noticiero de la Televisión Cubana (NTV) cuestionó este lunes la gestión de Donald Trump frente a la situación actual del coronavirus en Estados Unidos, culpándolo directamente por las muertes ocurridas en el país a causa del brote. Durante el comentario internacional de la periodista Irma Shelton en la edición vespertina del NTV, de manera abrupta e incoherente, se relacionó un tiroteo en Springfield, Missouri, con el aumento de los casos de contagios por Covid-19.

En estado crítico uno de los tres turistas italianos enfermos de coronavirus en Cuba

16 Marzo, 2020 - 15:50 (GMT-4)

Un italiano de 61 años hospitalizado con coronavirus en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) de La Habana se encuentra en estado crítico. El hombre es uno de los tres turistas de ese país que dieron positivo al Covid-19 la pasada semana en Cuba.

Cubanos no aprueban que el Gobierno permita la entrada del crucero MS Braemar con personas infectadas por coronavirus

16 Marzo, 2020 - 14:57 (GMT-4)

En una encuesta publicada en la página de Facebook de CiberCuba, el 83% de los lectores no aprueban que el Gobierno de Cuba permita la entrada al país del crucero británico MS Braemar, con cinco casos confirmados de coronavirus.

Gobierno cubano cobraría más de dos millones de dólares por evacuación del crucero MS Braemar

16 Marzo, 2020 - 14:43 (GMT-4)

Una fuente de la Aviación Civil de la isla aseguró a CiberCuba que el Gobierno estaría cobrando más de dos millones de dólares servicios aeroportuarios para la evacuación de pasajeros y tripulantes del crucero MS Braemar, con cinco personas positivos al Covid-19.

Cubanos arman su botiquín contra el coronavirus a través de las llamadas 'mulas'

16 Marzo, 2020 - 13:42 (GMT-4)

Guantes desechables, nasobucos, vitamina C y sustancias desinfectantes para las manos, entre ellas el gel antibacterial, están entre los productos de mayor demanda para enfrentar la pandemia del COVID-19. Ante el desabastecimiento en farmacias y mercados de la Isla, la población acude a las llamadas mulas, cubanos que compran mercancía en el extranjero para revender en el país.

Cuba no reporta nuevos casos de coronavirus

6 Marzo, 2020 - 13:38 (GMT-4)

Las autoridades cubanas no han reportado nuevos casos de coronavirus, luego de la confirmación la pasada semana de tres turistas italianos y un cubano, residente en la provincia de Villa Clara.

Desinfectan los ómnibus en La Habana para evitar propagación de coronavirus

16 Marzo, 2020 - 13:31 (GMT-4)

Los choferes y trabajadores de transporte público en La Habana son los encargados de realizar las labores de higienización de los ómnibus. Lo hacen sin guantes, ni mascarilla o algún otro tipo de protección contra el coronavirus.

Cuba autoriza la entrada del crucero británico MS Braemar con 5 personas con coronavirus

16 Marzo, 2020 - 11:29 (GMT-4)

El Gobierno de Cuba autorizó desembarcar en la Isla al crucero británico MS Braemar, fondeado en aguas de Bahamas y con cinco casos confirmados de coronavirus. A la embarcación le le habían negado atracar en varios puertos del Caribe.

Buque procedente del Caribe recibe inspección sanitaria por coronavirus en puerto cubano

15 Marzo, 2020 - 20:26 (GMT-4)

La tripulación de un buque proveniente del área del Caribe fue inspeccionada por autoridades sanitarias en Puerto Carúpano, provincia cubana de Las Tunas, ante el auge de la epidemia de coronavirus. Esa terminal portuaria cuenta con una sala de aislamiento para casos sospechosos de COVID-19.

"Tenemos motivos para preocuparnos", dice biólogo cubano sobre coronavirus en la isla

15 Marzo, 2020 - 20:02 (GMT-4)

El biólogo cubano Amílcar Pérez Riverol analizó a profundidad los riesgos que se pueden presentar en Cuba hoy frente al coronavirus, al tiempo que pidió a las autoridades del régimen actuar con mayor rapidez en tal sentido. En la isla más de 2 286 000 habitantes están en edad de riesgo, es decir, el 20% de la población, a lo que se suma que 6 de cada 100 cubanos padecen diabetes y 1/5 hipertensión arterial.

Memoria del Exilio: Estado de la histeria

15 Marzo, 2020 - 16:25 (GMT-4)

¿Qué será esto? ¿La peste del siglo XXI? Ojalá -al menos- permanezca viva la solidaridad humana. Y que todo esto sirva para darnos cuenta de cuáles y dónde están los verdaderos valores terrenales.

Cubanos piden a Díaz-Canel medidas efectivas para evitar el brote de coronavirus

15 Marzo, 2020 - 14:38 (GMT-4)

Luego de que el mandatario Miguel Díaz-Canel expresara en Twitter que "el miedo no evita el contagio" del coronavirus, decenas de cubanos reaccionaron indignados en la red social y exigieron al gobernante tomar medidas efectivas para impedir que la enfermedad se interne en el país, como el cierre de las fronteras, para evitar que el brote afecte a la población vulnerable por la escasez de jabón, detergente y medicinas.

Una china casada con un cubano critica irresponsabilidad del régimen de la Isla ante el coronavirus

15 Marzo, 2020 - 14:23 (GMT-4)

Una ciudadana china que está casada con un cubano escribió a CiberCuba para denunciar lo que considera una grave irresponsabilidad del gobierno de la Isla, refiriéndose a las pocas medidas que ha tomado para combatir el coronavirus. La mujer criticó la pasividad mostrada por las autoridades de Cuba, donde ya se han registrado cuatro casos positivos al coronavirus y otras 149 personas permanecen en aislamiento por haber tenido algún tipo de contacto con ellos.

Cubano denuncia actividad cultural en Quivicán tras la suspensión del MINCULT por el coronavirus

15 Marzo, 2020 - 13:34 (GMT-4)

Un cubano denunció en redes sociales la irresponsabilidad de las autoridades en la provincia de Mayabeque, al permitir el desarrollo de una actividad festiva en Quivicán, a pesar del riesgo de infección por el coronavirus. La actividad se celebró el pasado 13 de marzo en el parque de la localidad, y estaba coordinada con el funcionario a cargo del gobierno municipal.

Gobierno de Cuba propone el hipoclorito de sodio para evitar el contagio de coronavirus

15 de marzo, 2020 - 13:08 (GMT-4)

Tras los cuatro primeros casos de coronavirus en Cuba, el gobierno explica cómo usar el hipoclorito de sodio para frenar el contagio de esa pandemia global. En la provincia de Santiago de Cuba esa sustancia fue utilizada hace años ante el brote de cólera.

Estudiante cubano de la CUJAE con sospecha de coronavirus da negativo al examen

15 de marzo, 2020 - 12:43 (GMT-4)

El cubano Adrián Fleites dio negativo en su segundo test de coronavirus. El estudiante de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría (CUJAE), quien estaba ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) de La Habana junto con su familia y amigos, salió este sábado de ese hospital.

Fábrica de Arte Cubano cierra hasta nuevo aviso por el coronavirus

15 de marzo, 2020 - 12:07 (GMT-4)

“Este cierre temporal responde a la necesidad de prevenir contagios y preservar vidas humanas, y concluirá una vez las condiciones sanitarias del país lo permitan", comunicó el centro cultural Fábrica de Arte Cubano (FAC) de La Habana. El Ministerio de Cultura prohibió en todo el país las actividades culturales masivas para evitar el contagio del coronavirus.

Denuncian amenazas de "contrarrevolución" contra padres que impidan la asistencia de sus hijos a la escuela por el coronavirus

15 de marzo, 2020 - 10:27 (GMT-4)

"Me siento muy molesta porque hay niños que los padres no los están llevando a la escuela por lo del virus. Pero hicieron una reunión de padres y dijeron que el que no lleve a sus niños a la escuela lo iban a tomar como contrarrevolución", afirmó una madre cubana a CiberCuba. La mujer reside en la ciudad de Trinidad, donde detectaron los tres primeros casos de coronavirus en el país.

Ulises Toirac alerta sobre las razones de riesgo en Cuba ante el coronavirus: "Vamo a ponernos pa' esta"

15 de marzo, 2020 - 10:26 (GMT-4)

"Dieta coja de una pila de gente, población adulta mayor numerosa, escasez de productos de higiene y transporte público mayoritario" son solo cuatro de las 13 razones propuestas por el humorista Ulises Toirac para dejar de preocuparse y ocuparse del brote de coronavirus en Cuba.

Aerolíneas italianas cancelan vuelos a Cuba por el coronavirus

15 de marzo, 2020 - 09:03 (GMT-4)

Ante la pandemia del coronavirus en el mundo, las aerolíneas italianos Blue Panorama y Neos Air cancelaron sus vuelos con Cuba. Italia es el segundo país más afectado por esta enfermedad y los tres primeros casos detectados en la isla venían de esa nación europea.

MINTUR asegura que los turistas estarán mejor atendidos del coronavirus en Cuba

15 de marzo, 2020 - 08:47 (GMT-4)

"Algunos turistas han manifestado su preferencia en pasar la epidemia en Cuba, donde estarán más seguros y mejor atendidos que en sus propios países", afirmó Grisel López Fumero, ejecutiva del Ministerio de Turismo (MINTUR) a los medios estatales. La afirmación fue criticada incluso por lectores afines al régimen.

Cubanos continúan haciendo mascarillas para donar a sus vecinos ante el coronavirus

15 de marzo, 2020 - 08:42 (GMT-4)

"Orgulloso de mi madre que con 82 años siempre está dispuesta para ayudar", dijo un cubano residente en Miami desde La Habana, donde terminaron la primera producción de mascarillas para donar a los vecinos. Los ciudadanos hacen sus propias mascarillas ante el coronavirus por indicaciones expresas del gobierno.

Turistas ingresados en el IPK de Cuba por sospechas de coronavirus denuncian las terribles condiciones del hospital

15 de marzo, 2020 - 08:20 (GMT-4)

Una pareja de turistas italianos, ingresado en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) de La Habana denunciaron las pésimas condiciones de ese hospital en Cuba, donde están aislando a todos los extranjeros sospechosos de coronavirus. "Llevamos 36 horas viviendo una pesadilla. Estamos en un hospital tremendo, en condiciones sanitarias dramáticas, la comida se nos da en la mano, la sopa nos piden que la bebamos del plato, ni siquiera hay papel higiénico", contó Marta Cavallo en Facebook.

Posponen eventos deportivos internacionales en Cuba por el coronavirus

15 de marzo, 2020 - 08:15 (GMT-4)

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) pospuso por el brote de coronavirus los eventos previstos en Cuba con participación extranjera hasta el 30 de abril. La decisión afectará el torneo de bádminton Giraldilla, la II Copa Amistad Cuba-Australia de rugby, un partido de fútbol con Nicaragua, la Media Maratón de Varadero y el Torneo del Caribe de tenis de mesa.

Coronavirus en Cuba: 259 pacientes ingresados por sospechas de contagio; no se reportan nuevos casos de enfermos

15 de marzo, 2020 - 04:54 (GMT-4)

Entre los pacientes aislados hay 90 extranjeros y 169 cubanos. Los cuatro pacientes diagnosticados con la enfermedad hasta el momento -tres italianos y un cubano- presentan una evolución favorable y se mantienen asintomáticos, según reportes gubernamentales.

Cubana con enfisema se escapa del hospital por miedo a contagiarse de coronavirus y la policía la regresa

14 Marzo, 2020 - 19:19 (GMT-4)

Una cubana de Cienfuegos denunció en su cuenta de Facebook que escapó del hospital por miedo a contagiarse de coronavirus, pero la policía fue a buscarla a las 12 de la noche a su casa con una ambulancia, para regresarla al hospital.

Cubana: "No solo de coronavirus se muere, de hambre también"

14 Marzo, 2020 - 17:56 (GMT-4)

No solo de coronavirus se muere, de hambre también; estoy muy triste, afirmó la cubana Arlex Gallardo, como reacción a una cola para comprar pollo en Matanzas. Los cubanos soportan colas de hasta dos horas para comprar pollo en esa ciudad, en medio de la angustia por la pandemia del coronavirus.

Yomil y El Dany también suspenden conciertos en Cuba por coronavirus

14 Marzo, 2020 - 16:40 (GMT-4)

Los reguetoneros cubanos Yomil y El Dany también anunciaron la suspensión hasta nuevo aviso de sus conciertos programados en Cuba, como medida de prevención ante la pandemia de coronavirus.

Humorista cubano Ulises Toirac critica a Havanatur por lanzar campaña turística utilizando al coronavirus como gancho

14 marzo, 2020 - 14:42 (GMT-4)

La campaña promociona el "radiante sol de Cuba que mata bacterias" y "aire fresco que oxigena los pulmones", con la intención de fomentar el turismo a la Isla en medio de la alarmante crisis sanitaria, sin importar el riesgo de la población.

"¿Es esto serio en medio de una pandemia global con un virus que ataca las vías respiratorias que ha cobrado tantísimas muertes? ¿O será que yo estoy muy sensible...?", cuestionó Toirac.

La actriz cubana Camila Arteche pide a sus seguidores que "no entren en pánico" por el coronavirus

14 Marzo, 2020 - 13:48 (GMT-4)

"Ya sé que son momentos difíciles, pero solo sigan los consejos de las autoridades sanitarias y traten de estar en casa, aprovechen para pasar tiempo con la familia, vean buenas películas o series, saquen los juegos de mesa, llamen a los amigos con los que hace tiempo no hablan, estudien", pidió la actriz cubana Camila Arteche a sus seguidores ante la pandemia del coronavirus.

Actriz Luisa María Jiménez sobre coronavirus en Cuba: "¿Qué esperan para cerrar el aeropuerto?"

14 Marzo, 2020 - 13:34 (GMT-4)

"Es apocalíptica la situación. El planeta está enfermo... ¿qué esperan para cerrar el aeropuerto, si ahí está el foco de entrada?", afirmó la actriz cubana Luisa María Jiménez en las redes sociales. El régimen de momento no cierra las fronteras, una decisión que toman otras muchas naciones ante esta pandemia global.

Ultimátum del gobierno cubano a empresas encargadas de producir nasobucos por el coronavirus

14 Marzo, 2020 - 10:24 (GMT-4)

El Ministerio de Industria de Cuba fijó un plazo de seis días para que se cumplan los planes de producción de nasobucos en la empresa holguinera de confecciones textiles Yamarex. En el Oriente cubano, se han incorporado cuatro fábricas a la confección de mascarillas, que estarán destinadas a instituciones sanitarias en el país, por ser un medio de protección imprescindible para médicos, enfermeras y laboratoristas.

Más de 140 personas están aisladas en Cuba por contacto con casos positivos de coronavirus

14 Marzo, 2020 - 09:53 (GMT-4)

"Tenemos ingresados 149 pacientes, de ellos 65 extranjeros y 84 cubanos" por estar en contacto con los cuatro casos positivos de coronavirus, afirmó el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. De momento la isla no registra ningún nuevo caso del COVID-19, mientras los ciudadanos toman las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias.

Gobierno de Cuba pagará la mitad del salario a los trabajadores en cuarentena por el coronavirus

14 Marzo, 2020 - 09:31 (GMT-4)

Los trabajadores estatales que se vean afectados por el coronavirus en Cuba cobrarán entre el 50 y 60 % de su salario, informó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del país. "La protección a los trabajadores está garantizada", dijo la Directora Jurídica del MTSS, Yudelvis Álvarez Fonseca.

17 cubanos están bajo observación en Santa Clara

14 Marzo, 2020 - 08:18 (GMT-4)

Tras el cuarto caso de coronavirus en Cuba en la ciudad de Santa Clara, hay 17 personas en la provincia de Villa Clara bajo vigilancia, informó Gretza Sánchez Padrón, directora provincial de salud. Los pacientes presentan síntomas respiratorios leves.

Epidemias que Cuba ha superado desde 1959 hasta la actualidad

14 Marzo, 2020 - 07:24 (GMT-4)

Desde 1959, cuando se instauró la dictadura en Cuba por el fallecido dictador Fidel Castro, el país enfrentó varias epidemias. El programa de vacunación del Gobierno en 1962 redujo la presencia de algunas enfermedades, pero a partir de la década del 70 hubo presencia de meningocócica, dengue, conjuntivitis hemorrágica, chikungunya y zika, entre otras.

Ministerio de Cultura de Cuba suspende eventos públicos por coronavirus

13 Marzo, 2020 - 21:08 (GMT-4)

El Ministerio de Cultura de Cuba suspendió los eventos artísticos masivos en el país "para proteger a la población y cooperar con la prevención y el enfrentamiento al coronavirus". La medida comprende todos los eventos nacionales e internacionales que impliquen aglomeraciones de público. Así, quedan suspendidos los espectáculos artísticos en teatros, cines, casas de la música y otros centros culturales, así como conciertos y bailables, hasta que se supere la situación actual.

Leoni Torres pone en pausa sus conciertos dentro y fuera de Cuba por coronavirus

13 Marzo, 2020 - 18:45 (GMT-4)

El cantante cubano Leoni Torres puso en pausa los conciertos previstos en territorio nacional y sus giras internacionales, como medida de contención ante la pandemia de coronavirus. "Hemos decidido posponer todos los conciertos nacionales y giras internacionales como medida de prevención por todo lo que estamos viviendo con el COVID-19", escribió en sus redes sociales. "Nada es más importante que la salud de ustedes y la de nuestras familias".

Instituto cubano IPK detalla preparación para enfrentar el coronavirus

13 Marzo, 2020 - 18:25 (GMT-4)

El Instituto cubano de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) habilitó 160 camas en sus instalaciones y tres laboratorios en el país para el tratamiento y diagnóstico del nuevo coronavirus Covid-19. Los laboratorios de higiene, epidemiología y microbiología de Villa Clara y Santiago de Cuba analizarán las muestras del centro y oriente del país, respectivamente, mientras que el IPK, en La Habana, se encargará del occidente y de casos especiales del resto del país.

Orientan cuarentena en sus casas a cubanos que tuvieron "menor relación" con casos positivos de coronavirus

13 Marzo, 2020 - 18:22 (GMT-4)

Cuba mantiene aisladas en unidades de salud a las personas que mantuvieron contacto directo con los tres turistas italianos que dieron positivo al coronavirus, mientras que aquellos que mantuvieron "menor relación" con los casos positivos permanecen en sus casas en cuarentena de 14 días.

Cubanos usan mascarillas por temor al coronavirus en la ciudad turística de Trinidad

13 Marzo, 2020 - 17:07 (GMT-4)

El temor por el coronavirus ha llevado a muchos residentes en Trinidad a utilizar mascarillas de todo tipo con el fin de evitar el contagio, luego de que se confirmara que tres turistas italianos hospedados en la histórica villa fueron los primeros casos del virus en la Isla."Por donde quieras te encontrarás docenas de personas con nasobucos, muchos están tomando serias medidas para protegerse del #COVID-19, tanto negocios estatales y particulares", escribió en sus redes un internauta.

Cincuenta turistas y 10 contactos de los contagiados están ingresados en Cuba por sospecha de coronavirus

13 Marzo, 2020 - 14:54 (GMT-4)

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó el jueves 12 de marzo que estaban ingresados bajo vigilancia epidemiológica 50 viajeros y 10 personas que mantuvieron contacto con los tres italianos que dieron positivo al coronavirus en Cuba. Los tres pacientes evolucionan favorablemente y sus contactos se mantienen asintomáticos, mientras que se mantiene la búsqueda de otras personas que tuvieron vínculo con ellos.

Cuba ha creado tres laboratorios para el coronavirus en La Habana, Santa Clara y Santiago

13 Marzo, 2020 - 14:13 (GMT-4)

Cuba habilitó laboratorios moleculares en La Habana, Santa Clara y Santiago de Cuba que diagnostican el coronavirus en 24 horas, según una nota de la Oficina de Turismo del gobierno cubano para España y Portugal. Sin embargo, no se precisa en qué consisten esos laboratorios moleculares ni se detalla el personal que trabaja en ellos, su ubicación exacta dentro de las ciudades citadas y si sus pesquisas abarcan a la población cubana.

Cuatro casos bajo vigilancia por posible coronavirus en Las Tunas

13 Marzo, 2020 - 13:52 (GMT-4)

En la provincia de Las Tunas hay cuatro personas bajo observación por presentar síntomas asociados con el coronavirus. Las autoridades sanitarias de esa provincia oriental de Cuba informan que son una persona procedente de Italia, una cubanoamericana y los otros dos no fueron detallados.

Mujeres cubanas confeccionan mascarillas para repartir gratis a los vecinos

13 Marzo, 2020 - 13:13 (GMT-4)

“Mientras que esperan que el gobierno termine la producción de los nasobucos, no saben cuántos se contaminarán. Si por barrio hubiera gente así, de buena fe, la cosa sería diferente. En momentos duros así, son gente como esa señora las que necesitamos”, compartió un cubano en Facebook la historia de varias mujeres cubanas que confeccionan nasobucos en Camagüey ante la presencia de coronavirus en el país.

Gobierno de Cuba no piensa cerrar las escuelas por el coronavirus

13 Marzo, 2020 - 13:10 (GMT-4)

Las escuelas en Cuba permanecerán abiertas, afirmó la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella. La dirigente señaló que en la isla "jamás se ha cerrado una escuela, a pesar de las numerosas epidemias, causales o premeditadas, que la han fustigado". De momento, la pandemia del coronavirus no supondrá la interrupción de la enseñanza, como sucede en otros países.

Gobierno de Cuba asegura que producirá un millón de nasobucos y que están garantizados los medicamentos contra el coronavirus

13 Marzo, 2020 - 12:50 (GMT-4)

El gobierno cubano dijo que tiene garantizada la producción de un millón de nasobucos, así como los medicamentos para tratar la pandemia de coronavirus.

El INDER solo permitirá viajar a los atletas cubanos que tengan torneos preolímpicos

13 Marzo, 2020 - 12:04 (GMT-4)

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de Cuba comunicó que por el coronavirus solos los atletas que participen en torneos preolímpicos podrán salir de la isla. De momento ningún deportista cubano en el extranjero da positivo al COVID-19, apuntó Pablo Castillo, director del Instituto de Medicina Deportiva.

La Aduana de Cuba no ve necesario cerrar las fronteras por el coronavirus

13 Marzo, 2020 - 11:41 (GMT-4)

El cierre de las fronteras de Cuba no es una de las medidas previstas, de momento, por las autoridades de la isla. “Se considera que con las medidas tomadas no es necesario, aunque está previsto que si la situación lo amerita, se adoptarán las decisiones convenientes en cada caso y momento”, afirmó Jorge Luis Bubaire, director de la Aduana del Aeropuerto Internacional José Martí.

Gobierno de Cuba pospone el polémico encuentro con emigrados por el coronavirus

13 Marzo, 2020 - 06:37 (GMT-4)

La IV Conferencia "La Nación y la Emigración", prevista en La Habana entre el 8 y el 10 de abril, fue pospuesta por el Gobierno de Cuba por la "grave situación epidemiológica internacional, producto de la creciente y acelerada expansión del nuevo coronavirus", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) en una conferencia de prensa. El canciller Bruno Rodríguez dijo en Twitter que la nueva fecha será comunicada "oportunamente".

Cuba confirma cuarto caso de coronavirus

12 Marzo, 2020 - 20:56 (GMT-4)

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) confirmó este jueves un cuarto caso positivo al coronavirus en el país: un cubano residente en Santa Clara, provincia de Villa Clara. El paciente es el primer cubano diagnosticado con la enfermedad en el territorio nacional, después de que el pasado miércoles se informara de tres turistas italianos contagiados con Covid-19.

Cubanos creen que el país no está preparado para afrontar el coronavirus

12 Marzo, 2020 - 16:52 (GMT-4)

Cuba no está preparada para enfrentar el coronavirus. Es el duro resultado de una encuesta realizada por CiberCuba que alcanzó los 3 mil votos en las primeras dos horas de consulta a los seguidores de esta plataforma, a través de la red social Facebook. El 83% de los participantes en esta encuesta votó no, ante la pregunta de si Cuba está preparada para afrontar una epidemia como la de coronavirus. En cambio, un 17% considera que la Isla sí está lista.

Gobierno italiano prohíbe los viajes de turismo entre Italia y Cuba por el coronavirus

12 Marzo, 2020 - 16:18 (GMT-4)

Las autoridades italianas prohibieron los viajes turísticos entre ese país europeo y Cuba desde este jueves 12 de marzo. "No están permitidos los viajes por motivos turísticos a Italia, ni la salida del territorio nacional con el objetivo de realizar una estancia turística en Cuba", apuntó la embajada italiana en la isla. Italia es el segundo país con más casos de coronavirus en el mundo, solo por detrás de China, donde se originó esa pandemia. Los tres primeros casos detectados en Cuba son turistas italianos.

Consulado de España restringe la legalización de documentos por el coronavirus

12 Marzo, 2020 - 16:10 (GMT-4)

Desde este viernes el Consulado de España en La Habana no atenderá la legalización de documentos en su sede y lo hará solo a través de los Bufetes Colectivos. "Para evitar aglomeraciones y riesgo epidemiológico a partir de 13-3 el servicio de legalizaciones se restringe a documentos presentados a través de Bufetes Colectivos. No se admitirán documentos presentados por particulares hasta nuevo aviso", detalló en Twitter ese cuerpo diplomático tras confirmarse los primeros casos de coronavirus en Cuba.

Cubanos en la Isla salen con mascarillas por temor al coronavirus

12 Marzo, 2020 - 15:41 (GMT-4)

Los cubanos están saliendo con mascarillas desde este jueves después de que las autoridades confirmaran los primeros casos de coronavirus en el país. El fotorreportero Pedro Luis García compartió imágenes de ciudadanos en La Habana con nasobucos. "Así están hoy los cubanos ante la amenaza de la pandemia", afirmó García con las fotos tomadas en el Vedado.

MINSAP habilita números de teléfonos para atender dudas sobre el coronavirus

12 Marzo, 2020 - 14:41 (GMT-4)

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) de Cuba habilitó los números de teléfono 7 838 33 50 y 7 834 43 41 para responder a las dudas de los ciudadanos sobre el coronavirus. La decisión se tomó tras la confirmación de los tres primeros casos positivos y se une al correo covid19@infomed.sld.cu, por el cual también atenderá a la población.

Enfermera cubana denuncia falta de recursos para atender el coronavirus en policlínicos de La Habana

12 Marzo, 2020 - 14:27 (GMT-4)

"No tenemos ni guantes ni nasobucos ni soluciones antisépticas para limpiar las superficies, ni siquiera hay para lavarse las manos", dijo una enfermera cubana a CiberCuba sobre la escasez de recursos para atender a los posibles afectados por coronavirus en policlínicos de La Habana. "Los nasobucos que hay en los policlínicos y hospitales son solamente para los médicos y a los enfermeros que nos mate un rayo", agregó la enfermera que prefirió el anonimato y trabaja en un centro de salud de La Habana Vieja.

Los casos confirmados provenían de una de las zonas más afectadas de Italia

12 Marzo, 2020 - 13:44 (GMT-4)

Los tres primeros casos positivos de coronavirus en Cuba venían de Lombardía, "una de las regiones más afectadas de Italia", detalló el doctor Francisco Durán, Director Nacional de epidemiología del MINSAP. Los afectados son dos mujeres de 57 y 60 años y un hombre de 61 años, quienes fueron ingresados en el Instituto de Medicina Tropical «Pedro Kourí» (IPK) de La Habana tras ser detectados en Trinidad, Sancti Spíritus.

Cubanos exigen al Gobierno que prohíba la entrada de turistas como medida contra el coronavirus

12 Marzo, 2020 - 12:54 (GMT-4)

Los lectores de CiberCuba apoyan por mayoría la prohibición de entrada de turistas a Cuba ante el brote del coronavirus. En un encuesta en nuestra página de Facebook los ciudadanos señalaron que fue "lo primero que tenían que haber hecho, pero más le pudo la entrada del dinero del turismo que la salud de un país que ya padece bastante, por Dios".

Coronavirus en Cuba, lo que viene y lo que no hay

12 Marzo, 2020 - 09:15 (GMT-4)

Ante la llegada de la pandemia del coronavirus a la isla, CiberCuba da a sus lectores una serie de consejos para prepararse ante la propagación de esta enfermedad que afecta a más de 120 países. En el caso de los cubanos, el esfuerzo será mayor por la escasez de productos de higiene, medicamentos y alimentos en la nación.

Gobierno de Cuba confirma los primeros 3 casos

11 Marzo, 2020 - 20:55 (GMT-4)

Los primeros tres casos de coronavirus en Cuba fueron confirmados este miércoles en el noticiero de la televisión estatal. "Este 11 de marzo de 2020, el Laboratorio Nacional de Referencia del IPK informó que tres de los cuatro turistas aislados desde el día 10 resultaron positivos al Nuevo Coronavirus SARS CoV-2", señaló el comunicado del MINSAP. Los tres afectados estaban en Sancti Spíritus y fueron trasladados al IPK, donde se ingresaron varios casos sospechosos.